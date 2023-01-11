Организатором данного мероприятия выступила Ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

Как оказалось, познать азы нового для себя направления, старинные ремёсла было немалое количество прекрасной половины различных возрастов. Одна из них, Эсет Курскиева, рассказывает, что ещё раньше посещала обучающие курсы и в этот раз решила расширить свои познания в этом деле.

«Я посещала курсы вышивания, училась челночному плетению, — говорит она. — А сейчас у меня тяга овладеть мастерством золотошвейки. Занимаясь преподавательской деятельностью, обучая девочек швейному делу в кантышевской школе, я постараюсь донести до своих учениц те знания, которые приобрету сегодня здесь».

Своими планами делится председатель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг» Танзила Дзаурова.

«В этом году у нас запланирован ряд мероприятий в рамках проекта «Сесарий ц1ей», поддержанного Фондом культурных инициатив. У нас есть курсы по войлочному ковроделию, по золотошвейному мастерству, на которые приглашаются специалисты из других регионов России. Войлочное ковроделие у нас преподают наши мастера. Сегодня на нашем мероприятии собрались многие желающие научиться валять ковры по технике «хеттаферт», а также в технике «истинг». Это чисто наши ингушские традиционные техники. И наша сегодняшняя задача — учить наших женщин этому искусству. Мы рады, что желающих учиться большое количество. Как только нами было объявлено о проведении этого мероприятия, нас буквально засыпали заявками и многие сожалели, что, например, люди из Сунженского района, Малгобекского районов, что они не в состоянии приезжать в Магас на проводимые нами курсы. К сожалению, на сегодняшний день мы не в состоянии выезжать в районы, но в будущем, надеемся, у нас получится организовывать и за чертой города Магаса».

Как отмечали инициаторы проекта, этот цикл лишь начало обширной программы по популяризации программы традиционных ингушских ремёсел.