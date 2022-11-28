Проектно-сметная документация и экспертиза объекта уже получили положительное заключение специалистов и направлены в Минтруд России для включения в бюджет этих мероприятий. Руководитель министерства отметил, что проект был поддержан Министерством труда России благодаря участию Главы республики.

«Будем строить современное здание, где будут размещаться не только социальные службы, но и помещения для людей, оставшихся без жилья. К сожалению, сейчас случается и такое, что по разным жизненным обстоятельствам у нас пожилые люди могут остаться без жилья, без близких родственников. Да, их немного, но они есть. Все они прожили непростую жизнь, и власти обязаны проявлять заботу о них. В первую очередь она будет выражаться в создании инфраструктуры и оказании всесторонней помощи и поддержки таким людям», — заявил Калиматов.

Объект стоимостью 213 млн рублей планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, в нем будут размещены службы социального обслуживания на дому Малгобека и Малгобекского района, также на его базе будет открыто специализированное отделение на 50 мест для лиц без постоянного места жительства.

«Такие отделения должны быть во всех субъектах. Мы с такой проблемой не сталкиваемся, но, тем не менее, будем иметь в запасе. У нас там будет отделение для лиц, которые остались без присмотра родственников в опасной жизненной ситуации, то есть у кого дом пришел в негодность и нет родственников ближайших, к которым их можно переселить, с такими ситуациями мы сталкивались несколько раз. Для нашего народа это не характерно, но такие случаи всё же бывают, раз есть субъект, значит, должно быть и учреждение», — сказал Муталиев.

Министр отметил, что ранее пожилых людей, утративших возможность к самообслуживанию и оставшихся без близких родственников, временно помещали в Дом ветеранов. Причем чаще это одинокие женщины преклонного возраста, которые нуждаются в постоянном уходе.

Официально в Ингушетии зарегистрированы 700 одиноко проживающих пожилых людей, которые получают социальные услуги. Но подавляющее большинство из этого количества — пожилые, которых регулярно посещают близкие родственники и помогают им.

По данным Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в 2022 году более 800 пожилых людей воспользовались социальной помощью центра. Треть из них — лица, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию. Более 300 человек имеют инвалидность от первой до третьей группы. Они находятся на постоянном учете в отделениях социального обслуживания на дому. Большинство получателей социальных услуг — это женщины в возрасте 60 и выше. Их около 700, в то время как количество мужчин составляет чуть более 100 человек.

Ранее в пресс-службе Минтруда региона сообщали газете «Ингушетия» о том, что в республике семь учреждений соцзащиты населения, а в период до 2024 года планируется построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в Али-Юрте, комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и Экажево.

Многие пожилые люди могут провести свой отдых, не выезжая за пределы республики. Для этого был построен дополнительный корпус на территории санаторно-курортного комплекса «Дом ветеранов» в живописном уголке села Сурхахи, что позволило увеличить коечный фонд на 80 мест и в 2,5 раза повысить количество одновременно получающих лечение тыловиков, ветеранов труда и военной службы.

Ежедневно социальные услуги с выездом на дом получают сотни людей, для них доступна и помощь в быту, сопровождение в медицинские учреждения, а чаще всего бывает достаточно и простого общения, в котором особо нуждаются старики.

Единственный в регионе социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенный в сельском поселении Сурхахи, будет расширен. В 2023 году начнут строить новый корпус на 50 мест. После запуска этого здания в учреждении будет доступно 130 мест для отдыха и реабилитации пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году была увеличена вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса. Но этого оказалось недостаточно в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление — порой очередь может превышать 800 человек. Глава Ингушетии также отметил, что раз побывавшие по путевке в лечебнице граждане подают повторную заявку.