Глава также заметил: «Все проблемы, которые наши люди поднимают в своих обращениях и просьбах, есть в моей рабочей повестке. К сожалению, они не решаются одним днем. Для этого у нас недостаточно средств и ресурсов. Но нам всегда приходит на помощь федеральный центр. Правительство России, полпредство СКФО и даже Президент России Владимир Путин постоянно принимают самое деятельное участие в нашем успешном социально-экономическом развитии».

Он добавил, что в своем Послании обращается не только к депутатам, органам исполнительной власти, к органам местного самоуправления, но в первую очередь к жителям региона. «Поверьте, все, что мы делаем — делается для всех нас, для наших будущих поколений. И очень важно, чтобы у нас во всем было единство и желание делать все ответственно и с душой», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Социальная сфера

В этом году в регионе планируется построить корпус стационарного обслуживания республиканского центра для пожилых людей и инвалидов в Малгобеке и Малгобекском районе и дополнительное здание социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста в сельском поселении Сурхахи, сообщил Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, для строительства упомянутых объектов отведены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, власти намерены провести капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Эрзи», расположенного в горном районе республики. Средства на проведение работ выделил основатель фонда «Сафмар» меценат Микаил Гуцериев.

Как отметил Глава республики, в сфере социальной защиты населению в регионе оказана огромная поддержка: за прошлый год около 32 тыс. семей получили пособие на детей от 8 до 17 лет, около 30 тысяч семей — выплаты на детей от 3 до 7 лет, более 9 тыс. семей — выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Он заверил, что при поддержке федерального центра руководство субъекта в 2023 году продолжит работу по поддержке наиболее уязвимых групп граждан.

Было сообщено, что власти региона приступили к внедрению нового механизма оценки качества услуг в социальной сфере жителями республики.

«В республике начата работа по внедрению регионального социального стандарта, направленного на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По данным Главы Ингушетии, стандартом предусмотрен механизм оценки качества услуг в социальной сфере жителями региона, наличие навигатора по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек, служба социального коридора, оказывающего помощь заявителям в режиме одного окна. При этом задействуются ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Он поручил Минтруда обеспечить внедрение параметров стандарта в текущем году.

Махмуд-Али Калиматов также заявил, что на первый план не только в бизнесе, но и в госуправлении выходит клиентоориентированный подход, когда в центре внимания — интересы пользователя-гражданина. Прежде всего данный подход внедряется в ведомствах, наиболее часто взаимодействующих с гражданами и организациями напрямую.

Руководитель Ингушетии дал указания вице-премьеру, курирующему данный блок, Минэкономразвития республики и всем ответственным органам исполнительной власти обеспечить внедрение в работу принципов клиентоцентричности.

Бюджет

«Мы добились определенных результатов в увеличении объема доходной части бюджета республики. Он вырос на 56,5%. Нам удалось не только увеличить доходы на 2,6 млрд рублей, но также в разы уменьшить совокупный долг региона. Объем налоговых и неналоговых доходов казны Ингушетии составил 7,3 млрд рублей против 4,7 млрд рублей в 2021 году. Все обязательные расходы, включая те, которые в первоначальном бюджете мы не предусматривали, исполнены в необходимых объемах», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, во многом это стало возможно благодаря привлеченной финансовой помощи из федерального бюджета в объеме 1,5 млрд рублей. Не менее важно, что бюджет пополнился дополнительными налоговыми доходами.

«Не могу не отметить, что сейчас мы наблюдаем положительную динамику снижения долговых обязательств республики. Что насчет государственного долга Ингушетии, то он находится на уровне, удовлетворяющем требованиям бюджетного законодательства. Считаю, что от состояния государственного бюджета зависит развитие всей экономики в целом, а также ее составляющих. Поэтому за последние три года мы смогли обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы, а также решить проблемы, которые копились годами», — подчеркнул Глава.

АПК

В текущем году властями республики направлена заявка на получение специального казначейского кредита на строительство объектов водоснабжения птицеводческого комплекса «Южный» и близлежащих населенных пунктов Малгобекского района на 169 млн рублей.

Как отметил руководитель субъекта, в Ингушетии на протяжении нескольких лет отмечается устойчивый рост в АПК, который сохранился и в прошлом году. Объем продукции сельского хозяйства за 2022 год достиг 19,5 млрд рублей, рост к уровню 2021 года составил 117,7% — это первое место по СКФО.

«Приоритетным направлением развития сельского хозяйства мы определили для себя привлечение частных инвестиций на производство и переработку сельхозпродукции. У нас много примеров успешного привлечения инвестиций, но особо хочу отметить среди них птицеводческий комплекс, который является крупнейшим на Северном Кавказе производителем мяса индейки и глубокой переработки», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что агрокомплекс «Сунжа» реализует проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей, уже за прошлый год собрано 3,5 тысячи тонн продукции. Агрокомбинат «Сунжа» реализует проект создания тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции, он реализуется совместно со Сбербанком России и «Кавказ. РФ».

Наращен экспортный потенциал, который составил на конец года 8,1 млн долларов США, что в 5 раз превышает плановое значение.

Глава региона поручил Минсельхозу и Минэкономразвития Ингушетии активизировать работу по привлечению частных инвестиций и оказанию содействия в реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции.

Инвестиции

В Ингушетии начата работа по внедрению «Регионального инвестиционного стандарта 2.0», который был разработан Министерством экономического развития России для сокращения пути инвестора от идеи до капиталовложений.

«С 2023 года Республика Ингушетия приступила к внедрению „Регионального инвестиционного стандарта 2.0“. Это система поддержки новых инвестиционных проектов в регионах России. Стандарт включает в себя пять элементов: это „Инвестиционная декларация“, которая содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по улучшению условий ведения бизнеса, „Агентство развития региона“, которое занимается привлечением частных инвестиций, сопровождением проектов и консультацией предпринимателей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Также, по словам руководителя субъекта, в стандарт входят «Инвестиционный комитет» — работает под руководством главы региона для оперативного разрешения спорных вопросов, «Инвестиционная карта региона» — содержит информацию о территориальном планировании региона, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах, «Свод инвестиционных правил» — состоит из оптимальных алгоритмов действий инвестора и сроков для подключения к инфраструктуре.

Глава республики отметил, что в настоящее время реализованы четыре элемента данного стандарта. Для информирования инвестора о всех новых мерах на Инвестиционном портале Ингушетии создан раздел «Региональный инвестиционный стандарт», в котором размещены все принятые документы, а также свод инвестиционных правил, это алгоритмы действий инвестора.

«Внедрение всех элементов стандарта необходимо, чтобы инвестор, приходящий в наш регион, понимал, какие условия реализации проекта созданы для него и какими преимуществами обладает республика в сравнении с другими регионами. Необходимо руководствоваться данным инструментом для создания благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе и систематизации работы по привлечению инвесторов», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что для улучшения инвестиционного климата в регионе принят ряд законов, направленных на повышение инвестиционной активности и выход предпринимателей из «тени». Новые законопроекты предусматривают предоставление земельных участков под реализацию масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов, предоставление льгот по аренде государственного имущества, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, которые реализуют инвестиционные проекты, обеспечивающие продовольственную безопасность, с численностью штатных работников не менее 120 единиц.

Кроме того, в республике снижена налоговая ставка с 6% до 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы». Также организована работа службы «Одного окна» по сопровождению инвестиционных проектов, эти функции закреплены за Минэкономразвития Ингушетии. В настоящее время в рамках единого регламента сопровождаются более 20 инициатив субъектов предпринимательской деятельности.

«Всем министерствам и ведомствам необходимо оперативно рассматривать проекты, сопровождаемые в рамках службы „Одного окна“, а министерству имущественных отношений Ингушетии и главам муниципальных образований предоставлять в Минэкономразвития республики информацию о свободных земельных участках и государственном имуществе для последующего предоставления инвестору», — поручил Глава региона.

Руководитель субъекта отметил, что усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса отражены в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, где Ингушетия отмечена в числе регионов, добившихся значительного прогресса в рейтинге инвестиционного климата, поднявшись в 2022 году на 24 позиции.

Сотрудничество

Первый завод по производству литий-ионных аккумуляторов намерены построить в Ингушетии в рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном, которое было заключено ранее.

Руководитель региона сообщил, что соглашение о сотрудничестве с Татарстаном Ингушетией было подписано еще в 2021 году. В рамках документа о взаимодействии ранее был запущен и введен в эксплуатацию в Ингушетии завод ЗАО «Техстрой» по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей, который действует по настоящее время, обеспечивая республику рабочими местами и высокотехнологичной продукцией.

«Кроме того, в рамках заключенного в 2021 году соглашения между алюминиевым кластером Республики Ингушетия и машиностроительным кластером Республики Татарстан на базе завода „ВИЛС“ региона планируется построить предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов. Профессиональную консультацию в строительстве данного предприятия будут оказывать специалисты Елабужского аккумуляторного завода», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики отметил, что также при содействии Татарстана Ингушетией проводится работа по включению региона в механизм партнерского финансирования, который запущен федеральным центром. Данный механизм предполагает открытие линий финансирования бизнеса по правилу исламского банкинга через окна филиалов ПАО «Сбербанк» в четырех пилотных проектах: Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкирия.

Махмуд-Али Калиматов рассказал, что республикой в общем заключено 10 международных соглашений и свыше 30 межрегиональных соглашений. В рамках реализации этих соглашений с 2019 по 2023 год осуществлены выезды с обменом опыта работы в Карачаево-Черкесию, Чечню, Кабардино-Балкарию и Дагестан. В январе 2021 года делегация Ингушетии посетила Московскую область.

В мае 2022 года проведена бизнес-миссия «Ставропольский край — Республика Ингушетия», на которой принято решение о сотрудничестве между Ингушетией и Ставропольским краем в отраслях промышленности, туризма, сельского хозяйства, медицины, занятости, строительства, экспорта.

А в рамках соглашения региона с Волгоградской областью в рамках «Одного окна» планируется к реализации проект по производству мукомольного комбината, инициатором которого является собственник аналогичного предприятия в Волгоградской области. В рамках соглашения республики с Липецкой областью в постоянном режиме идет взаимодействие с Фондом развития промышленности области на предмет «поиска партнеров» по обращению представителей бизнес-сообщества Ингушетии.

Также Глава республики особенно выделил сотрудничество с Белоруссией. Так, по его словам, в апреле 2022 года состоялся деловой визит делегации Ингушетии в Белоруссию. Повторный визит планируется в конце 2023 года для посещения Аллеи славы в городе Бресте, индустриального парка «Великий Камень» в Смолевичском районе, а также Парка высоких технологий в Минске.

По данным руководителя региона, в 2022 году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности республики составил 14 607,38 тыс. долларов США.

«Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с такими странами, как Ирак, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Иран, Турция, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Испания, Кыргызстан. Экспорт продовольственных товаров представлен такими товарами, как продукция мукомольно-крупяной промышленности (солод, крахмалы, инулин, пшеничная клейковина), поставляемые в Грузию, Ирак, Ирак и Афганистан», — отметил Глава республики.

Он добавил, что крупнейшими торговыми партнерами региона, ввозившими продукцию в 2022 году, были страны дальнего зарубежья: Китай (15,4%), Италия (19,5%), Турция (64,2%), а из стран СНГ — Беларусь (92,9%) и Кыргызстан (7,1%).

Дороги и безопасность

Республика в 2022 году досрочно, первой по России, реализовала национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Махмуд-Али Калиматов указал руководству министерства автомобильных дорог республики на необходимость в 2023 году завершить полную модернизацию дорожной инфраструктуры, совместно с Минсельхозом Ингушетии реализовать мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры в сельской местности.

Нельзя не отметить, что, несмотря на успешное выполнение нацпроекта, реализацию республиканской программы «Безопасность дорожного движения» и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети, в республике наблюдается рост основных показателей аварийности, в том числе с участием детей.

К основной причине происшествий Глава отнес сознательное нарушение водителями правил дорожного движения. Дети получают ранения и гибнут в дорожно-транспортных происшествиях преимущественно в качестве пассажиров по вине взрослых. Анализ причин ДТП показывает, что в большинстве случаев автомашины эксплуатировались с явными техническими неисправностями, без полисов ОСАГО, зачастую водители не имеют водительского удостоверения или лишены права управления, повсеместно игнорируется применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

«Данные обстоятельства свидетельствуют, что МВД по республике не в полной мере исполняют свои обязанности по пресечению нарушений правил дорожного движения, а также выполнение других мероприятий по профилактике аварийности. Считаю, что прокуратуре необходимо взять на контроль исполнение МВД своих обязанностей по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства в сфере дорожной безопасности», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он считает необходимым МВД, Минавтодору и органам местного самоуправления реализовать мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, Минобразования активизировать работу в учебных заведениях республики по обучению учащихся навыкам безопасного поведения на дорогах.

Также Глава республики поручил провести необходимую работу по устранению недостатков эксплуатационного состояния пешеходных переходов.

Жилье

Жилищное строительство в Ингушетии показало рост в 2022 году на 20,5% и составило 134,9 тыс. квадратных метров.

«В результате, плановый показатель по вводу жилья, установленный для республики, перевыполнен на 3,8% (план — 130 тыс. кв. м). На 2023 год показатель установлен в объеме 403 тыс. квадратных метров», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, ведется работа по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках которой на сегодняшний день расселено более 370 человек при плановом значении 220 человек.

Глава поручил Минстрою Ингушетии продолжить работу, направленную на достижение плановых показателей по вводу жилья и обеспечению устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда.

Здравоохранение

В республике в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новые здания медучреждений, построенные благодаря реализации федеральных программ.

«Идет строительство инфекционного корпуса детской республиканской больницы, психоневрологического диспансера в селе Плиево, Кантышевской участковой больницы, поликлиники на 300 посещений в смену в Сунже. Ввод этих объектов запланирован уже в этом году», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Как отметил Глава региона, помимо этого, проведен капремонт детской поликлиники в Назрани и Малгобекской районной больницы, открыт региональный гериатрический центр для обслуживания пожилых граждан.

По его информации, в прошлом году власти Ингушетии приобрели 16 единиц медицинского оборудования для региональных сосудистых центров и сосудистых отделений и республиканского онкологического диспансера. Впервые осуществлены вылеты санитарной авиации.

Проводится адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

«Подготовка квалифицированных кадров является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. Для устранения дефицита в кадрах в 2022 году в рамках программы „Земский доктор“, которая направлена на привлечение врачей в труднодоступные сельские районы республики, 49 врачей получили единовременные компенсационные выплаты в размере по 1 млн руб. Мероприятие будет продолжено и в 2023 году», — добавил Глава региона.

К основным задачам Минздрава Ингушетии на 2023 год Махмуд-Али Калиматов отнес дальнейшее оказание медицинской помощи участникам и семьям участников СВО, недопущение распространения инфекционных заболеваний, проведение профилактических мероприятий и работы по информированию населения.

Образование

В 2022 году в Ингушетии завершено строительство 25 общеобразовательных учреждений и детсадов, в которых учебный процесс начнется 1 сентября. Создано 1450 рабочих и 13 тыс. учебных мест.

По словам Махмуд-Али Калиматова, успешно работают более 80 центров образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. В новом центре для одаренных детей «Олимп» выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью.

«Проведен капитальный ремонт 13 школ на общую сумму около 1 млрд рублей, а на 2023 год выделены средства в размере более 1,1 млрд рублей на капремонт еще 16 школ», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в прошлом году созданы 11 современных мастерских на базе четырех профессиональных образовательных учреждений. В 2023-2024 годах пять колледжей заявлены на участие в конкурсе на получение грантов для создания шести образовательно-производственных кластеров.

Глава поручил Минтруду и Минобразования Ингушетии завершить разработку программы «Кадровый потенциал», направленную на обеспечение экономики республики квалифицированными кадрами.

Спорт

В своем Послании Народному собранию республики Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что в регионе с каждым годом растет популярность занятий физкультурой и спортом.

«Процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году составил 38,2. В 2019 году этот показатель составлял всего 21,6%», — сказал Глава.

С учетом складывающейся тенденции, по его словам, власти увеличивают количество спортивных объектов. В Ингушетии строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса в городе Сунжа и селе Барсуки Назрановского района. Созданы площадки в городе Сунжа, сельском поселении Нестеровское с современным спортивно-технологическим оборудованием, оказана финансовая помощь четырем учреждениям для подготовки спортивного резерва.

«В 2022 году более 5 тыс. спортсменов приняли участие в 232 спортивно-массовых мероприятиях всероссийского, межрегионального и республиканского уровней. Выступая на соревнованиях всероссийского и международного масштаба, спортсмены республики завоевали более 90 медалей, 29 из них золотые. А на соревнованиях СКФО — более 200, из них 69 золотых, 56 серебряных и 92 бронзовые», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта поручил министерству спорта продолжить работу, направленную на приобретение и оснащение спортивным и спортивно-технологическим оборудованием соответствующих учреждений республики.

Молодежная политика

Молодежь — это серьезный ресурс республики, она составляет более 30% населения, напомнил Глава Ингушетии.

Он отметил, что дополнительной площадкой для развития талантов и карьерного роста молодежи является реализация социальных проектов. С начала года от республики в грантовых конкурсах приняли участие свыше 250 человек, из них 41 победитель получил гранты на сумму 19,5 млн рублей.

«Приятно также отметить, что число добровольцев в регионе увеличивается. Только за прошлый год количество зарегистрированных волонтеров увеличилось на 2500 человек, и их общее количество достигло 4600. Все массовые мероприятия и благотворительные акции проходят при их непосредственном участии», — подчеркнул руководитель региона.

Махмуд-Али Калиматов считает, что в текущем году республиканскому комитету по делам молодежи необходимо провести работу по открытию ресурсного центра добровольчества. Кроме того, нужно продолжить работу по определению источника финансирования строительства молодежного многофункционального центра, в котором будут представлены все активные общественные организации.

Экология

Глава республики считает необходимым принять закон, обязывающий устанавливать локальные очистные сооружения на каждом предприятии и в частных домах.

«На сегодняшний день сточные воды сбрасываются в реки и грунт, загрязняя водные объекты. Если мы сегодня не примем меры, через несколько лет экологическая ситуация в республике может стать катастрофической. Поэтому в целях сохранения наших водных объектов и почвы предложил нашим депутатам внести закон об обязательной установке локальных очистных сооружений», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что в Карабулаке планируется строительство крупного предприятия по производству очистных сооружений.

«У нас ведутся и другие работы для сохранения водных объектов. К примеру, выполнены проектно-изыскательские работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе. Средства на реализацию данного мероприятия в объеме более 73 млн рублей предусмотрены в федеральном бюджете на 2023-2024 годы. А также выполнены проектно-изыскательские работы на руслорегулировочные мероприятия на реках Яндырка и Сурхахи на общую сумму 8,6 млн рублей», — подчеркнул Глава.

«Но главная забота о нашей экологии должна исходить от самих жителей Ингушетии. Это наша земля, наш край, наша любимая Родина, которую мы должны сохранить в лучшем виде для наших детей и внуков», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Культура

Уровень культурного развития народа является одним из критериев его успешного развития. Поэтому очень важно закладывать культурный код в раннем возрасте, считает Глава Ингушетии.

Он напомнил, что с этой целью был запущен проект «Культура для школьников». Уже проведено сотни мероприятий с охватом свыше 8 тыс. зрителей. Сегодня ребята в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по «Пушкинской карте».

Как сообщил руководитель региона, в прошлом году приобретено около 16 тысяч таких карт и реализовано свыше 150 мероприятий, которые посетили более 12 тысяч зрителей. Потенциал сферы культуры включает в себя более 100 организаций.

В 2022 году проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры, такие как капитальный ремонт детской школы искусств в городе Карабулаке, двух домов культуры в сельских поселения Пседах и Нижние Ачалуки, техническое оснащение детской школы искусств в Малгобеке и Музея боевой и трудовой славы, приобретен многофункциональный передвижной культурный центр.

«Прошлый год был объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. В честь 30-летия возрождения ингушской государственности, Года культурного наследия и других памятных дат мы в республике провели более 1 тыс. мероприятий. Есть необходимость продолжить работу по укреплению материально-технической базы учреждений сферы культуры», — сказал Глава республики.

Он также отметил, что нужно готовиться к реализации мероприятий, которые пройдут в 2024 году в рамках 100-летия образования государственности Ингушетии.