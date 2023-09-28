«После проведения телемедицинской консультации с московскими специалистами с ними была достигнута договоренность о том, что они примут этого ребенка. Организация и перевозка мальчика стала возможной благодаря содействию Главы республики. Из столицы выехали врачи, они осмотрели Мухаммада, его состояние стабильно тяжелое, но специалисты допустили возможность транспортировки мальчика. В самолете был установлен модуль и вся необходимая аппаратура. Врачи-реаниматологи сопровождали юношу до Москвы, там его встретила машина Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Мы в течение нескольких дней отслеживали состояние мальчика. Надеюсь, мы встретим его после лечения в столице в полном здравии», — отметила и. о. министра здравоохранения республики Зарема Антошкиева.

Мухаммад Саутиев был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу 21 сентября, до этого мальчику оказывали срочную помощь в ИРКБ. Благодаря грамотным и оперативным действиям местных врачей удалось сохранить жизнь ребенка, состояние которого было крайне тяжелым. Он потерял много крови из-за травмы шейной артерии.

«Ребенок был стабилизирован в ИРКБ и уже после этого был переведен в ДРКБ. Срочно была проведена операция ушивания кровоточащего сосуда, перелили необходимое количество крови и её заменителей. Нами были получены рекомендации посредством телеконсультаций с московскими специалистами и получено согласие на перевод ребёнка в специализированный хирургический центр», — сообщила заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ Любовь Борзова.

Напомним, днём 20 сентября двое 14-летних подростков нашли запал от боевой гранаты на участке рядом с их домом на улице Шерипова в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. После этого в результате небрежного обращения произошла детонация запала, от которой дети получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Мухаммад получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а Ахмед, который чуть позже после инцидента скончался, — проникающее ранение в грудь и живот. В настоящее время по данному факту проводятся проверки следственным управлением СК РФ по региону и республиканской прокуратурой.

«Они вместе в одном (девятом) классе учились в 17-ой школе Верхних Ачалуков. Двоюродные братья жили на одной улице. Они редко разлучались, все делали вместе, часто играли в футбол. Мухаммад занимался в секции карате, а Ахмед ходил на дзюдо. Учились хорошо. При трагических обстоятельствах Мухаммад некоторое время назад потерял отца и деда. Сейчас мальчик находится в Москве», — поделилась с газетой «Ингушетия» его тётя Хачат Саутиева.

Юноша попал в надёжные руки: государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы» — это современный хирургический центр для лечения травм, нейротравм и неотложных хирургических заболеваний у детей. Сотрудники института являются членами мобильной педиатрической бригады, которая оказывает помощь детям не только в России, но и во многих странах мира.