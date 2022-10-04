Профессии будущего стали доступнее ингушской молодежи

В августе этого года они организовали фестиваль информационных технологий «Войти в IT», а сегодня вышли на новый уровень, получив поддержку Фонда президентских грантов.

«Мы давно занимаемся просвещением молодежи в сфере IТ, являемся соорганизаторами молодежного сообщества ingternet. ru, проводим семинары и курсы для студентов и школьников, а также безработной молодежи, ведем YouTube-подкаст о современных направлениях IT, — рассказывает Ислам Мархиев, координатор реализации IT-проектов. — Интерес у молодежи явно растет, судить можно и по количеству участников наших предыдущих встреч, и по растущему количеству подписчиков сообщества ingternet в соцсетях, поэтому решили увеличить масштаб своей деятельности и провести фестиваль из 20 мероприятий».

На этот раз фестиваль будет долгосрочным и проходить с 1 октября по 1 декабря этого года.

«Мы сразу нашли взаимопонимание с Колледжем сервиса и быта г. Назрани. Договорились, что семинары будут проходить не только для студентов, но и для всех желающих, в том числе безработной молодёжи и школьников», — говорит Ислам.

Всего в рамках проекта планируется провести 10 мероприятий с живой аудиторией и 10 — в онлайн-формате на YouTube-подкасте IT-сообщества ingternet. Начинающих айтишников ждут встречи с земляками, уже зарекомендовавшими себя в данной области, — экспертами таких известных компаний, как Яндекс, Авито, дизайн-студий из Дубая и России.

1 октября состоялось открытие фестиваля, и уже проведены первые семинары про UX/UI дизайн.

«Мы видим, насколько слабый уровень просвещенности в сфере информационных технологий среди нашей молодежи. Однако это одно из самых несложных направлений, чтобы учиться, работать, развиваться, не имея диплома или спецподготовки. Достаточно самостоятельно обучаться или обратиться в наш центр. Как всем известно, уровень безработицы в Ингушетии самый высокий по стране, и IT может спасти ситуацию», — убежден руководитель фестиваля «Войти в IT» и учебного центра Solvo Бекхан Дзармотов.

Также в команде проекта: Адам Костоев — преподаватель UX/UI дизайна в центре Solvo, арт-директор студии «Интензибэн», Бэлла Хамчиева — ассистент руководителя проекта, отвечающая за организационные и информационные аспекты проекта.

К концу проекта, 1 декабря, среди участников мероприятий будут проводиться розыгрыши ценных призов, а по окончании курса пройдёт розыгрыш на бесплатное обучение в Solvo веб-программированию или дизайну — на выбор.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Колледжа сервиса и быта г. Назрани и IT-сообщества @ingternet.