Безбожное разбазаривание земель в населенных пунктах, наглый их самозахват привел к тому, что многие объекты социальной, спортивной и культурной сфер нам приходится строить в медвежьих углах, как говорится, у черта на куличках. До сих пор помню, как Глава республики Махмуд-Али Калиматов сокрушался, когда открывал новый Дом культуры в с. п. Плиево на отшибе села.

В связи с этим, мыслится, разумным было бы провести своего рода «инвентаризацию» наиболее удобных земельных участков для строительства там объектов, важных для всех жителей населенного пункта или республики.

К примеру, в центре Назрани (на фото) пустует территория, где располагалось снесенное несколько лет назад здание администрации Назрановского района. Думаю, что и в других городах и селах обнаружатся подобные участки. Это так — «рационализаторское» предложение, так сказать...