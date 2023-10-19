Фотофакт

«Рационализаторское» предложение

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Безбожное разбазаривание земель в населенных пунктах, наглый их самозахват привел к тому, что многие объекты социальной, спортивной и культурной сфер нам приходится строить в медвежьих углах, как говорится, у черта на куличках. До сих пор помню, как Глава республики Махмуд-Али Калиматов сокрушался, когда открывал новый Дом культуры в с. п. Плиево на отшибе села.

В связи с этим, мыслится, разумным было бы провести своего рода «инвентаризацию» наиболее удобных земельных участков для строительства там объектов, важных для всех жителей населенного пункта или республики.

К примеру, в центре Назрани (на фото) пустует территория, где располагалось снесенное несколько лет назад здание администрации Назрановского района. Думаю, что и в других городах и селах обнаружатся подобные участки. Это так — «рационализаторское» предложение, так сказать...

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