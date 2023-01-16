Много интересного из жизни Рашид-Бека мне поведал его сын — Хаджи Рашидбекович Ахриев, ученый, врач и замечательный человек (Дала гешт долда).

Детство

Родился Рашид-Бек Ахриев 14 января 1893 года в селении Фуртоуг Владикавказского округа Терской области в высокообразованной и интеллигентной семье этнографа и первого ученого из числа ингушей Чаха Эльмурзаевича Ахриева и Айши Базоркиной.

Рашид-Бек рос любознательным мальчиком. Некоторое время их семья жила в Азербайджане, где он выучил азербайджанский язык. Был физически сильным и дерзким. Чах определил Рашид-Бека в частный пансионат во Владикавказе, хозяином которого был немец. И здесь Рашид-Бек выучил ещё один язык — немецкий. Учился он в единственной во Владикавказе мужской гимназии. Учеба давалась легко. Временами он ездил к родственникам Ахриевым в селение Фуртоуг. Нравилось ему придумывать игры-прыжки то с одной высоты, то с другой, а то и с башни. «Парашютом» мог служить старый зонт. Увлекал и других ребят. При этом сам демонстрировал головокружительные трюки. В те же годы дружил он с семьёй родственников Тутаевых, Базоркиных.

Гимназию Рашид-Бек окончил блестяще в 1910 году. К этому времени он владел ингушским, русским, азербайджанским и немецким языками, что сыграло судьбоносную роль на перипетиях его непростой жизни. Рашид-Бек получил прекрасное образование и воспитание.

Участие в Первой мировой войне

17-летний юноша выбрал военное направление. В 1910 году Рашид-Бек Ахриев поступил в Тифлисское юнкерское училище. В 1914 году он уже был направлен на службу в 81-й Апшеронский полк, имевший славную историю. В составе этого полка штабс-капитан 81-го пехотного Апшеронского полка Рашид-Бек ушёл на первую мировую войну и мужественно сражался на западном фронте. Был ранен. Второе ранение получил 30 сентября 1914 года. Около 9 месяцев пролежал он в госпитале, предположительно в Гатчине (на юго-западе от Санкт-Петербурга). Мужественный и решительный Рашид-Бек Ахриев, с сильным характером и красивыми данными вызывал доверие всех, с кем ему доводилось общаться.

После госпиталя Рашид-Бек поступил в Гатчинскую военно-авиационную школу. Для обучения военному летному искусству в Гатчину набирались новобранцы из европейской части Российской империи. Успешно окончив в 1917 году Гатчинскую военноавиационную школу, Рашид-Бек Ахриев стал офицером-авиатором Российского императорского военновоздушного флота (РИВВФ).

В годы Первой мировой войны началось массовое применение авиации в боевых действиях. Самолётный парк России постепенно увеличивался. И всё же российским авиаторам приходилось нелегко. Приходилось осваивать самолёты типа «Фарман-30», «Вуазен», «Ньюпор», «Юнкерс».

«Рашид-Бек отлично овладел сложным мастерством высшего пилотажа. Его зачислили в истребительную эскадрилью, — вспоминал его друг И. С. Захаров. — Летал он так стремительно и отчаянно, насколько позволяли возможности техники. О его полетах говорили «летает, как вихрь», «в небе — орёл!». Как-то товарищи сделали даже запись на его самолёте «А он, мятежный, ищет бури...».

По воспоминаниям сослуживцев, Рашид-Бек был настоящим асом, любил стремительные полеты, никогда не останавливался перед опасностью, был просто бесстрашным.

На бомбардировщике «Илья Муромец» ему только раз довелось летать, как испытателю. Летал на французских истребителях «Ньюпор». Боевые вылеты Рашид-Бека Ахриева нередко отличались сенсационным поступком, о котором долго ещё в эскадрилье говорили. На его счету были сбитые немецкие самолеты.

В годы Первой мировой войны происходили самые невероятные истории, в том числе частные ситуации, когда лицом к лицу встречались противники. Как-то в небе Рашид-Бек обнаружил, что патроны у него уже закончились. Не предпринимая попыток для защиты, Рашид-Бек решил, что это уже конец, и спокойно вёл самолёт, ожидая своего часа. Немецкий летчик вывел самолет с ним на один уровень так, что они с Рашид-Беком увидели друг друга, и вдруг, показав большим пальцем мирный жест, немецкий самолет повернул обратно. Позже судьба свела этих летчиков на турецкой земле.

В выписке о награжденных уроженцах Ингушетии, служивших в различных военных формированиях в период 1914-1918 гг., в военной газете «Русский инвалид» значится Ахриев Рашид-Бек, подпоручик пехотного 205 Шемахинского полка. По данным Российского государственного военно-исторического архива, мужество и храбрость, проявленные Ахриевым Рашид-Беком в Первой мировой войне, были отмечены наградами: Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»; Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом; Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Рашид-Бек был скромным в оценке своих дел и всегда сохранял чувство собственного достоинства.

Чем дольше затягивалась Первая мировая война, тем яснее становилось банкротство монархии. В русской армии, так же как и во всей стране, росло движение против войны, все активнее становились призывы большевиков превратить империалистическую войну в гражданскую. В авиационных отрядах началось брожение. Революция и Гражданская война были на пороге. Служба в военной авиации Императорской армии для Рашид-Бека заканчивается с крушением армии и государственных устоев. Произошла Февральская революция. Прогрессивная общественность радовалась падению самодержавия. Затем Октябрьский переворот. Первая мировая ещё продолжалась. Гражданская — разгоралась. Рашид-Бек был верен стране, и происходившие события болью отзывались в душе. События в стране, в том числе и в авиации, менялись как в калейдоскопе.

Турецкий период

Рашид-Бек возвращается в горы, к своим родным. Жил некоторое время в доме у двоюродного брата — Генаркъа Ахриева. Но оставаться было небезопасно. Он уходит в Грузию. Провожают его художник Х-Б. Ахриев, который знал все тропы в горах, и учитель М-Г. Ахриев. В Тифлисе Рашид-Бек встретился с Муртузом Базоркиным. С ним была его семья — жена Грета и сыновья Мурад и Идрис. Вскоре им пришлось уехать в Стамбул. Думали, что с Муртузом уедет и его сын Идрис Базоркин, но в последний момент Идрис по трапу перебежал к матери. Так оба сына остались в России. Мурад Базоркин стал историком, Идрис Базоркин — известным писателем и общественным деятелем.

В Турции было полно русских. Рашид-Бек отправился в военный штаб. Летчики в те времена были редкостью. К тому же Рашид-Бек прекрасно владел боевой техникой, знал несколько языков. Зная азербайджанский, он свободно общался с турками. В Турции не было своих самолетов. Не было летчиков и бортмехаников, был лишь небольшой немецкий отряд. В один день, оказавшись в кругу пилотов разных национальностей, рассуждавших о технике и самолётах, он стал говорить с ними со всеми на их языках (немецкий, азербайджанский, тюркский, русский), неожиданно для всех он оказался и в роли переводчика и человека, хорошо знавшего технику того времени, в т. ч. немецкие истребители. Здесь он и встретил немца, с которым несколько лет назад разминулись в небе. Узнали друг друга, обнялись. В штабе тут же приняли Рашид-Бека.

Так началась его биография турецкого этапа. Он стал офицером турецкой армии. Воевал на стороне Турции. Высокое знание летного дела ему помогло. Постепенно стало улучшаться материальное положение. Со слов его сына Хаджи Ахриева, жизнь Рашид-Бека наполнилась особым содержанием после встречи с родственником, бывшим офицером Российской императорской армии Созерко Мальсаговым. Стали они жить вместе. Их роднила тоска по своей родине. Каждый раз, провожая Рашид-Бека на боевой полет, Созерко переживал, понимая, что любой вылет мог быть последним. Так пролетели три года. Рашид-Бек уже был вхож в дома высокопоставленных чиновников, имел некоторые планы на перспективу и не думал что-либо менять в своей жизни, возвращаться в Россию. Ему было спокойно за семью, за маму, с которой во Владикавказе жили Руслан и Нина.

Вскоре поступило сообщение о том, что в России объявлена амнистия для людей, покинувших страну и не причинивших вреда советской власти. Созерко Мальсагов и Рашид-Бек подали заявление в советское посольство и получили согласие. Выехали домой. Судьба Созерко Мальсагова оказалась трагичной. Он прошёл тюрьмы, в январе 1924 года оказался заключённым Соловецкого лагеря особого назначения. В мае 1925 года совершил вместе с товарищами героический побег. Летчик Рашид-Бек Ахриев, как редкий специалист летного дела, был направлен в Среднюю Азию, однако не раз ему приходилось держать ответ перед властью Советов за былую военную службу.

Пионер авиации Таджикистана

В Средней Азии было ещё далеко до установления советской власти. В начале 1923 года советское правительство закупило в Германии восемь транспортных самолетов Ю-13. Ранней весной 1924 года шесть из них были разобраны, погружены на платформы и отправлены в Ташкент. К тому времени в Среднеазиатское отделение «Добролета» прибыли 7 пилотов: Рашид-Бек Ахриев, Николай Баранов, Виктор Левченко, Эдуард Шварц, Маврикий Слепней, Л. Демченко и Т. Суонио. Рашид-Беку эти самолеты были знакомы и, собрав их вместе с техниками, стал готовиться к полетам. Маршрутов не было, нужно было карты составлять, а для этого делали рисунки маршрутов. Летали днем. Отметки выглядели просто — где река, где селение. Так и летали. Никаких метеорологических служб. Через каждые 15-25 километров маршрута подбиралась посадочная площадка. Посадочные площадки имели форму круга диаметром 800 метров. В центре площадки обозначался известью круг диаметром 20-25 метров. Работы осложнялись еще и тем, что в ту пору шла борьба с басмачами, которые выводили из строя железнодорожные линии, телефонную связь, а первые самолеты называли «летающими шайтанами».

Служебным зданием аэростанции служила покрытая камышом землянка. Штатным работником станции был единственный сторож. Время вылета указывалось: «в понедельник утром» или «в среду, с восходом солнца». Душанбе в ту пору был небольшим кишлаком. Так начиналась история авиалиний Таджикистана. Сегодня это огромный международный аэропорт «Душанбе».

Доверие первыми открыть авиалинии Таджикистана было оказано Рашид-Беку Ахриеву и бортмеханику Петру Комарову. 3 сентября 1924 года на самолете «Юнкерс-Ф-13», оборудованном под пассажирские перелеты, они совершили первый перелет из Бухары в Душанбе. Этот же экипаж перевез в Душанбе членов правительства новой республики — Таджикской АССР. Маршрут, по которому летал Рашид-Бек Ахриев, «Бухара — Душанбе» считался в СССР одним из самых сложных из-за резких перепадов воздушных потоков.

В 1924-1925 гг. Рашид-Бек Ахриев являлся летчиком Среднеазиатского отделения Российского общества «Добролет». Правительством, постановлением Революционного комитета Таджикской АССР он не раз награждался. Затем их отряд пилотов переводят в Витебскую область в военно-летные лагеря. Из Витебска он летал в Кенигсберг. В Витебске Рашид-Бек окончательно принял решение сменить военную специализацию на гражданскую авиацию. Процесс переучивания занял некоторое время.

Рашид-Бек в гражданской авиации (Харьков)

В 1927 году Рашид-Бек перевелся в г. Харьков и служил в гражданской авиации — в Харьковском авиационном звене Украинского управления Гражданского военного флота. Город Харьков являлся в то время столицей Украины и активно строился в эти годы, строились предприятия и, естественно, аэропорт.

В центре города он получил большую квартиру. Он был человеком высокообразованным. Всегда одетый в форме служащего гражданской авиации, Рашид-Бек выглядел строго и аккуратно. Он обладал высокой культурой и эрудицией, прекрасно танцевал и музицировал, был мужественным и справедливым. Интересные встречи проходили у него дома. Крепла дружба с будущими героями авиации М. М. Громовым, Ш. Л. Чанкотадзе, М. В. Водопьяновым и другими.

Летал Рашид-Бек в Киев, Москву; в 1932-1933 гг. совершал непродолжительные рейсы по маршрутам «Минеральные Воды — Тегеран», «Пятигорск — Махачкала — Баку — Тегеран». В Украинском управлении ГВФ он служил до 1937 года. В 1938 году был диспетчером Украинского управления ГВФ.

Хаджи Рашидбекович Ахриев вспоминал о том, что отец вылетал в те годы в Москву, жил некоторое время в гостинице. Он проводил испытания самолетов и однажды даже ногу подвернул во время прыжка с парашютом.

В 1940 году, продолжая совершать полеты, Рашид-Бек Ахриев обучал молодых летчиков летному мастерству. В мае 1941 года вместе с преподавателями и курсантами он находился в тренировочном лагере под Бердянском (село Осипенко) у Азовского моря. Но прервав командировку, по приказу командования, Рашид-Бек вдруг вернулся в Харьков. Вскоре весь гражданский воздушный флот был переведен на военное положение. А харьковский отряд переведен в Киев. Общественно-политическая ситуация накалялась.

Участие Рашид-Бека Ахриева в Великой Отечественной войне

Из Киева Рашид-Бек вылетел на первый боевой полет. Начало войны было страшным. Из десяти подготовленных боевых самолетов возвращался один. Рашид-Бек, как заговорённый, снова и снова уходил в небо. После взятия фашистами Киева летчики вернулись в Харьков. Оккупация немцами Харькова началась 24 октября 1941 года. 1 сентября 1941 года начались первые бомбардировки Харькова. В какой-то момент военным дали команду отправить семьи в более безопасные места. Накануне ночью летчики отправили семьи в Минеральные Воды на самолете. Отправил и Рашид-Бек свою семью — жену Дибу Пошеву вместе с сыном Хаджи и дочкой Фатимой. Рашид-Бек был строгим отцом, сдержанным в проявлении чувств.

«Не помню, чтобы мы, дети, могли позволить себе капризы в его присутствии, чтобы нас отец за руку водил. В семье соблюдался этикет, каждый знал, как себя вести, — вспоминал его сын Хаджи. — Помню ночь перед самой посадкой в самолет. Он обнял меня и поцеловал в лоб. Это был единственный случай проявления чувств с его стороны. Мне было 11 лет».

Четырехкомнатную квартиру в центре города Рашид-Бек оставил Вере Марченко, одинокой девушке, которой они дали некогда кров, дали образование и уважали как члена семьи.

В октябре того же года Рашид-Бека Ахриева перевели в Московскую авиагруппу особого назначения, которой командовал генерал Ш. Л. Чанкотадзе. Р-Б. Ахриев принимал участие в битве за Москву. Летал на тяжелом транспортном самолете Ли-2. В Москве, временами ему удавалось общаться со своим двоюродным братом — Нурдином Гебертовичем (Мусост), который жил на Арбате (дом № 2, кв. 5).

Из Москвы Рашид-Бека отправили за самолетом в Новосибирск, где он получил американскую боевую машину «Дуглас», освоил её и на ней вернулся в Москву. Опытный летчик, налетавший свыше 600 тысяч километров в самых разнообразных условиях, был признанным и уважаемым в команде. Согласно данным Министерства гражданской авиации СССР № 20/6-86 от 13.02.1975 года, 6 декабря 1941 года Рашид-Бек Ахриев был зачислен вторым пилотом в авиагруппу особого назначения. Вскоре направили на Ленинградский фронт. Линия, по которой приходилось летать Рашид-Беку и его боевым товарищам, считалась одной из самых опасных и трудных. Десятки боевых вылетов на бомбардировщике в тыл врага — и всегда, при любых обстоятельствах неуклонное выполнение! Каждое возвращение было для летчиков группы особого назначения событием! В числе воздушных кораблей, которые, невзирая на смертельную опасность, упорно летали в осажденный немецко-фашистскими войсками город, был самолет нашего земляка Рашид-Бека Ахриева.

Последний боевой вылет был совершён Рашид-Беком Ахриевым 20 января 1942 года. В тот день звено из трех самолётов, которое вел Ахриев, неожиданно встретил огонь вражеских зенитных орудий. Из-под обстрела удалось выйти только одной машине. Два корабля, в том числе и пилотируемый Ахриевым, были сбиты. Останки геройски погибших лётчиков нашли только в 1944 году, уже после освобождения Ленинградской области. С воинскими почестями они были похоронены близ деревни Арбузово.

О судьбе Рашид-Бека Ахриева семья узнала не скоро.

Дети и внуки Рашид-Бека — Альберт и Ольга все время собирали и собирают материалы о своем легендарном дедушке Рашид-Беке Ахриеве. Сохранились их письма в Министерство обороны СССР и ответы на них, сохранились личные книжки и журналы летчика Р-Б. Ахриева. «По сообщению боевых товарищей, при перелёте из Ленинграда в Москву между городом Великие Луки и городом Старая Русса самолёт был сбит и упал на временно оккупированную территорию. Вместе с ним погиб и лётчик Бондаренко», — пишут внуки лётчика в марте 1982 года в одном из писем, направленном ими в Министерство обороны СССР.

Рашид-Бек Ахриев пользовался среди летчиков большим уважением. Слава о его мужестве уже в годы войны была на устах. «Безудержной храбрости был летчик!» — говорили о нем. О Рашид-Беке пишут ученые и журналисты, о его жизненном пути и мужественных полётах выходят книги. Рашид-Бек был человеком, воспитанным в лучших ингушских традициях, где превыше всего ставились честь и долг. Он имел самообладание и никогда не падал духом. Скромно и сдержанно относился к своим заслугам.

Имя Рашид-Бека Ахриева чествуют ежегодно в международном аэропорту «Душанбе». В честь пионера авиации Рашид-Бека Ахриева и бортмеханика Петра Комарова названа вершина горы в Таджикистане. В родовом селении Рашид-Бека Фуртоуге в 2015 году в честь празднования 70-летия Победы в ВОВ представители рода Ахриевых совместно с региональным отделением «Поискового движения России» провели торжественное мероприятие, посвященное памяти Рашид-Бека Ахриева, и открыли памятную плиту в его честь. В 2018 году в Ингушском научно-исследовательском институте прошла конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Р-Б. Ахриева «Ингуши в истории Российской авиации».

Он был первым из народов Северного Кавказа. Был участником двух мировых войн. Был летчиком авиации Турции. Был пионером авиации Таджикистана. И остался в анналах истории российской авиации мужественным человеком и патриотом великой страны!