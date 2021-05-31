Открывая встречу, Чайка подчеркнул, что этот разговор — первый в подобном формате. Он предваряет межрегиональный экспертный форум «Северный Кавказ — 2030: человеческий капитал и деловой климат» в Железноводске, где также будут обсуждаться заданные темы.

«Цель у данных событий одна — выработать меры для повышения качества и доступности образования, усиления научно-технологического развития, а также укрепления кадрового потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы. Достижение этих задач возможно только при активном вовлечении самих образовательных организаций, профессиональных сообществ и объединений в процессы подготовки и принятия решений», — отметил полпред.

По его словам, сегодня важно сформировать условия для межрегионального взаимодействия в научно-образовательной сфере, которое будет способствовать решению проблемы оттока молодежи из субъектов Северного Кавказа. Это реально осуществить через развитие конкурентоспособной образовательной среды и содействие созданию комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов в родных регионах, и данные вопросы являются как раз предметом деятельности созданного в марте текущего года Консорциума вузов Северного Кавказа «Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов».

Более того, недавно премьер-министром Михаилом Мишустиным во исполнение поручений Президента России, озвученных в рамках послания Федеральному собранию, подписано постановление «О мерах по реализации программы «Приоритет-2030». Эта программа направлена на поддержку деятельности университетов, в том числе созданных ими консорциумов с привлечением научных организаций. Подобная мера государственной поддержки позволит не только усилить научно-инновационную деятельность организаций, но и сформировать механизмы их интеграции с реальным сектором экономики округа.

«То есть в настоящее время созданы все условия, чтобы консорциум активнее подключался ко всем процессам социально-экономического развития макрорегиона. И если будет необходимо наше содействие, то мы, безусловно, готовы его оказать», — заключил полпред.

Участники встречи обсудили актуальные проблемы высшей школы Северного Кавказа. Одной из важнейших, как прозвучало в выступлении председателя совета ректоров вузов СКФО, ректора Пятигорского государственного университета Александра Горбунова, является сложность при трудоустройстве выпускников после окончания обучения.

О планах работы консорциума вузов Северного Кавказа для решения поставленных задач на территории СКФО сообщил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Так, в рамках структуры создано две рабочих группы: по вопросу формирования системы мониторинга и содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций СКФО, сформированная из числа проректоров, в компетенциях которых вопросы содействия трудоустройству, а также представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы занятости населения; по развитию конкурентоспособной академической среды в СКФО, сформированная из числа проректоров, курирующих вопросы образовательной политики.

Члены совета Консорциума вузов Северного Кавказа поддержали идею полпреда о создании единого окружного «электронного банка» молодых специалистов, который включал бы в себя основные сведения о компетенциях выпускника. Такая информационная система окажет серьезную помощь крупным компаниям и финансовым группам, работающим на территории округа, в подборе будущих кадров для трудоустройства.

Напомним, в марте этого года исполняющая обязанности ректора Ингушского государственного университета Фатима Албакова подписала договор о вхождении ИнгГУ в консорциум вузов СКФО. Деятельность консорциума направлена на формирование конкурентоспособной вузовской среды, а также на содействие субъектам округа в разработке механизмов закрепления выпускников в регионах с привлечением всех заинтересованных сторон.

В консорциум вузов Северного Кавказа вошли 17 университетов из всех 7 субъектов СКФО разной ведомственной принадлежности. На сегодняшний день консорциум представляет собой 2/3 от общего количества государственных вузов СКФО, в которых обучаются свыше 120 тысяч студентов, что составляет более 60% от общего контингента студентов всего макрорегиона.

К настоящему моменту советом консорциума уже сформирован план мероприятий на текущий год. Кроме деятельности рабочих групп, запланирована и большая событийная повестка, которая охватит все регионы Северного Кавказа. Так, с мая по декабрь текущего года запланированы межрегиональные экспертные форумы под общим названием «Северный Кавказ — 2030». Темы сформулированы с учетом приоритетов развития округа и затрагивают широкий круг вопросов: устойчивое развитие территории, агроиндустрия, туризм, развитие малого и среднего бизнеса, IT-индустрия, гражданское общество.