Обычное ли дело?
Решение Главы Ингушетии построить школу на месте военкомата умерит «аппетиты» самозахватчиков земли
Решение Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на одном из последних правительственных совещаний о строительстве на территории республиканского военкомата, долгие годы располагавшегося в центре с. п. Экажево, новой школы (напомним, что комплекс зданий республиканского военкомата и сборного пункта строится в Магасе по заказу Минобороны России), с одной стороны — обычное дело. Подумаешь: перенесли одну «контору», чтобы там построить другую.
Но на поверку — ситуация намного сложнее. Дело (обычное ли?) в том, что каждый квадратный метр в Ингушетии давно имеет... скажем так, своего «хозяина». Достаточно вспомнить, что при равнодушном отношении к проблеме малоземелья Ингушетии (если не сказать — при попустительстве) предыдущих глав региона в собственности частных хозяев оказывались (ни много, ни мало) территории общеобразовательных школ республики и (не поверите!) даже администраций муниципальных образований. И подобных примеров — не счесть!
Хочется верить, что отныне республиканские власти немного поумерят ненасытные самозахватнические аппетиты «хозяев жизни», которым наплевать на все и вся.