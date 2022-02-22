Но на поверку — ситуация намного сложнее. Дело (обычное ли?) в том, что каждый квадратный метр в Ингушетии давно имеет... скажем так, своего «хозяина». Достаточно вспомнить, что при равнодушном отношении к проблеме малоземелья Ингушетии (если не сказать — при попустительстве) предыдущих глав региона в собственности частных хозяев оказывались (ни много, ни мало) территории общеобразовательных школ республики и (не поверите!) даже администраций муниципальных образований. И подобных примеров — не счесть!

Хочется верить, что отныне республиканские власти немного поумерят ненасытные самозахватнические аппетиты «хозяев жизни», которым наплевать на все и вся.