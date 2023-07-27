Общественный порядок под контролем
Росгвардейцы Ингушетии обеспечили правопорядок в период проведения республиканских мероприятий
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии совместно с представителями других силовых ведомств обеспечили охрану общественного порядка и общественную безопасность во время проведения торжественного мероприятия по вручению выпускникам −2023 медалей за отличную учебу, которое прошло во Дворце культуры города Назрани.
В церемонии награждения приняли участие глава региона Махмуд-Али Калиматов, Главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия Виталий Смирнов, заместитель Председателя Правительства — министр образования и науки региона Эсет Бокова.
Также росгвардейцы обеспечили правопорядок при проведении мероприятия «Навстречу 100-летию ингушской государственности», прошедшем накануне в столице Ингушетии. Сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» заблаговременно обследовали территории проведения торжеств, а сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, обеспечили общественный порядок во время мероприятия.
Благодаря слаженным действиям представителей правоохранителей региона нарушений общественного порядка допущено не было.