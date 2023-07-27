В церемонии награждения приняли участие глава региона Махмуд-Али Калиматов, Главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия Виталий Смирнов, заместитель Председателя Правительства — министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Также росгвардейцы обеспечили правопорядок при проведении мероприятия «Навстречу 100-летию ингушской государственности», прошедшем накануне в столице Ингушетии. Сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» заблаговременно обследовали территории проведения торжеств, а сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, обеспечили общественный порядок во время мероприятия.

Благодаря слаженным действиям представителей правоохранителей региона нарушений общественного порядка допущено не было.