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Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии и Назрановского полка войск национальной гвардии России приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного солдата.

Так, сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по городу Малгобек возложили цветы к мемориалу в парке культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе и к памятнику воинам 317-й стрелковой Будапештской дивизии в селе Инарки.

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии Ингушетии и филиалов регионального управления вневедомственной охраны провели в школах региона тематические уроки Мужества, в ходе которых рассказали ребятам о героизме бойцов Красной армии, проявленном ими в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Воспитанники школы номер два войск национальной гвардии продемонстрировали военнослужащим тероргана и Назрановского полка Росгвардии тематическую творческую постановку.

Напомним, что День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Рельефная надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» у подножия Мемориального комплекса c Вечным огнем, является одной из самых известных эпитафий.

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