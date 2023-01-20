В частности, росгвардейцы продемонстрировали школьникам из подшефных учебных заведений документальный фильм об испытаниях, с которыми столкнулись жители блокадного Ленинграда, рассказали о попытках прорыва блокады советскими войсками и о знаменитой «Дороге жизни».

Кроме того, гости провели тематические уроки, на которых рассказали ребятам о героической обороне города на Неве. Ученики узнали, что блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и забрала свыше 875 тысяч жизней.

Начальник отдела вневедомственной охраны по Назрановскому району майор полиции Харон Цыздоев в своем выступлении перед молодежью отметил, что наравне с другими народами на фронтах Великой Отечественной войны воевали и уроженцы республики, многие из которых не вернулись домой.

Добавим, что помимо тематических уроков, в подразделениях ведомства состоялось информирование личного состава о трагических событиях тех времен. Росгвардейцам напомнили об основных этапах Ленинградской битвы, после чего собравшиеся почтили память павших минутой молчания.