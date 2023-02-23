Диалог

Диалог о важном

Росгвардейцы укрепляли патриотический дух учащихся школы села Кантышево Ингушетии

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В День защитника Отечества, помощник начальника управления Росгвардии по Ингушетии майор полиции Аслан Исмаилов принял участие в открытом уроке «Диалог о важном», организованном центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Встреча проходила в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в четвертой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района республики.

— Правильное формирование понятия «Долг родине» — одна из главных задач военно-патриотического воспитания, — отметил гость в своем выступлении перед молодежью. — В настоящее время существует огромное разнообразие возможностей исполнить его: начиная от вполне привычной службы по призыву, заканчивая обучением в ведомственных учебных заведениях федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Росгвардии.

Обращаясь к слушателям, в том числе преподавателям, Исмаилов подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, напомнил о важных событиях истории российского государства, участниками которых стали уроженцы Ингушетии, сообщил о возможностях поступления в ведомственные учебные заведения национальной гвардии.

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