Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном РСЦ, в ходе выполнения госзадания в текущем году фитосанитарный мониторинг вредных объектов осуществлен на площади 197,035 тыс. га, из которых по вредителям обследовано 138,65 тыс. га, по болезням — 31,55 тыс. га, и засоренности — 26,83 тыс. га.

По словам специалистов, больше всего распространялись такие вредители, как клоп вредная черепашка, злаковая тля, шведская муха, трипса, а также мышевидные грызуны. Из болезней сельхозрастений чаще отмечались септориоз и мучнистая роса.

После тщательных полевых обследований, истребительные мероприятия в открытом грунте были проведены на площади — 24,2 тыс. га, в том числе инсектицидами (5,036 тыс. га), фунгицидами (5,964 тыс. га), гербицидами (12,92 тыс. га) и родентицидами (13,2 тыс. га). Агротехнические меры борьбы по защите сельхозрастений от вредных объектов проводились на площади 2,77 тыс. га.

В регионе в уходящем году осуществлялось протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур, это 4,429 тыс. тонн, в том числе яровых — 1,28 тыс. тонн, озимых — 3,36 тыс. тонн. Отмечается, что уже протравлено 1,14 тыс. тонн клубней картофеля. Также в лабораториях филиала осуществлена фитоэкспертиза 2,561 тыс. тонн семян и клубневой анализ картофеля (весна, осень) — 7,74 тыс. тонн.

Агрономами учреждения в уходящем году оказано содействие хозяйствам и фермерам региона в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами. Также для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям работал на регулярной основе консультационный пункт, где землепользователи смогли ознакомиться с необходимой информацией, приобрести семена, ядохимикаты, инвентарь и прочее.

В числе оказанных сельхозпредприятиям услуг специалисты РСЦ особо выделили листовую диагностику. Это экспресс-метод, который позволяет диагностировать обеспеченность растений химическими элементами. В 2023 г. филиалом было организовано выращивание габробракона. Всего было произведено около 1 миллиона энтомофагов (полезных насекомых).

Кроме того, специалисты отдела защиты растений для того, чтобы информировать о состоянии фитосанитарной обстановки в Ингушетии, на постоянной основе направляли сигнализационные сообщения и информационные листы в республиканские правительство, МЧС, Минсельхоз, а также местные администрации и хозяйства. Агрономы РСЦ на протяжении всего года свыше 200 раз оказали консультативную помощь аграриям региона, провели 18 лекций и семинаров на сельскохозяйственную тематику, составили 12 краткосрочных прогнозов и один долгосрочный годовой прогноз фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур.

«По-настоящему эффективное применение средств защиты растений возможно только после предварительного обследования посевов и оценки их состояния, чем и занимаются на постоянной основе специалисты по защите растений нашего филиала», — подчеркнули специалисты Ингушского РСЦ.