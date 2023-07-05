Именно в семье формируются и наполняются особым содержанием такие понятия, как «отечество», «родина», «семья», «род», уважение и забота друг о друге. В понимании ингушского народа, основы дружной и крепкой семьи кроются в её традиционности, патриархальности. Авторитет родителей, уважение старших и забота о младших служат постулатом построения доверительных отношений.

Конечно же, речь идёт о традиционной, классической семье, где, как правило, соблюдается семейная иерархия: глава семейства — отец, во главу угла ставится его мужество и достоинство, трудолюбие и забота о семье; в женщине ценится покорность, трудолюбие, доброта и великодушие, гостеприимство и качества хорошей хозяйки; к детям предъявляется строгое соблюдение обычаев и традиций, в основе которых уважение и почитание старших.

В целом в семье уважается проявление особого отношения к женскому полу, при которых не допускается брань и ругань. Девочек воспитывают в заботе, но при этом в строгости и требовательности. К мальчикам, начиная со зрелого возраста, предъявляемые требования носят более жёсткий характер. В них воспитывается дух мужества и стойкости.

В целом формируется постоянная готовность старшего помочь младшему, вера младшего в надёжность и благородство старших, уверенность каждого члена семьи в том, что он никогда не останется наедине со своей проблемой. В общем, это гармонично функционирующая система взаимоотношений, где чётко распределены права и обязанности каждого, и при этом каждый окружен взаимной заботой и вниманием. Вот такие траектории призваны обеспечить спокойствие семьи и гармонию в обществе.

Но, к сожалению, в ходе исторического развития меняется, подвергается переменам и институт ингушской семьи. Конечно же, уйти от реальности, от определённых трансформаций невозможно. Но надо сохранить самое столбовое, на котором держится семья. Придерживаться традиций с учётом времени и пространства. Это вполне возможно.

Из жизненного опыта каждый может свидетельствовать, что дети, воспитанные в лучших семейных национальных традициях любой культуры или религии, имеют больше шансов удачно интегрироваться в общество.

Немалая роль в формировании общечеловеческих ценностей принадлежит, конечно же, сфере общего образования, где наиболее системно, последовательно и глубоко построено духовно-нравственное развитие и воспитание личности, где закладываются основы доброжелательного отношения друг к другу, где сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь. Но эта тема другого обсуждения.

У ингушей сохранилось немало притч и легенд о семейном благополучии, которые передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Хочется рассказать одну из них, где говорится о ценности и значимости семьи, в которой царит мир и согласие.

«Как-то к пастуху, который пас овец, подошёл изголодавшийся вожак волчьей стаи.

— Слушай, — говорит он пастуху, — не стал бы я хватать барана из твоего мирно пасущегося стада. Дал бы ты мне сам пару своих немощных животных, и разойдёмся подобру-поздорову. Так и мы будем сыты, и с тебя ничего не убудет.

— Не могу, — отвечает пастух, — баранта не моя, у стада есть свой хозяин.

— Ну, тогда сходил бы к нему в село, спросил бы у него разрешения. Не думаю, что он будет против такого предложения.

— А кому же я стадо оставлю? — говорит пастух.

— Мне, — отвечает волк.

— Так как же я волку доверю стадо, — отмахивается от предложения пастух, — меня ведь засмеют все.

— Нет, не засмеют. Ты им скажи, что заручился моей клятвой.

— Какой такой клятвой волка я могу заручиться? — спросил пастух.

— Пусть я буду отцом семейства, в котором нет мира и согласия, если в твоё отсутствие из стада пропадёт или пострадает хоть одно животное, — сказал волк.

Призадумался пастух и пошёл в село. Хозяин внимательно выслушал предложение волка и говорит:

— А кому же ты стадо оставил?

— Волку, — отвечает пастух.

— Волку? Так как же ты волку доверил стадо?

— Не мог я не поверить его клятвенному заверению, — говорит пастух. — Он сказал: пусть я буду главой семейства, в котором нет мира и согласия, если в твоё отсутствие пропадёт или пострадает хоть одно животное.

Удивился хозяин, призадумался и говорит:

— Видать, мудрён твой волк. Иди и дай ему парочку немощных баранов. И третьего подари от меня.

Когда пастух вернулся, стадо мирно паслось на лугу, а волк спокойно лежал под тенью дерева. Пастух, как и договаривались, отобрал баранов и отдал их волку».

Притча имеет поучительный характер и несет в себе глубокий смысл: мир и согласие в семье — это самая высшая ценность человеческого общества.