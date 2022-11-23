Ученики и их родители, вынужденные второпях осваивать неизведанное ранее интернет-пространство Zoom, «перемещаться» по ссылкам и учиться отвечать домашнее задание на камеру, со временем стали не только успешно справляться с требованиями, предъявленными сложившимися условиями жизни, но и нашли в онлайн-обучении немало плюсов.

«Мой сын аллергик с рождения, в России ему не смогли помочь, мы лечились за границей, объехали практически полмира, и к семи годам все было не так плохо. Мы смогли отправить его в школу, — рассказывает Фатима, жительница Ингушетии. — Учитывая его особенности здоровья, нам повезло найти новую чистую школу в Назрани с небольшим количеством учеников в классе и индивидуальным подходом. Но, тем не менее, все 4 года в начальной школе он много болел из-за слабого иммунитета, пропускал занятия в период обострения аллергии. К тому же ребенок не ходил в детский сад и с рождения проводил время со мною. Он опережал одноклассников в развитии, плохо переносил шум в классе, остро реагировал на несправедливость в отношении других. Вопрос стал острее, когда сын окончил начальную школу и должен был пойти в пятый класс. Я не представляла, куда его отдать».

Женщина понимала, что переполненные классы, сопутствующие им инфекции и микробы, отсутствие индивидуального подхода сведут на нет учебу сына. Родители Махмуда решили дать шанс онлайн-школе.

«Я посмотрела школы, представленные на рынке. Одной из самых широко известных и давно практикующих онлайн-образование была школа «Жасмин» из Татарстана. Это просто спасение для таких родителей, как мы, которые выбрали семейную форму обучения, но которые не в состоянии уделять столько времени ребенку и на высоком уровне разъяснять им предметы. Мы нашли идеальный вариант для нашего случая, параллельно получив сводное время, которое наш ребенок может посвятить спортивным секциям и общению со сверстниками, разделяющими его интересы».

Значительным плюсом в данном вопросе стал и экономический фактор. Нанимать нескольких репетиторов даже для одного ребенка сегодня довольно затратно. В онлайн-школе же за относительно невысокую оплату (около 3 тысяч рублей в месяц) преподают основные предметы, которые обозначены ФГОС. Дополнительные предметы можно «посещать», оплачивая отдельно, но, по словам Фатимы, это также довольно символическая сумма.

«Мой второй сын гиперактивный, из-за чего у него были замечания относительно его поведения в школе. К тому же в переходном возрасте в их классе начались новые проблемы, которые родители не были настроены решать сообща. Поэтому мы также решили перевести его на семейное образование», — говорит мама онлайн-школьников.

Важным моментом стало небольшое количество учеников в классе, что позволяет учителю уделить время каждому ребенку. Как говорит Фатима, учебный процесс в их школе строится не на заучивании информации, а на разъяснении темы.

На онлайн-уроках девятиклассника оказалось всего 5 учеников, что практически представляло собой индивидуальные занятия за 5 тысяч рублей в месяц, также включающие в себя бесплатные часы по подготовке к ОГЭ.

«В прикрепленной школе он сдал экзамены на четверки и пятерки без какой-либо дополнительной подготовки. Это говорит о том, что годовое образование, которое нам дала онлайн-школа, было на достаточно высоком уровне», — отмечает женщина.

Тем самым данная ситуация развеет миф о том, что семейное образование — это вынужденная мера для отстающих в учебе ребят. Онлайн-обучение предполагает вполне практический подход и поднимает более глубокие темы, связанные с условиями в современных школах.

«У меня трое учеников, школ в пешей доступности от дома у нас не было. Соответственно, было проблемно отвозить каждого ребенка в разные школы по разному расписанию. Сегодня нам не надо тратить время на дорогу, нет придирок и дополнительных трат относительно внешней формы, одинаковых тетрадей, сборов на различные праздники и мероприятия. Чтобы в конце года сдать аттестацию, тебе нужно лишь прикрепиться к местной школе. Помимо этого, есть несколько школ, аккредитованных для сдачи итоговой аттестации в России онлайн», — делится опытная мама.

К минусам обучения на дому Фатима относит необходимость контролировать свое чадо, что становится настоящей проблемой для работающих родителей.

«Усвоение информации у детей разное... Родитель должен адекватно понимать, на что способен их ребенок. На семейном образовании его необходимо периодически тестировать и смотреть, какие темы он усвоил, а какие нет. Родитель не может оставаться безучастным к учебному процессу, он должен быть вовлечен в него».

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться родители при выборе онлайн-школ, — это безграничный доступ детей к гаджетам.

«Можете ли вы оставить ребенка один на один с компьютером на целый день? Чем он будет заниматься? Слушать урок или играть в игры и сидеть в соцсетях? Если родители с девяти до шести на работе, а рядом нет других взрослых, которые бы могли присмотреть за ребенком, боюсь, что этот формат им может не подойти», — заключает женщина.