А тем временем новые наркотические вещества, которые считаются «легкими» среди молодежи, так называемые синтетические наркотики, или иначе «дизайнерские», известные как «спайсы», различные курительные смеси, «соли для ванн», «удобрения для растений», энтеогены, растительные добавки к пище, благовония, ароматические смеси в десятки и даже в сотни раз оказывают более сильный психотропный эффект на организм человека, чем традиционные, широко известные наркотики. Более того, многие из подобных веществ могут привести к сильнейшему отравлению, а то и к смерти.

По неуточнённой информации, за последние месяцы участились смертельные исходы по причине отравления наркотиками. Врачи, да и сами родственники стараются скрыть причины смерти, оно и понятно. Республика небольшая, все друг друга практически знают, все связанны родственными и дружескими отношениями. Но борьба с этим негативным явлением ведётся на всех уровнях.

«К сожалению, некоторые молодые люди втягиваются в этот губительный процесс, не задумываясь о последствиях, — говорит главный психиатр-нарколог регионального Минздрава Джамбулат Ваделов. — Несмотря на самые современные средства борьбы с наркоманией, число добровольных рабов угрожающе растет. Некоторые молодые люди не осознают трагических последствий употребления курительных смесей и наркотиков. И самое страшное заключается в том, что они думают, что разовое употребление не представляет опасности, но это глубокое заблуждение. Употребив наркотик один раз, человек может шагнуть в пропасть. В итоге это заканчивается плачевно, и нередко даже трагедией».

Практика свидетельствует, что всё чаще стали внезапно уходить из жизни молодые люди. Не берёмся судить, что причина смерти каждого из них заключается в употреблении наркотика, здесь могут быть и другие факторы, но и говорить, что такое явление в нашем обществе из ряда вон выходящее, тоже не стоит. Прятать голову в песок — не решение проблемы. Проблему надо видеть чётко и находить решение, и чем быстрее мы это сделаем, тем здоровее будет наше общество.

По мнению специалистов, многие из подобных веществ приводят к сильнейшему отравлению, которые в последнее время участились. Это связано и с тем, что изготовители экспериментируют разные способы получения синтетических наркотиков с целью получения для себя выгоды и избежание наказания. Так, для экономии изготовители в наркотическую соль, в один из самых распространённых видов современных наркотиков, основным компонентом которого является мефедрон, метилон и производные пипрадола, часто примешивают всякие вещества, и даже стиральный порошок. Предсказать, как поведет себя организм после такого «коктейля», невозможно.

Увы, некоторая часть молодёжи продолжает считать, что, попробовав, они легко смогут избавиться и не попадут в зависимость. Но полученная эйфория скоро сменяется зависимостью, депрессией, галлюцинациями и прочими психическими отклонениями. Печален и тот факт, что сегодня любой подросток, имея немного денег и доступ к интернету, сможет приобрести «белую смерть», даже не имея знакомых в наркотических кругах, от самых дешёвых до дорогих.

Да, проблема синтетической наркомании крепко затянула и наше общество, а значит, бороться с этим явлением следует на всех уровнях, начиная с семьи. Наркологи призывают быть родственникам более бдительными и не оставлять без внимания резкие изменения в поведении своих детей. Чем раньше они распознают признаки наркозависимости, тем больше шансов вырвать молодого человека из рук «белой агонии». Среди основных признаков Джамбулат Ваделов выделяет внезапную замкнутость, заторможенность, жалобы на общие боли, резкую потерю аппетита, сна, скачки артериального давления, отрешенный взгляд, чуть опущенные веки глаз и т. п.

Коллектив Республиканского наркологического диспансера, по словам Джамбулата Ваделова, периодически проводит профилактические мероприятия с участием представителей здравоохранения, полиции и духовенства. Особое внимание при этом уделяется учащимся образовательных учреждений, которым систематически рассказывают о последствиях употребления наркотиков с точки зрения ислама, закона и собственного здоровья.

Не раз отмечала необходимость повысить общественный контроль за деятельностью органов власти, непосредственно призванных бороться с распространением наркотиков, и Общественная палата Ингушетии. По теме наркомании и государственных мер по предупреждению распространения этого негативного явления в нашем обществе ОП не раз проводила мероприятия и круглые столы с привлечением компетентных органов власти и молодёжи республики.

Но, к сожалению, практика свидетельствует о негативной динамике. Это тревожный звонок о том, что нет эффективных механизмов противодействия проблеме наркомании и преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и других сильнодействующих средств.

Назрела острая необходимость, помимо разъяснительной и информационной работы, которую проводят органы власти, религиозные деятели и представители общественности, повысить общественный контроль за деятельностью органов, непосредственно призванных бороться с распространением наркотиков. Привлечь к борьбе за здоровое поколение каждый участок в селе, в городе, каждую семью. Максимально вовлечь в борьбу традиционные рычаги управления обществом, в своё время оказывавшим решающую роль в подобных проблемах.

Сознательная часть молодёжи, серьёзно обеспокоенная ситуацией с вовлечением своих сверстников в эту пагубную среду, на своём уровне пытается разными способами бороться с этими негативными явлениями. Всем известна деятельность сообщества «Антилирика» и подобных ей молодёжных групп, с какими трудностями они сталкиваются. Молодые борцы за здоровую нацию убеждены в том, что в первую очередь необходимо повысить уровень и качество работы правоохранительных органов, призванных по законодательству бороться с преступным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ, и потом, конечно же, шире и активнее вовлечь общественность в эту борьбу, которая находится под сильным влиянием родственных связей.

Да, нет сегодня в этом пагубном явлении чужой беды. Она может прийти в любую семью, даже позиционирующую себя, как самую что ни на есть надёжную, и надо с ней бороться всем миром, чтобы потом не спрашивали, «по ком звонит колокол»!