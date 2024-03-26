Школьники столицы Ингушетии участвуют в Общероссийской антинаркотической акции 

В рамках этой акции администрацией Магаса в гимназии «Марем» был организован социально-психологический тренинг: " Я выбираю жизнь«.

«Данное всероссийское мероприятие нацелено, прежде всего, на объединение усилий органов власти, общественности и населения в противодействии незаконному обороту наркотиков», — рассказали газете «Ингушетия» в мэрии города.