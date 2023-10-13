Каждый из нас или кто-то из знакомых и родственников рано или поздно по тем или иным причинам попадает на больничную койку. И только тогда мы остро понимаем значение таких понятий, как профессионализм и компетентность врача, гуманность и забота, а также чётко и грамотно поставленная работа по оказанию медицинской помощи.

Именно такими качествами можно охарактеризовать отделение эндоскопической хирургии Ингушской республиканской клинической больницы. Хирургические вмешательства здесь проводят с помощью проколов и специального современного оборудования. Это так называемые лапароскопические операции — малоинвазивные хирургические вмешательства, которые выполняются специальными инструментами через совсем небольшие разрезы, фактически проколы, за счёт чего достигается малая травматизация тканей, низкий риск осложнений и короткий восстановительный период. Иными словами, это осмотр органов живота через прокол в брюшной стенке с помощью тонкого длинного инструмента с видеокамерой и источником света на конце — лапароскопа. А через дополнительные проколы можно ввести специальные хирургические инструменты и выполнить различные лечебные манипуляции. Выписывают, как правило, пациентов через двое суток после операции.

Отделение совсем ещё молодое, открыто всего четыре года назад, в 2019 году, но здесь работают врачи-профессионалы, медицинские работники, которые уже успели зарекомендовать себя на высоком уровне в области медицины и хорошо известны в Ингушетии. Это заведующий отделением заслуженный врач республики Руслан Мальсагов; врач-хирург, которого заслуженно называют «народным врачом» Осман Султыгов; врач-анестезиолог, который известен всем, кто так или иначе прошел через операционный блок ИРКБ, — Курейш Мурзабеков; старшая медицинская сестра Айна Картоева, которая сплотила вокруг себя профессиональный, грамотный коллектив, владеющий всеми необходимыми навыками. Это внимательные и заботливые медицинские сёстры — Лидия Муцольгова, Марем Котиева, Марет Баркинхоева, Ясмалина Гандалоева, Радима Картоева, санитарки Фатима Харсиева, Мадина Мартазанова, Хяди Дзортова и другие.

Говорят, театр начинается с вешалки, а отделение эндоскопической хирургии — с порога. Впечатление о работе этого отделения складывается уже с приёмной, где вы сразу увидите порядок и чистоту, а бахилы и маски вам любезно предоставят дежурные у входа. Но главное, здесь вежливое и учтивое отношение к каждому человеку, вы никогда не услышите ни грубых замечаний, ни окриков, на все интересующие вас вопросы вам ответят компетентно и вежливо.

Что же касается непосредственно оказания медицинской помощи, то после того, как вы пообщаетесь с врачом, вы почувствуете стабильность, надёжность и высокий профессионализм. Не секрет, что хирургия — работа, сопряженная с риском, требует от специалиста выносливости, ответственности и таланта, ведь недаром говорят, что «на острие скальпеля жизнь пациента». Тем не менее, видно, что врачи знают свою работу, и она здесь практически доведена до автоматизма. В этом мы сами убедились, как только столкнулись с проблемой и доверились их профессионализму.

Основные проблемы, которыми занимается отделение эндоскопической хирургии — это удаление матки, кист яичников, миом, полипов, хирургическое лечение эндометриоза, внематочной беременности; операции на печени и желчных протоках: резекция печени (удаление части органа), холецистэктомия (удаление желчного пузыря); операции на почках: удаление опухолей, кист почек, нефрэктомии при раке почки; лапароскопические операции при грыжах брюшной стенки: грыжесечение, герниопластика, установка сетчатых имплантатов; лечение ожирения — резекции желудка и т. д.

Радует, что такие вот операции у нас выполняют довольно успешно, и никуда нашим жителям выезжать не надо. Уж поверьте, опыт работы здесь большой, медицинское обслуживание на высоком уровне, гуманное отношение вам обеспечено сполна. А что касается духовности, так врачи и весь медицинский персонал соблюдают здесь каноны исламской религии и только вознеся молитву и славу Всевышнему приступают к своим обязанностям. Это ли не показатель того, что специалистам отделения эндоскопической хирургии можно смело довериться?

Двое суток, которые обычно проводят больные в отделении, если нет никаких осложнений, вы почувствуете заботу, внимание со стороны всего медицинского персонала. После операции и в последующие дни вас наблюдает врач и при необходимости делает дополнительные назначения, которые исполняют очень ответственные и вежливые медицинские сёстры. А безупречную чистоту в палатах, в санузлах и коридорах обеспечивают санитарки.

Надо сказать, что радует и впечатляет хорошо поставленная, организованная работа всего медицинского персонала, от слаженных действий которого зависит успех и результаты лечения. В коллективе чувствуется взаимовыручка, поддержка, взаимопонимание. Каждый сотрудник знает свое дело, четко и добросовестно выполняет свои обязанности, хотя работа здесь идет в постоянном напряжённом ритме. Это уже специфика данного направления.

Хирургия эндоскопическая — это область медицины, потребность в которой возрастает с каждым днем. И очень радует, что в нашей республике созданы для развития этой отрасли все условия, в отделении работают специалисты высокого уровня и имеется современное лапароскопическое оборудование.

В общем, можно смело утверждать, что в отделении эндоскопической хирургии работают не просто профессионалы, а люди, преданные своей профессии, которые не нуждаются в рекламе, они уже давно завоевали доверие у жителей республики. Хочется этой публикацией выразить благодарность всему отделению за профессионализм и милосердие.

С уважением, бывший пациент Лилия Харсиева