Начиная с 2021 года, в рамках сотрудничества с Аппаратом Народного собрания Республики Ингушетия, Фонд провел 5 благотворительных мероприятий, направленных на привлечение внимания к современным экологическим проблемам, защиту и сохранение исчезающих видов животных, а также за содействие развитию культуры природопользования.

В апреле 2022 года Фонд начал реализацию проекта «Сохраним краснокнижных птиц России вместе!» в Юрьев-Польском районе Владимирской области при поддержке Фонда президентский грантов. Проект является социально значимым и не привязан непосредственно к территории Владимирской области, а может быть тиражирован в любых регионах Российской Федерации, в том числе в Ингушетии.

Согласно наблюдениям жителей Владимирской области, во время пандемии коронавируса в 2020 году в их города вернулись редкие птицы, которых давно уже не видели, например, черношейная и красношейная поганки.

Выяснилось, что внешне очаровательные водоплавающие птицы с неоправданным названием «Поганки» — родственники фламинго. Примерно 50 млн. лет назад эти две группы птиц разошлись и сейчас совсем не похожи друг на друга, хотя и имеют общее происхождение из далекой Южной Америки.

На сегодняшний день 3 вида поганок считаются вымершими.

Отличительной способностью, позволяющей поганкам носить звание лучших ныряльщиков, являются их лапы, которые отнесены далеко назад и превращены в некое подобие весел. Каждый палец поганки превращен в своеобразную лопасть. Однако из-за такого строения лап они крайне неуклюжи на суше, почему и предпочитают плавучие гнезда.

Первым шагом к поддержке редких видов поганковых стала исследовательская экспедиция с участием орнитолога и специалиста в области охраны природы. По итогам экспедиции команда Фонда Notivory установила искусственные гнезда, в которых редкие водоплавающие птицы смогут с комфортом разместиться и выводить потомство, а в последующем их птенцы, повинуясь инстинкту, вернутся на родину, чтобы вывести уже свое потомство.

«Создание условий для сохранения биоразнообразия и экологического равновесия на определенной территории в совокупности с эколого-просветительскими мероприятиями, способны не только сформировать правильную экологическую культуру в местных сообществах, но и повлиять на развитие экономики региона в целом», —прокомментировали в Фонде.

Команда Notivory на протяжении всего Проекта запланировала работу с различными возрастными группами местного населения. Для начала эколого-просветительская работа была проведена с младшими школьниками, ведь именно в этом возрасте крайне важно сформировать у ребенка понимание окружающего мира и необходимости заботиться о нем.

Вместе с тем Фонд установил предупреждающие знаки и информационные аншлаги для жителей. Изготовленные знаки сообщают водителям моторных лодок о необходимости снизить скорость и быть бдительными на участках потенциального гнездования водоплавающих птиц, а аншлаги содержат данные об обитаемых редких видах и правилах поведения на территории водоема.

В дальнейшем комплекс мероприятий и вовсе расширит географию деятельности в других регионах России для поддержки популяции краснокнижных птиц страны.

Виртуально принять участие в экспедиции и узнать множество интересных фактов про редких водоплавающих птиц вы сможете в короткометражном фильме, снятом в рамках Проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Справка о Фонде Notivory

Фонд Содействия Сохранению Дикой Природы «Notivory» — сообщество людей, объединенных стремлением внести вклад в сохранение дикой природы.

Защищаем исчезающие виды животных и привлекаем общественное внимание к проблемам экологии.

Формируем экологическую ответственность в сфере бизнеса.

Цель Фонда: содействие сохранению биологического разнообразия животного мира.

Природоохранная деятельность:

 Привлечение общественного внимания к проблемам дикой природы

 Формирование экологической культуры в сфере бизнеса

 Содействие развитию культуры природопользования

 Финансирование природоохранных мероприятий

 Участие в организации тематических выставок и аукционов

 Производство документальных фильмов и медийного контента

Направления деятельности Фонда:

1. Сохранение исчезающих видов животных:

Фонд оказывает спонсорскую поддержку природоохранным организациям, а также эколого-просветительским проектам и проектам, направленным на сохранение и восстановление исчезающих видов дикой фауны.

2. Антибраконьерские мероприятия:

Фонд поднимает вопрос незаконного промысла, привлекает внимание к проблеме браконьерства, а также финансово поддерживает мероприятия, направленные на борьбу с браконьерством.

3. Эколого-просветительские мероприятия:

Создание медиа-ресурсов с целью формирования экологической культуры в обществе. Работа с молодежью, школьниками и детьми дошкольного возраста.

Выполненные мероприятия:

 26 проведенных экспедиций для решения природоохранных, научных и исследовательских задач;

 3 благотворительные акции в поддержку детей-беженцев из ДНР, находящихся в санатории «Сосновый бор» Ярославской области;

 5 антибраконьерских рейдов, проведенных с целью выявления и пресечения преступлений против природы;

 10 выданных сертификатов на пополнение технического банка заповедников новейшим оборудованием для охраны и защиты исчезающих видов животных от браконьеров;

 1 премия за победу в ежегодной премии National Geographic «Я берегу планету»;

 17 экологопросвети¬тельских лекций на темы, затрагивающие необходимость и способы сохранения природного наследия для потомков;

 1 мероприятие «Моделирование программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)», проведенное совместно с Дипломатической академией МИД России в рамках Международной молодежной модели ООН «DAIMMUN-22»;

 5 благотворительных мероприятий в республике Ингушетия, в ходе которых детям была передана эколого-просветительская игра «Заповедано»;

 4 разработанных комплекса мероприятий по локальному сохранению исчезающих видов животных;

 45 экоподарков, переданных детям врачей крупнейшего в Москве многопрофильного стационара ГКБ № 52;

 1 благотворительная акция «Яблоки Детям», в ходе которой было собрано более двух тонн яблок и направлено в детские дома;

 15 поддержанных национальных парков Африки, защищающих находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, включая слонов, носорогов, львов и горилл;

 1 полноценный лесопатологический мониторинг в лесах малодоступного района Западного Саяна. Цель мониторинга — контроль над проявлением, распространением и развитием очагов энтомо- и фитопатологий;

 1 Международная Межвузовская конференция «Искусственный интеллект, «зеленая экономика» и ЦУР ООН: вызовы и решения», на которой были вынесены конкретные предложения по объединению усилий с мировым сообществом в единстве подходов к решению задач по озеленению Земли, борьбе с результатами хозяйствования ТНК на море и на суше;

 2 онлайн экоплатформы, созданные в рамках программы экологического просвещения «Notivory», основная задача которой заключается в обогащении знаний населения об экологии, ответственном потреблении и бережном отношении к ресурсам природы;

 1 выигранный конкурс Института развития интернета по разработке медийного контента, ориентированного на поддержание духовных ценностей молодежи, сплочение и объединение под эгидой «добрых дел» в области сохранения природы;

 150 переданных в детские учреждения обучающих экоигр, направленных на обогащение знаний о заповедных территориях Российской Федерации;

 3 документальных фильма о дикой природе, трансляция которых была произведена в 137 странах мира;

 1 настольная игра «Заповедано» и онлайн энциклопедия о диких животных, разработанные с целью формирования любви и интереса у молодежи к природе и её обитателям;

 1 экологическая Конференция, в ходе которой участникам удалось найти свой нестандартный формат, где прикладные идеи превращаются в реальные, экономически состоятельные природоохранные технологические инициативы.