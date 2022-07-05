Впервые с момента образования внутренней стражи Российской империи о структуре и функциях финансового отдела упомянуто в 1918 году в докладе наркома внутренних дел РСФСР на V съезде Советов.

Именно эта дата, в соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 ноября 2017 года, считается днём образования финансово-экономической службы ведомства. Благодаря учреждению отдельной праздничной даты появилась возможность отметить существенный вклад и подчеркнуть особенную значимость и необходимость деятельности специалистов данной отрасли.

Главная задача, поставленная перед службой, — четкое распределение финансирования региональной Росгвардии для выполнения возложенных на нее обязанностей. В структуру финансово-экономического отдела Управления Росгвардии по Республике Ингушетия входят учетно-расчетная группа, состоящая из трех специалистов, и группа учета материальных средств, состоящая из пяти специалистов.

В управлении вневедомственной охраны, в свою очередь, также существует отдел соответствующего профиля.

«Элементарные действия, осуществляемые сотрудниками ежедневно, начиная от получения канцелярских принадлежностей и заканчивая оформлением путевых листов на автотранспорт, требуют внимательности и подразумевают высокую материальную ответственность каждого специалиста нашей группы. Результаты этой работы регулярно инспектируются, и мы просто физически не можем себе позволить ошибку, причем — каждый предмет любой материальной ценности должен быть своевременно учтен или выдан в строгом соответствии с законодательством», — рассказал корреспонденту газеты

«Ингушетия» начальник группы учета материальных средств старший лейтенант Хаваж Чахкиев.

Требования к специалистам финансово-экономических подразделений Росгвардии достаточно высоки. Помимо диплома о высшем экономическом образовании кандидаты должны иметь большой опыт работы в бюджетной организации, а также обладать профессиональным уровнем компьютерной грамотности и знаниями программ современного программного обеспечения.

«При организации работы основное внимание мы уделяем целевому использованию бюджетных средств, начислению и выплате денежного содержания и заработной платы личному составу тероргана», — добавила начальник отдела полковник полиции Елена Шурупова.

Кроме этого, служба занимается учетом федерального имущества, распределением выделенного бюджета, выполнением плановых заданий по сбору доходов в федеральный бюджет, разработкой методических рекомендаций, а также проведением мероприятий по предупреждению бесхозяйственности, хищений денежных средств и материальных ценностей.

На протяжении всего времени с момента создания республиканского Управления Росгвардии высокая квалификация и добросовестное отношение к своей службе сотрудников и работников финансово-экономических подразделений позволяет обеспечивать продуктивную и бесперебойную работу регионального управления.