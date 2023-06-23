«Регулярное подмывание прибрежной зоны происходит в городе Сунжа, с двух сторон — на улице Зеленой и окраине улицы Энгельса. Берега реки со временем осыпаются под разрушительным влиянием воды. Вода постепенно подмывает берег и подбирается к жилому сектору. Надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается», — приводится текст обращения сунженцев пресс-службой министерства.

Как отмечается в релизе, сотрудники МЧС Ингушетии совместно с представителями министерства природных ресурсов, отделом водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления республики, отдела ГО ЧС администрации Сунжи, главного управления МЧС России по региону осмотрели участок обвала.

Члены комиссии составили акт проведения обследования берегов реки Сунжа. Специалисты отметили необходимость проверки всей береговой линии на территории города для определения слабых мест и выработки вместе с компетентными органами республики предложений по строительству сооружений.

Ранее жители республики направляли письмо в республиканское МЧС с просьбой укрепить берега реки на окраине улиц Энгельса и Зеленая бетонными плитами. Как сообщили «Ингушетии» в ведомстве, по данному обращению уже начата соответствующая подготовительная работа.

«На основании обращения жителей города Сунжи в кратчайшие сроки специалисты отдела ЧС министерства по поручению руководителя ведомства подготовили всю необходимую документацию, которая передана в мэрию Сунжи. Согласно порядку, вопрос должны вынести на рассмотрение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятое членами комиссии решение направляется в МЧС Ингушетии и республиканское правительство», — сообщил представитель министерства.

Жители Сунжи сообщали газете «Ингушетия» о том, что из-за регулярного подмыва под разрушительным влиянием воды берега реки на улице Зеленой и окраине улицы Энгельса со временем осыпаются. По их словам, вода подбирается к жилому сектору. Обрушение берега они наблюдали и более месяца назад, люди выходили на улицу, услышав грохот в ночное время. Оказалось, что это падение грунта в реку в результате подмыва берега.

Специалисты отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Сунжи вместе с активистами осматривали участок обвала. На тот момент угрозы подтопления, к счастью, не было, но они отметили необходимость обследования всей береговой линии на территории муниципалитета для определения слабых мест и выработки вместе с компетентными органами республики предложений по строительству сооружений. Хотя без поддержки республиканских и, конечно же, федеральных властей, как они признались, самостоятельно органы местного самоуправления провести масштабные работы не в состоянии.

Первый переулок на улице Зеленой оказался подтопленным в результате повышения уровня реки в 2020 году. Вода проникла в огороды, сараи, подвальные помещения, хозяйственные постройки. Был нанесен ущерб жителям.

Горожане считают, что надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается. После наводнения в 2002 году были проведены работы по укреплению берегов, но почему-то остановились до поворота на улице Зеленой. Хотя удар стихии каждый раз приходится на этот участок, рабочие не стали продвигаться дальше. По проекту они должны были и там забетонировать, но не сделали этого. Тогда затопило и улицу Энгельса, а также улицу Сухая Сунжа, людей эвакуировали грузовиками. На стороне улицы Энгельса не стали класть плиты, просто сделали гравийную насыпь, что ненадежно. Сунженцы считают, что необходимо построить объекты инженерной защиты, укрепительные сооружения, сплошь закрывающие берега, нельзя ограничиваться гравийной насыпью.

Через газету «Ингушетия» они обратились к муниципальным, республиканским и федеральным властям с просьбой организовать масштабные работы по укреплению берегов на окраине улицы Энгельса и Зеленой для недопущения дальнейшего разрушения береговой линии, повтора пагубных последствий ЧС 2002 года.

Кроме того, жители обратились к властям с просьбой освободить закрытые бессовестными домовладельцами арыки и оросительные каналы на холмах, что привело к небывалому подтоплению жилья, хозяйственных построек, подвалов в нижней части ул. Энгельса в Сунже в результате недавнего ливня.