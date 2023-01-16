Фотофакт

Стыдно, честное слово!

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Рекламные щиты с портретами героев специальной военной операции на Украине с недавних пор стали привычной деталью внешнего вида населенных пунктов России.

В регионах страны к этим билбордам относятся с подчеркнутым уважением, понимая их воспитательный, патриотический характер: за конструкциями и изображением на полотнах ухаживают, есть ответственные за их сохранность и целостность.

А теперь посмотрите, как выглядят эти щиты у нас! Вот, на фото один такой, установленный на въезде в Кантышево. Стыдно, честное слово, перед памятью отдавших свои жизни ребят!

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