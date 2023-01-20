Как сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов, в оттачивании своих действий судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов Управления ФССП России по Ингушетии, привлекли республиканских росгвардейцев, спасателей из местного главка МЧС России, а также работников скорой медицинской помощи.

— Подобные мероприятия проводятся с целью повышение уровня взаимодействия сотрудников упомянутых структур, реальной отработки их действий при возникновении чрезвычайной ситуации, а также ликвидации ее последствий, — подчеркнул собеседник.

Добавим, что итоги тренировок продемонстрировали хорошую подготовленность сотрудников ведомств к вероятным форс-мажорным ситуациям.