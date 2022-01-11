— Конкурс проводится в номинациях «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании, «Лучший материал в интернет-СМИ», — сообщил собеседник. — Заявки на участие оформляются в произвольной форме с указанием ФИО автора, места работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, адреса электронной почты и контактного телефона. К заявке прилагается конкурсная работа. Если это печатная публикация, то должен быть представлен оригинал. Телевизионные и радиоматериалы принимаются в форматах AVI, MPEG и МРЗ с приложением эфирных справок. Публикации в интернет-СМИ представляются на конкурс в распечатанном виде и должны быть заверены в редакции с указанием ссылки на интернет-страницу с датой публикации. Материалы на ингушском языке представляются с заверенным в редакции переводом на русский язык.

Бузуртанов пояснил, что при определении победителей будут учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной журналистом темы. Не менее важно и качество использованного аудио- и видеоряда.

— Материалы на конкурс принимаются до 31 июля 2022 года по адресу: г. Магас, ул. Кулиева, 8, или электронный адрес: press@r06.fssp. gov. ru, телефон для справок: 8 918 813 11 96, — заключил он.