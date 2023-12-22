Ниже приводимые слова великого французского писателя Ги де Мопассана: «Писатель может сделать только одно: четко наблюдать правду жизни и талантливо изображать ее» — служат талисманом счастья и литературных удач для ингушского писателя, педагога и журналиста Мерешкова Султана Алаудиновича.

«Эти умные слова, сказанные великим человеком в назидание для пишущей братии всех возрастных категорий и тематических направлений, очень актуальны во все времена, чем я руководствуюсь в своей творческой работе», — говорит Султан Мерешков.

Писатель, журналист и общественный деятель Республики Ингушетия Султан Алаудинович Мерешков родился 11 июля 1955 года в селе Поповка Атбасарского района Акмолинской (Целиноградской) области Казахской ССР, где он рос до пяти лет. В начале 1960 года его родители, Мерешков Алаудин Заамович и Мерешкова Сахират Бахайнуевна, возвращаются на свою историческую родину — в поселок Назрань, ЧИАССР. Проживая на родине Алаудина, Сахират быстро адаптировалась в среде родичей супруга и стала для него самого и других тейповых братьев уважаемой снохой и невесткой, о чем в своих воспоминаниях о ней говорят Мерешковы Яхья, Хож-Ахмет, Сайт-Ахмет, которые отмечают, что их сноха отличалась высокой степенью гостеприимства и добротой, была хорошей хозяйкой. А ее супруг — Алаудин Заамиевич — был человеком умеренным. Ему, как толерантному человеку, часто приходилось выступать в роли посредника при разных конфликтах на бытовой почве. Иногда сутки напролет с другими мужчинами из села Альтиево он прилагал максимум усилий, чтобы заключить перемирие между повздорившими.

Как известно, писателями не рождаются, ими становятся. Для кого-то данное направление становится главной целью в жизни (Пушкин, Толстой, Салтыков-Щедрин, Достоевский и многие другие), для другого писательское мастерство вначале проходит как хобби (например, для А. П. Чехова, известного в России земского врача). Но позже их произведения широко приходят в массы, ибо они трогают душу народа, показывают правду жизни, дают возможность найти цель жизни.

Отец писателя, Алаудин, очень надеялся, что Султан добьётся больших успехов, что он станет большим, востребованным человеком в ингушском обществе.

В 1962 году Султан пошел в первый класс Альтиевской четырехклассной школы начального образования. Всего учеников первого класса было двадцать пять. Первым учителем была Тамара Мухтаровна Мальсагова, которая отзывалась о Султане так: «Он не по возрасту одарён природой умом и талантом, отличается в учёбе, больше в гуманитарном направлении, очень дисциплинирован, сообразителен...»

Султан с теплотой вспоминает своих учителей: директора школы Юнуса Дресовича Мальсагова, Дибу Башировну Албогачиеву, Али Увайсовича Мальсагова, Зину Зяудиновну Аушеву.

После учебы в Альтиевской начальной школе Султан продолжил учебу в назрановской средней школе № 2, где директором был Сулейман Магомедович Арсельгов, заслуженный учитель Чечено-Ингушской АССР.

Сейчас Султан с теплотой вспоминает имена всех учителей, которые ему преподавали. Все их имена ему святы и почитаемы, так же как память о своих родителях. Это Тамара Тугановна Мальсагова — преподаватель русского языка и литературы, Алла Николаевна Черных — учитель истории, директор школы Сулейман Магомедович Арсельгов, учитель ингушского языка и литературы Борис Заамович Бекботов, Лиза Магомедовна Малсагова (Бачалова), Борис Бексултанович Дидигов, Муса Ахметович Султыгов, Иван Михайлович Клименко и другие. Фамилии некоторых учителей стерлись из его памяти. Но имена не забыты до сих пор: Алевтина Алексеевна, учитель физкультуры Тагир Хаштыров, Мария Ивановна, Людмила Арсентьевна, Зинаида Львовна, математик Татьяна Васильевна.

«Они дали мне знания. Каждый из них бескорыстно учил меня быть человеком. Все они были не только учителями-предметниками, но и наставниками. Без них я не стал бы тем, кем я являюсь сегодня. Я в неоплатном долгу перед ними», — рассказывает Султан.

Тогда, в первые годы после возвращения из казахстанской ссылки, детям приходилось помогать своим родителям по хозяйству, ведь многие семьи были вынуждены возводить жилье. Султан с самого детства являлся посильным помощником родителей. Живя в сельской местности, с ранней весны до поздней осени занимался крестьянским трудом.

После службы в Советской армии (1974-1976 гг.) Султан работал механизатором в совхозе «Назрановский», водителем автотранспорта в разных учреждениях района, наладчиком швейного оборудования на Назрановской трикотажной фабрике. Всегда выполнял свою работу с максимальным усердием, энергией и самоотдачей. О том, что Султан был востребованным квалифицированным специалистом, говорят многочисленные поощрения его трудовой деятельности.

«Несмотря на то, что я долгое время оставался рабочим человеком разных уровней, меня не покидала мысль, что нужно повышать свой образовательный и интеллектуальный уровень. Практически каждую неделю посещал все книжные магазины Назрановского района, подыскивая книги и журналы художественного, краеведческого, исторического, гуманитарного направления», — говорит Султан.

У него хорошая краеведческая библиотека, собранная им, и он продолжает ее пополнять. В его библиотеке много изданий русской и зарубежной классики. Он выписывал также литературные и исторические журналы, центральные и местные газеты.

Султан Алаудинович без отрыва от производства в 2002 году заочно окончил Ингушский государственный университет по специальности «ингушский язык и литература, русский язык и литература». Одновременно он преподавал в гимназии № 1 г. Назрани. В первые годы становления Республики Ингушетия, с 1993 по 1999 год, он работал редактором, затем старшим редактором информационных программ радиовещания на ГТРК «Ингушетия».

В 2001 году преподает элективные курсы «Этнография ингушей» (позже «История и культура ингушей») в гимназии № 1 г. Назрани. В течение 2006 года являлся старшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора Ингушского государственного университета. Был научным сотрудником ИнгНИИ имени Ч. Ахриева в отделе фольклора и этнографии (2007-2008 годы). С 2008 по 2014 год — заместитель главного редактора детского журнала «Села1ад» (по совместительству); в 2014-2016 годах — редактор информационно-аналитических программ НТРК «Ингушетия». После выхода на пенсию, в 2016-2020 годах, работал старшим редактором детского журнала «Села1ад».

В 2020-2022 годы работал завотделом этнографии Республиканского дома народного творчества имени К. А. Евлоевой. За неполные три года работы его труд был отмечен почетными грамотами Министерства культуры Ингушетии, Дома народного творчества. Принимая участие в работе Всероссийского конкурса «Молодецкие игры народов России», где им была представлена ингушская игра-головоломка «Йилбаза баргал» («Чертовы путы»), занял третье место.

С начала декабря 2022 года и по настоящее время занимает должность заместителя главного редактора журнала «Села1ад». В 2017 году Султан издал ингушско-русский краткий словарь юридических нормативно-правовых терминов.

Среди журналистского коллектива редакции и в среде журналистского сообщества республики Султан снискал заслуженное уважение, почитание и авторитет, и это достигнуто его постоянным и упорным трудом. Общий трудовой стаж Султана составляет более 52-х лет.

На вопрос, какие мотивы и критерии явились для него основными, чтобы войти в мир художественной литературы, Султан ответил: «Я читал очень много произведений русской, советской и мировой литературы: Л. Толстого, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, А. Дюма, Вольтера, М. Шолохова, В. Гюго, И. Бунина, А. Твардовского, Ю. Германа, Н. Гоголя, Н. Салтыкова-Щедрина, Стендаля и многих других авторов. Это была любовь к книгам, которую мне привили родители, хотя они сами и не были образованны».

Настольной литературой для Султана Алаудиновича служила ингушская литература: проза, поэзия, драматургия. Также фольклорное творчество ингушей, на базе разновидностей которого создавал свои произведения разных тематических основ и направлений. Его родители прекрасно владели всеми жанрами устного народного творчества. Это сказки разного содержания и направления: бытовые, о домашних и диких животных. Авторами развития национально-литературного творчества для него являлись И. Базоркин, С. Озиев, А. Ведзижев, Х. Осмиев, Т. Беков, Дж. Яндиев, А. Озиев, К. Чахкиев, А. Боков, М. Хашагульгов. А продолжателями их литературных традиций в реалиях советского и постсоветского периодов были С. Чахкиев, М-С. Плиев, Г. Гагиев, А. Хашагульгов, А. Мальсагов, И. Торшхоев и другие. Им создавались художественные произведения разных форм и содержания.

«Художественных произведений мною создано мало. В основном мои книги об ингушском устном народном творчестве, этнографии ингушей, публицистике, краеведении», — говорит Султан.

Он больше пишет на родном языке, хотя есть материалы и на русском языке.

«Мне труднее всего даются стихи на русском языке. Из этого я делаю вывод, что великий и могучий русский язык мною недостаточно глубоко освоен. В принципе я владею русским языком, могу писать на нем прозу, публицистику, статьи, в том числе научные, очерки. Но поэзия как творчество на русском языке не поддается мне», — говорит Султан.

Читателями и критиками его произведения оцениваются и воспринимаются на высоком уровне. Из-под пера писателя Султана Мерешкова более чем за сорок с лишним лет его работы в художественной литературе вышли и представлены на суд читателей шестнадцать книг разных направлений: художественных (стихи, проза, драматургия), о краеведении, этнографии ингушей, посвященных устному народному творчеству. Им в газетах и литературных журналах республики опубликовано более 500 художественных, фольклорных, краеведческих и публицистических текстов.

Здесь надо отметить, что автором к изданию подготовлено еще семь книг. Он в постоянном творческом поиске, и мы надеемся, что главная книга еще им не написана...

То, что Султан является с ранних периодов его творческого труда талантливым писателем, было признано его коллегами по перу и читательской аудиторией Ингушетии. Талант, конечно, это Божий дар. В художественной литературе писатель постсоветского периода Олег Михайлов заметил: «Таланты, как и люди, бывают добрые и злые, весёлые и грустные, светлые и мрачные по оценке...» Все произведения Мерешкова пропитаны бесконечной душевной добротой и любовью ко всему живому в нашей природе, что является главной ценностью Божьих рабов.

Народный писатель ЧИАССР, прозаик, поэт, драматург Саид Чахкиев писал о Султане, как о редком природном даровании: «На мой взгляд, у молодого писателя большое будущее. Особенно ценны очерки и публицистические статьи, публикуемые об этнографии ингушей».

Профессор, кандидат филологических наук, литературный критик, первый главный редактор журнала «Литературная Ингушетия» Абу Мальсагов и писатель М-С. Плиев хорошо отзывались о трудах Султана Мерешкова. В разное время прозвучали отзывы о его литературном творчестве на страницах республиканской печати и телевидения.

«Первой ласточкой моего любительского, а впоследствии и профессионального становления как писателя, стала первая публикация в республиканской газете «Сердало». Это стихотворение под названием «Со вах-вахача сона гу...», — говорит Мерешков.

При написании книги по этнографии ингушей, в которую вошли материалы по культуре, обычаям, нравам, характеру ингушского народа, им было затрачено много времени и бессонных ночей.

Отдельным тиражом появилась востребованная книга для наших малышей «Шоана, бераш», куда вошли произведения, опубликованные автором под разными рубриками в детском журнале «Села1ад» с 1987 года по конец 2022 года.

Султаном Мерешковым написана повесть для всех возрастных групп под названием «Судьба человека, или Жизнь как подарок судьбы». Автор ее посвятил безвинным жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Повесть глубоко содержательна и действиями участников из числа ингушей и других национальностей. В повести показаны истинные характеры героев: отвага, смелость, героизм, мужество, самопожертвование во имя Родины. Для издания повести отдельной книгой у автора пока нет финансовых возможностей.

Литературный язык всех его художественных работ колоритный, сочный, легко понимаемый, содержательный по смысловому характеру. Султан, по моему убеждению, свои произведения писал так, как понимал и воспринимал жизнь.

О писателе Мерешкове Султане Алаудиновиче можно писать много — о его творческой, трудовой, жизненной биографии. Изучить жизнь Султана Мерешкова во всех её аспектах даёт мне повод сказать о нём словами азербайджанского поэта XVIII века: «...Счастлив тот, добром богат, кто сам чужому счастью рад...» Он желает, чтобы мы радовались чужому счастью. Об этом он и пишет в своих различных произведениях.

И в завершение данной статьи хочу отметить, что Султан является членом Союза журналистов РФ, членом Союза писателей Российской Федерации, заслуженным учителем РИ, членом Союза писателей Ингушетии, ветераном труда. За многолетний труд он поощрен почетными грамотами Главы Республики Ингушетия, Народного собрания и правительства РИ, Министерства культуры Ингушетии, Дома народного творчества РИ, награжден медалями «За сохранение наследия России», «25 лет Ингушетии», «30 лет Ингушетии».

Абдул-Салам Теркакиев, ветеран труда, поклонник ингушской художественной и научной литературы