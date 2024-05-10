Руководитель ингушского филиала фонда «Защитники Отечества» посетил семьи погибших участников СВО 

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель организации, он объездил практически все районы республики. Пообщался с родителями, детьми героев, узнал, нуждаются ли семьи в какой-либо помощи, есть ли проблемы.

«Заботиться о семьях защитников — наша святая обязанность. Мы должны откликаться на любые их просьбы, помогать родным воинов, отдавших свою жизнь за сохранение целостности России», — подчеркнул Муслим Оздоев.