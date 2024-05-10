Руководитель ингушского филиала фонда «Защитники Отечества» посетил семьи погибших участников СВО 

Хусейн Плиев
Фото:
Ингушский филиал фонда "Защитники Отечества"

Руководитель ингушского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Муслим Оздоев посетил семьи погибших участников специальной военной операции.

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель организации, он объездил практически все районы республики. Пообщался с родителями, детьми героев, узнал, нуждаются ли семьи в какой-либо помощи, есть ли проблемы.

«Заботиться о семьях защитников — наша святая обязанность. Мы должны откликаться на любые их просьбы, помогать родным воинов, отдавших свою жизнь за сохранение целостности России», — подчеркнул Муслим Оздоев.

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