«Мы, жители г. Сунжи Республики Ингушетия, проживающие на улицах Калиматова, Менделеева, 1-ой Набережной, 2-ой Набережной, 3-ей Набережной, обращаемся к вам с неотлагательной просьбой решить конфликтную ситуацию, связанную с посягательствами на общественную территорию — прибрежную зону отдыха в излучине реки Сунжа, уже более 60-ти лет являющейся местом досуга жителей поселка (с прилегающими пешеходным мостом, специальным местом для прогулок и семейного отдыха, местами для рыбалки и для активного отдыха детворы, зелеными насаждениями)», — сказано в обращении, поступившем в адрес редакции газеты «Ингушетия».

Заявители отмечают, что речь идет о единственном месте семейного отдыха для многих людей, так как все остальные земли заняты или застолблены крупными «землевладельцами» (бывшими чиновниками). Указанная живописная территория — последний доступный выход для населения к реке Сунжа с набережной в городе.

«Даже в самые тяжелые советские времена эта земля являлась народной — общественной, где дети играли в футбол и отдыхали у воды, пасли животных, а местные жители сообща совершали религиозные мероприятия на Курбан-байрам, а также «Доккха-Саг1а» и «Юрта-Саг1а», — констатируют местные жители.

По данным подписантов, территория в излучине реки Сунжи в 2008 году была оставлена как общественная, общенародная. Представители местной власти в тот период показывали жителям план разбивки на участки для нуждающихся педагогов-очередников без этой территории. Позднее, вскоре после смены руководства муниципалитета, начались попытки застолбить на вышеуказанной примостовой территории два земельных участка, которые были пресечены вмешательством республиканских властей. На сходе местных жителей в СОШ № 4 населению новостроек обещали сохранить эту территорию, юридически закрепить её для общественных нужд, что своевременно не было сделано районными и поселковыми (на тот момент) властями, поручения сверху остались неисполненными.

Сунженцы заверяют, что упомянутое место непригодно для ИЖС, так как является заливным лугом, который один-два раза в десять лет затапливается паводковыми водами. Во время наводнения в начале 2000-х годов глубина затопления на этом участке достигала 4,5 метра. Грунт на территории является наносным, нестойким (бывшее русло реки).

Однако все эти аргументы не мешают определенным лицам, не являющимся местными жителями, педагогами и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Новые хозяева сразу поставили уже не два, а как минимум четыре земельных участка на перепродажу через объявление в интернете за несколько миллионов рублей.

«Кроме того, готовятся документы на оставшуюся территорию, на указанном поле появляются люди и проводят незаконные работы по разбивке участков без согласия и против воли местных жителей. Чуть ранее в этом месте неизвестные лица сломали посаженные волонтёрами благотворительного фонда «Вошал» плодовые деревья в рамках акции «Сад Памяти». Дошло до того, что приходил человек с бумагами на участок на противопаводковой дамбе — инженерные берегоукрепительные сооружения останавливают наводнение, но не алчных спекулянтов — «риэлторов». Самозахват земли, по нашему мнению, является банальным отъемом общественной земли с целью последующего личного обогащения, так как участок на берегу реки дорогой, а набережная с полем здесь большая и живописная. Указанные лица (самозахватчики с незаконно выданными документами на землю) создают конфликтную ситуацию с местными жителями, которые высказываются против планов застроить эту территорию, что в свою очередь может повлечь более серьезные последствия», — сказано в заявлении местных жителей.

Как отмечают сунженцы, через реку от территории самозахвата, на расстоянии пятидесяти метров, находится общеобразовательная школа № 4. При застройке этого участка нарушается двадцатиметровая водоохранная полоса на берегу Сунжи. Кроме всего прочего, это место служит демпфером по водозадержанию и замедлению течения реки перед участком берегоукрепительной дамбы в жизненно важном пришкольном участке реки.

Еще в 2015-2017 годах на этом поле на сход против перепродажи этих земель собиралось практически все мужское население западной окраины Сунжи, в том числе старейшины (несколько сот человек). Местные жители намерены отстоять общественную территорию.

Жители просят органы местного самоуправления защитить их права на досуг, доступ к водным ресурсам, на хозяйственную деятельность, посодействовать в бессрочном закреплении этой территории как общественной, зоны отдыха и досуга горожан (сквер, парк) без права передачи кому-либо в аренду или в собственность сейчас и в будущем.

Обращение подписали более сотни горожан, представители различных тейпов, проживающих в новостройках.