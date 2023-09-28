«На фоне новых и реконструированных зданий газовой компании, государственных, муниципальных учреждений и правоохранительных органов отдел социальной защиты населения, обслуживающий как жителей города Сунжа, так и Сунженского района, по правде сказать, выглядит обделенным и ущемлённым. Это при том, что социальные работники выполняют не менее важные задачи перед обществом и государством, чем в вышеперечисленных организациях.

Специалисты стараются максимально облегчить жизнь людей, находящихся в трудном материальном положении. Специалисты, на наш взгляд, эффективно проводят работу по оказанию социальной поддержки малоимущим, многодетным семьям и обеспечении их материальными средствами. В нашей стране в числе главных приоритетов государственной политики названа защита наиболее уязвимых слоев населения. Всемерная помощь малообеспеченным гражданам является одним из основных способов борьбы с бедностью и социальным неравенством в обществе.

Для выполнения этой важной миссии образованы соответствующие ведомства, особого внимания среди них заслуживают ОСЗН. Отдел социальной защиты населения состоит из опытных специалистов, имеющих необходимые знания, навыки и наработанный за долгие годы опыт для того, чтобы обеспечить качественное оказание поддержки. Их отличают чуткость, вежливость, внимание, выдержка, предусмотрительность, терпение к гражданам, которые приходят туда за помощью, консультацией и даже за моральной поддержкой.

И с каким же настроением специалисты должны идти на работу, где их встречают невзрачные, обветшалые стены с отвалившейся штукатуркой, неудобная лестница, старые двери и окна, дыры в линолеуме, которому не один десяток лет?

Хотели бы поспросить региональные власти, в частности, Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии, рассмотреть возможность улучшения условий работы сотрудников ОСЗН по городу Сунжа и Сунженскому району, ведь работники, старающиеся облегчить жизнь людей, достойны лучшего», — сказано в обращении сунженцев, направленном в адрес редакции газеты «Ингушетия».