Цель приезда высокой гостьи — проверка хода реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе целевого расходования финансовых средств, выделенных из федеральной казны в этом направлении. Итоги визита были озвучены в правительстве Ингушетии на совещании с представителями муниципальных образований, министерств и надзорных органов.

За два дня Светлана Калинина, совместно с экспертами регионального отделения Народного фронта, представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, экспертами-криминалистами по детскому травматизму и специалистами республиканского Минстроя, посетила пять городов — Сунжу, Карабулак, Магас, Назрань и Малгобек, где осмотрела более 40 общественных территорий, благоустроенных по федеральной программе в 2019-2020 гг.

Первым городом, подвергшимся проверке, стала Сунжа.

«Реализация нацпроектов, то, как работает региональный оператор ТКО (твердых коммунальных отходов), содержатся населенные пункты, в каком состоянии находится общественный транспорт, мусорные контейнерные площадки, детские сады и школы, какое там оборудование — это поручения Президента России, которые мы с вами обязаны выполнять», — обратилась Калинина к представителям местной администрации в ходе обхода объектов.

Так, она заметила, что детская площадка на территории детского садика № 2 «Светлячок» не соответствует требованиям безопасности, здесь отсутствует ударопоглощающее покрытие, вместо которого положили ковровое полотно. На исправление нарушения на улице Моздокской Калинина дала муниципалитету месяц. Территория не соответствовала требованиям проекта и на сегодняшний день не является общественной зоной, поскольку нет малых архитектурных форм. В городском парке города на улице Осканова, по мнению инспекции, не учтен национальный колорит, отсутствует патриотическая символика, не горит Вечный огонь у подножия памятника в честь героев. Были даны сроки на исправление недочетов, в том числе, по укладке плитки на пешеходных дорожках, проведению работ по ландшафтному дизайну.

Калинину также возмутил подход к обустройству и содержанию футбольного поля на улице Привокзальной, где спортивное оборудование представляло угрозу для здоровья людей.

«Железные ворота не закреплены гильзовым способом крепления: они должны бетонироваться, а не привариваться арматурами или стоять на траве. Вы что делаете?! Дети могут получить травмы на таких объектах», — выразила возмущение Калинина, после чего в течение нескольких часов оборудование было демонтировано муниципальными властями, а доступ на площадку закрыт в связи с несоответствием требованиям безопасности.

Кроме того, были даны сроки на исправление нарушения в течение недели на общественной территории на улице Накостхоева с некачественно уложенным асфальтом, отсутствием малых архитектурных форм.

Особые нарекания вызвал навесной мост над рекой Сунжа, который связывает общественное пространство и коррекционную общеобразовательную школу-интернат. По мосту ежедневно передвигаются дети с нарушениями слуха, а сам он опасен для жизни. При подъеме на мост есть выступы, где необходимо закрепить железные основания и сделать отмостку.

«Сейчас самое главное — это претензионная работа с подрядными организациями. Работа может быть выполнена, на первый взгляд, хорошо, но через год мы приедем и выяснится, что нас встретит разруха.

На данный момент в Ингушетии этот процесс выстроен неправильно. Народный фронт поможет главам муниципалитетов очищать рынок от нерадивых подрядчиков, чтобы их больше не было на территории субъекта. Часть застройщиков из города Сунжи я точно буду вносить в реестр недобросовестных подрядчиков, чтобы они больше не смогли участвовать в проектах государственных программ. Если сравнивать

Магас и Сунжу, то видно, где муниципальная организация не участвует в содержании городов, связана с какими-то мутными юридическими лицами, которые не убирают дороги, на обочинах песок, глина, грязь — и все это летит в глаза людям. Надеюсь, что в течение двух следующих недель мы получим ответы и начнем правильную работу с юридическими компаниями», — сказала Калинина.

Были проведены рейды по дворам и общественным пространствам города Карабулака. Мини-стадион и тротуар на улице Кирова, пространство от переулка Луговой до улицы Берса Евлоева, территории около улиц Градусова и Цечоева — везде были обнаружены незначительные нарушения. Но в целом благоустройство соответствовало требованиям проекта. Критике подвергся сквер Ветеранов на улице Рабочей, даны сроки на устранение замечаний на детской площадке, где скат горки имеет повреждения, способные нанести травмы детям.

Положительно комиссия оценила благоустройство в Магасе, а одну из подрядных организаций рекомендовали наградить благодарностью от имени Министерства строительства и ЖКХ РФ за креативные проекты и качественно проведенные работы. Оценку «отлично» получили бульвар в 8-м микрорайоне от улицы Мальсагова до улицы Чахкиева, площадь Алания и парк в прибрежной зоне. По мнению

Калининой, работы здесь выполнены из качественных материалов с учетом национальной идентичности.

Критике подверглась работа по вывозу твердых коммунальных отходов единым региональным оператором из многоквартирных домов.

«Организационная работа с юридическими компаниями, обслуживающими население, практически не ведется. Есть федеральный закон, и все обязаны его выполнять, тем более люди платят за эти услуги. То, что юридические лица перекладывают на глав муниципальных образований свою ответственность за вывоз мусора и порядок на контейнерных площадках, расположенных на территории многоквартирных домов, — это неправильно. Будем разбираться. Что касается вывоза мусора из частного сектора, то здесь напротив — все организовано отлично и это прекрасный опыт, о котором в стране ничего не знают.

Покажите это, делитесь с коллегами», — отметила Калинина.

Проверке подверглось и игровое оборудование на детских площадках. Выяснилось, что во всех городах оно не соответствует ГОСТу. Согласно заключению комиссии, до 70% детского игрового и спортивного оборудования в муниципальных образованиях республики, которые были проинспектированы, являются контрафактными. Отсутствуют информационные щиты на площадках, сертификаты игровых и спортивных комплексов, паспорта. Все это должно быть представлено комиссии в ближайшее время.

Говоря о реализации программы «Расселение аварийного жилья», Калинина отметила, что местное социальное жилье является лучшим из того, что она видела по стране.

«Потребительский запрос жителей в республике высокий, они требуют неравноценное жилье. Однако больше площади государство выделить не может, поскольку для этого нет никаких оснований. Ингушетия, в итоге, тормозит реализацию программы. Муниципалитеты переселяют людей в современные дома, так возьмите то, что дает государство. Вовремя не были оформлены документы на приватизацию, теперь приходится идти на компромиссы», — сказала Калинина в разговоре с жителями общежития № 38 в городе Назрани.

Были проведены рейды по дворам и общественным пространствам, после которых стало ясно: хотя в список самых отстающих по благоустройству города Назрань и Малгобек не попали, тем не менее, им есть над чем работать. На «отлично» проверку в этих городах не прошел ни один объект благоустройства.

«Есть диалог с властью, есть понимание — и это важно. Вы молодая, дотационная республика, важно научить здесь чиновников привлекать инвестиции. Есть президентские гранты, конкурсы других министерств и ведомств, этому нужно научиться, и в конце года надеемся, что мы сможем привлечь эти средства на развитие региона», — отметила Светлана Калинина.

Эксперт подчеркнула, что все выявленные нарушения должны быть исправлены к 1 июля. В противном случае она намерена настаивать на привлечении к ответственности глав муниципалитетов и лиц, подписавших акты о приемке некачественных работ. В списке претендентов на попадание в антирейтинг сейчас лидирует город Сунжа, показавший неудовлетворительный результат по благоустройству и содержанию новых объектов.

Представители управления благоустройства в населенных пунктах пообещали, что все нарушения будут исправлены в срок. Эксперты регионального отделения Народного фронта обязались провести проверки к назначенной дате и проконтролировать, как была выполнена работа над ошибками.

«В ходе рейдов неоднократно озвучивался призыв к конструктивному диалогу. Стоит отметить, что многие представители органов исполнительной власти согласились с нашим мнением и сразу взяли замечания в работу. Это и есть основная цель рейдов. Народный фронт — не карательный орган, а общественное движение, которое находится в постоянном тандеме с гражданами. Они делятся своим видением и пожеланиями по благоустройству городской среды, обращаются с предложениями и жалобами. Если встроить в эту цепочку органы исполнительной власти как постоянное звено, получится выстроить эффективный процесс работы на благо жителей Ингушетии, сделав общественные территории красивыми, комфортными и безопасными», — призналась эксперт регионального отделения Народного фронта

Зарема Оздоева в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия».