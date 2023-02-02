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«В корень зри», — говорят в народе. Корни древа отцов питают человека духом и нравственностью. У Бекхана Барахоева они сильные!

Родился Бекхан в семье Берснака Баадуловича Барахоева 1 августа 1948 года в городе Сындыктаве Целиноградской области Казахстана, где его семья и весь ингушский народ оказались в депортации в годы сталинских репрессий.

Его дед Баадул Барахоев был человеком мужества и чести, уважаемым и почитаемым в народе. «Делайте добрые дела во имя Аллаха и забывай о них, не ждите благодарности», — говорил он. По этому завету и жили его сыновья: Берснак, Бексолт, Аюп, Лорс, Дауд и Ахмад, из которых четверо ушли из жизни совсем ещё молодыми. Лорс добровольцем ушёл на фронт и не вернулся; героически погибли Дауд и Ахмед, спасая жизни людей во время крупного наводнения в Сындыктаве. По болезни скончался совсем ещё молодой Бексолт. Остались Берснак и Аюп.

Берснак женился на Дугурхан — дочери Мурцала Окиевича Евлоева, уважаемого и достойного человека из селения Ахки-Юрт. Она стала мудрой и хлебосольной хранительницей домашнего очага. Вскоре дом наполнился детскими голосами, но семейное счастье омрачилось арестом Берснака, который имел смелость, будучи под клеймом спецпереселенца, выйти за территорию проживания более чем на два километра, что каралось сроком каторжных работ. Все тяготы семьи легли на плечи матери семейства Дугурхан.

Жила семья с одной мечтой — вернуться домой на Кавказ. Наступил 1957 год. Братья Барахоевы в числе первых вернулись на историческую родину. Было нелегко покидать обжитый край, новых друзей, но зов родины был куда сильнее.

А дружбу со всеми друзьями Берснак поддерживал до конца своей жизни. Особенно дорожил крепкими узами с супругами Виктором и Ниной Мисаренко, людьми глубоко порядочными и честными. После смерти отца эти тёплые отношения продолжил и Бекхан. Он часто бывал у них в Ленинграде, где супруги Мисаренко жили после Казахстана. Они ему были рады, как родному сыну, своих детей у них не было. А в отпуск друзья ездили в Ингушетию, где гостили в семье старого друга. Виктор Мисаренко был управляющим 38-м Ленинградским трестом, руководил строительством разводных мостов Северной столицы и реконструировал старые. Бекхан относился к друзьям как к самым близким людям, до последнего дня проявляя о них заботу и внимание.

Возвращение в родные края для братьев Берснака и Аюпа было омрачено тем, что в отцовский дом, который находился Пригородном районе в селении Камбилеевка (Г1алг1ай юрт) отказались им освобождать новые жильцы. Пришлось им искать новое место. Так они поселились в Назрани, где прожили вместе в общем дворе, построив два дома.

В семье Берснака и Дугурхан выросли шестеро дочерей и сын Бекхан, второго сына семья потеряла ещё ребёнком, во время возвращения на родину. У Аюпа с супругой Мовлатхан детей своих не было, но их смогли заменить племянники, с которыми они жили как одна семья.

Годы становления Бекхана

Бекхан учился в школе № 1 г. Назрани. Первая учительница Лейла Магомедовна Сакалова, с которой Бекхан поддерживает самые теплые отношения, вспоминает его как способного ученика, очень аккуратного и ответственного, с прекрасными организаторскими данными, который был прирождённым лидером.

Воспитывались дети по всем канонам ингушской традиционной культуры, в уважении и почитании старших, где ратовали за поддержание родственных связей и для гостей всегда были открыты двери. Детям в семье прививали уважение к труду и привычку работать вместе со взрослыми. Так, Бекхан уже с подросткового возраста справлялся с изготовлением дверей, деревянных окон и других изделий, работая с отцом и дядей, которые славились мастерами по дереву.

После окончания школы Бекхан поступил в Горский сельскохозяйственный институт г. Орджоникидзе. Учиться было нелегко, но он был настойчивым и ответственным во всём. Родные вспоминают, как Бекхан долгими ночами сидел за столом со стеклянным покрытием, который сам себе и изготовил, обложенный учебниками и чертежами. Умел решать сам свои материальные потребности, заработать на свою студенческую жизнь. Отец же никогда не баловал сына лишним рублём.

Помимо учёбы, Бекхан занимался общественной деятельностью, был душой компании, успевал везде и всегда. На него можно было положиться, и ему можно было довериться, говорят друзья, за что его уважали и ценили. Это была сильная группа. Его сокурсники позже занимали высокие должности на разных участках народного хозяйства Северной Осетии и во многих регионах и городах России. Это Эльбрус Дзгоев, Борис Касабиев, Азамат Тотиков, Тамерлан Казиев, Измаил Хетагуров и другие.

«Бекхан выделялся среди сокурсников своей необыкновенной щедростью, порядочностью и добротой, — говорит его бывшая сокурсница Аэлита Дзгоева. — Всегда подтянутый, аккуратный, красивый, он выделялся аристократичностью. Надёжный друг. Они учились с моим супругом Эльбрусом вместе. Много лет дружим семьями. Мужа моего нет уже 11 лет, Бекхан никогда не забывает позвонить, спросить о жизни, проблемах, предложить помощь. Эту дружбу уже продолжают наши дети. Бекхан — человек редкостный. Очень хороший».

«Честный и справедливый», — дополняет Измаил Хетагуров. В горе и в радости они встречаются и сегодня.

Начало трудовой деятельности

Первые шаги в трудовой биографии у Бекхана начались в 1972 году в должности инженера проектно-сметной группы ПМК-432, позже инженера по безопасности дорожного движения и технике безопасности автотранспортного предприятия в Назрани. Энергичного молодого специалиста сразу приметило вышестоящее руководство, и через пару лет его назначили главным инженером АТП, а через год заместителем директора АТП.

Организаторские способности и волевой характер открыли перед молодым и перспективным сотрудником АТП ступени карьерного роста. В 1976 году его пригласили в райком КПСС Назрановского района на должность инструктора. Это была хорошая школа — общение с людьми, имевшими опыт руководящей работы.

С особой теплотой вспоминает он наставника Асхаба Мякиева, серьёзного и грамотного человека, заботливого и чуткого руководителя. Он любил повторять: «Мыслям должно быть просторно, а словам тесно», и всегда напутствовал молодых, чтобы относились серьёзно к любому обращению граждан. Бекхан вспоминал, что был свидетелем того, с каким упорством Мякиев добивался в Москве строительства Назрановской больницы и других социальных льгот для Назрановского района. С уважением вспоминает Баматгирея Гандалоева, отмечая его заботу о людях и республике, и других коллег.

Работа в должности инструктора была хорошей школой политической подготовки и школой дипломатии. В разных конфликтах, без которых неизбежно развитие общества, ему часто приходилось выполнять роль миротворца, дипломата, политика и кавказского мудреца.

Высокую оценку его работе в те годы даёт генерал-майор госбезопасности Игорь Васильевич Кочубей, который в советские годы работал в структурах КГБ Северной Осетии и ЧИАССР и до сих пор сохранил с ним дружеские отношения: «Бекхан — личность сильная! Компетентный во многих вопросах. Грамотный и мужественный! Он умел говорить с молодёжью, мягко убедить стариков, дипломатично уладить любую конфликтную ситуацию. По жизни достойный и надёжный человек!»

«С молодости оказался Бекхан в кругу руководящего состава бывшей Чечено-Ингушетии. Учился жизни и перенимал опыт старших, был сдержанным и интеллигентным», — говорит общественный деятель Муса Зурабов.

Вскоре прерывается беззаботная молодость Бекхана. Уходит из жизни его отец. На плечи Бекхана ложится забота о большой семье. Старшая сестра была замужем, а младшие пятеро сестёр должны были получить образование. Он становится для них в меру строгим отцом, остаётся заботливым братом и для матери чутким и внимательным сыном. Благо, всегда рядом был дядя Аюп, который и подскажет, и поможет, и поддержит.

Директор мельзавода

В 1980 году Бекхана Берснакиевича назначают директором мельзавода. Это было крупное предприятие, которое не одно десятилетие «кормило» город Назрань. Здесь люди работали годами, целыми семьями. Бекхан оправдал оказанное ему доверие и за несколько лет сумел по всем показателям вывести завод в число успешных предприятий.

«Вместе с его приходом на завод у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, — говорит бывший работник, а ныне известный этнограф Султан Мерешков. — Он умел поставить грамотно свою работу. Умел мотивировать людей к работе, поощрять за высокие показатели, благодарить за успехи. Возникающие проблемы решал дипломатично. Главное, дорожил людьми, за что его уважали. Был и остаётся настоящим къунах (мужчиной). В высшей степени соблюдал каноны ингушского этикета!»

Вспоминает о нём с благодарностью и Сафарбек Могушков, которого тяжелое материальное положение в семье вынудило обратиться к директору с просьбой принять его на работу в 15-летнем возрасте. Бекхан хоть и понимал, что ему самое время учиться, но отказать не мог, мало того, дал ему на первое время «подъёмные» и поставил высокую зарплату.

Бывшая техничка не забывает, как он помог ей в самое тяжёлое для неё время собрать детей в школу. И это при том, что она к нему не обращалась. Он умел замечать в людях то, что другие не видят. «Догадался, — говорит она, — вызвал в кабинет, выслушал и просто помог».

Помнит доброе дело и другой житель Назрани. В юности, остро нуждаясь в деньгах, он обратился к Бекхану дать ему возможность подзаработать грузчиком за 15 рублей. Тот в свою очередь поручил работникам дать подростку «щадящую» работу, а по завершении оплатил труд по договору и от себя подарил ещё четвертак.

Эсет Гадаборшева, библиотекарь Назрановского аграрного техникума, не знакома с Бекханом, но вспоминает что его имя звучало в их доме, когда у них собирались старики. Старики отмечали достоинства Бекхана Барахоева как благородного человека, который всегда поможет, поддержит и подскажет. Он имел доверие народа.

Таких примеров было много, и о них с благодарностью вспоминают сегодня свидетели и их потомки.

Годы его руководства мельзаводом в 1989-1994 гг. были наиболее показательными в его трудовой биографии. Он был назначен директором этого предприятия уже второй раз. Это были сложные годы для всей страны в целом.

«В самое тяжёлое время, в 90-х гг., благодаря своим руководящим качествам Бекхан, будучи директором мельзавода, сумел обеспечить бесперебойную подачу населению хлеба и муки, — говорит Башир Барахоев. — Работал Бекхан 24 часа в сутки. И даже после его ухода с должности завод два года работал на запасах зерна, которыми он заполнил склады, завозил зерно из Новороссийска и других городов страны. Это была его большая заслуга, которую можно приравнять к подвигу».

Потоки беженцев, перенаселенная республика, дом Бекхана полон людей, но пред ним стояли важные задачи: 1) завод должен работать, несмотря на тяжёлую общественно-политическую ситуацию; 2) он должен обеспечить население хлебом и мукой.

Дауд Точиев вспоминает о том, какое доверие имел Бекхан и в других регионах, готовых поделиться и мукой, и тарой, даже если у самих не хватало. Мужество самого Дауда, выезжавшего в сложной общественно-политической ситуации в другие регионы, достойно уважения!

Сам Бекхан признателен коллективу за поддержку и понимание. С особой теплотой вспоминает заведующего складом готовой продукции Адлкерима Имагожева, начальника охраны Ахмеда Гиреева и многих других.

Директор автотранспортного предприятия

В 1983 году Бекхан Барахоев был назначен директором автотранспортного предприятия в г. Назрани. Он также грамотно руководил и в АТП. Бекхан обладал уникальной способностью вникать в суть и правильно выстраивать работу в коллективе. Многие их тех, кто работал в те годы на этом предприятии, помнят это время, кто-то из тех, кого он принимал на работу, сделали карьеру и сегодня работают в этом направлении.

«Как организатору и управленцу равного Бекхану Берснаковичу в то время не было, — говорит Башир Османович Барахоев, бывший работник АТП. — Это было мощное автотранспортное предприятие гражданского и военизированного направления, которое занималось авто- и пассажирскими перевозками. Он сумел поставить работу на высоком уровне. На предприятии всегда царила рабочая атмосфера, строго соблюдалась субординация. Бекхан умел подбирать и расставлять кадры, владел приёмами дипломатии в общении с людьми. Во главу угла ставил качество работы. И ещё, старшее поколение было благодарно ему и ценило в нём то, что он был неравнодушен к подрастающему поколению, к их судьбе. Он переживал за снующих без дела после окончания школы молодых людей и привлекал их к себе на работу. Получалось с пользой для них самих и для общества».

Дом-гостиница Бекхана Барахоева

Жизнь Бекхана была переполнена. Встречи, работа, дружба не оставляли свободной минуты. У Бекхана было много хороших качеств, о которых рассказывают друзья и просто знакомые. Он умел дружить, никогда ни с кем не порывал связи. Его друзья в будущем стали руководителями республики: Руслан Аушев, Мурад Зязиков.

О настоящей мужской дружбе с Бекханом говорит друг детства Иса Муцольгов, который называет его человеком слова и дела, который в нужное время подскажет, поможет и поддержит.

«Работал Бекхан на крупных и важных предприятиях Назрановского района. Как прекрасный руководитель, он всегда добивался лучших показателей в ЧИАССР на своих предприятиях. Был в первых рядах руководителей и в должности руководителя предприятий работал без конфликтов и жалоб», — говорит Иса Муцольгов.

О гостеприимстве Бекхана Барахоева знали в республике и далеко за ее пределами. Морально и материально он всегда помогал нуждающимся. Дом-гостиница, так можно было сказать о хлебосольном доме Барахоевых в тяжёлые 90-е годы. В связи с политической обстановкой в стране, с образованием Ингушской Республики, с событиями в Пригородном районе, потом в Чеченской Республике в регион приезжало много известных людей, общественных и политических деятелей. Город Назрань был провинциальный. Республика ещё не имела чётко сформированной инфраструктуры. Так что местом приема и проживания высоких гостей, журналистов и политиков стал дом Бекхана Барахоева. Здесь гостил Хаджимурат Ибрагимбейли, доктор исторических наук, внесший огромный вклад в принятие Закона об образовании Ингушской Республики.

«4 июня 1992 года, в день принятия Закона о образовании республики, мы с Доскиевым Мурадом приехали из Грозного к Бекхану и у него дома, за щедро накрытым столом сидели и ждали сообщения центрального телевидения о создании Ингушской Республики! — вспоминает Зурабов Муса. — Бекхан патриот своего народа. Хлебосольный, деловой и хороший человек!»

«В доме Барахоева бывали многочисленные журналисты, чиновники из федерального центра, в том числе Котенков и Шахрай, в памяти которых остались добрые впечатления об ингушах, их культуре и высоком гостеприимстве», — говорит известный общественно-политический деятель и хозяйственник Мовли Баркинхоев.

Такие же отзывы мы слышим и от генерал-лейтенанта, бывшего главы временной администрации Ингушской Республики Магомеда Султыгова, и от видного общественного деятеля Мусы Зурабова, и от друга и товарища, бывшего начальника службы инкассации Мурада Досхоева, крепкую дружбу с которым они пронесли через всю жизнь; и от Исы Муцольгова, друга детства, занимавшего различные должности в райкоме партии, и от многих других, которые прежде всего отмечают в Бекхане человеколюбие, щедрость, благородство, гостеприимство и считают: «Наха везар, Далла а веза» («Кто любит людей, того любит Всевышний»).

«Морально и материально Бекхан всегда помогал нуждающимся. Был грамотным руководителем и заботливым человеком. Переживал за народ, свою республику. Он большой патриот с чистым и честным сердцем», -говорит Ибрагим Шанхоев, бывший начальник следственного отдела Назрановского РОВД.

Разумеется, в доме Бекхана Барахоева проходили важные встречи и события. Здесь же торжественно отмечали открытие ингушского телевидения 25 декабря 1992 года, на котором присутствовали гости из Москвы и Ставрополя, представители власти ингушского народа, первый директор телевидения Башир Чахкиев, известные артисты, которые представляли концертную часть программы, в их числе Руслан Наурбиев, Ибрагим Беков, Тимур Дзейтов и т. д. Кстати, Бекхан Барахоев оказал большую помощь и в ремонте первого пристанища ингушского телевидения, которое разместилось в подвальном помещении на Московской улице.

После чеченских военных событий в доме нашего героя нашли приют родственники, друзья и просто беженцы из Чечни. Да и сам Бекхан, рискуя жизнью, не раз ездил в Грозный спасать из-под огня своих близких, знакомых, друзей. Об этом этапе его деятельности упоминает в своей книге о событиях в Чечне «Прыжок одинокого волка» писатель Н. Асташкин, который тоже гостил в доме Бекхана Барахоева.

В трудовой биографии...

Бекхана ценили за его бесценные качества руководящей и организаторской работы, за честность и принципиальность. Потому мы отслеживаем в дальнейшем в его трудовой биографии такие должности, как генеральный директор объединения «Росингушконтракт», заместитель начальника управления «Ингушавтотранс», заместитель директора ГУП «Ингуштелеком», инспектор, потом заместитель директора коммерческого отдела аэропорта «Ингушетия», заместитель директора филиала ООО «Кавказрегионгаз» в Республике Ингушетия.

Дружеские отношения с первым руководителем ингушского аэропорта Магомедом Хашагульговым остались в памяти Бекхана.

Генеральный директор ООО «Кавказрегионгаз» Романов Дмитрий Владимирович очень хорошо отзывается о своём коллеге и лучшем друге. «С ним было легко работать, — говорит он. — Человек грамотный, умный. И в работе, и в отдыхе, и в спорных ситуациях ведёт себя достойно. И всегда в форме, подтянут, собран. Работали вместе недолго, а дружим до сих пор. Он ценит дружбу, родственников, дорожит семьёй».

«У меня на Кавказе не было друзей до знакомства с Бекханом, — говорит бывший начальник управления по работе с населением „Кавказрегионгаза“ Александр Васильевич Аксенов. — Теперь есть Бекхан, в котором сконцентрированы лучшие черты представителей всех народов Кавказа! Я рад дружбе и знакомству с таким человеком!»

«Самые мои лучшие воспоминания о Кавказе связаны с Бекханом Барахоевым», — рассказывает Александр Иванович Макаров, бывший глава администрации Инзенского района Ульяновской области.

«Настоящий мужчина! Сильный духом и стальной человек! Невероятное обаяние и скромность вызывают к нему глубокое уважение», — убеждён директор Калачоевского техникума-интерната из Волгоградской области Юрий Павлович Машков.

Депутат Государственной думы РФ Бекхан Абдул-Хамидович Барахоев с гордостью говорит о нём: «Тейпан а, къаман а яхь йоалаш саг ва!» («Достойный сын своего рода и всего ингушского народа»). Заметим, что имя будущему депутату было дано в честь нашего героя Бекхана Барахоева!

Немного о семье и о личных качествах

В семье, как мы уже отметили, Бекхан Берснакиевич оставался внимательным сыном, хорошим отцом и заботливым хозяином. Он любил жить красиво, любил обустраивать с любовью свой быт. Будучи на руководящих должностях, в своём строящемся новом доме все работы по дереву выполнял сам: стругал, изготавливал окна и двери, стелил полы и т. д., потому как любил делать всё основательно и качественно, как это он умел.

Он любит классику, музыку, национальную и классическую, потому и старшую свою дочь отдал в музыкальную школу. Позже она окончила Московскую консерваторию. Во время служебных командировок по разным городам никогда не упускал возможности посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями города, увидеть произведения искусства и памятники старины. Это было потребностью его души, потому и стены его дома увешаны живописными работами, которые дарили ему профессиональные художники.

Он любит страну, свой край и горы, любит город Назрань, в котором прошли самые интересные годы его становления и жизни. Любил устраивать праздничные встречи друзей в горах Ингушетии и дома. Бывало, весь дом переполнен гостями, а вся его семья — мама, жена, дети добродушно принимают всех, точнее — они и не помнят свой дом без гостей.

Нельзя не сказать о семье, о тех, кто обеспечивал надёжный тыл Бекхану Барахоеву. Это мама — Дугурхан Барахоева, сильная и мудрая женщина, которая создала в доме атмосферу тепла, доброты и понимания; супруга Мадина, радушная, хлебосольная хозяйка, под руками которой быстро спорилось любое блюдо! Это сёстры, дети и внуки, которые уважают, ценят и почитают своего брата, отца и дедушку.

Сегодня в любой области работают и преуспевают подопечные Бекхана Барахоева, его дети, дети его друзей и знакомых, близкие и племянники которым он вчера помогал встать на ноги, за успехами которых наблюдал и радовался.

Его дети отучились, устроили свои личные судьбы и радуют отца своими успехами и успехами внуков, в числе которых предприниматели, врачи, экономисты и юристы, почти все работают в Москве, за исключением старшего сына, который живёт и работает в Ингушетии, чтобы быть рядом с отцом и матерью.

«Я доверяю вам!», говорил нам отец, когда отпускал нас учиться в центральные города России, и эти слова были ориентирами в нашей жизни и учёбе«, — говорит дочь Зарема Бекхановна, известный врач-репродуктолог московской клиники «АльтраВита».

Сказать в одной статье о Бекхане Барахоеве нереально. О насыщенной разными событиями и дружбой жизни Бекхана говорят фотографии. Он был знаком со многими руководителями учреждений и предприятий, с высокими чиновниками республики и регионов, имел доверие, поддерживал друзей и родных, ценил родственников и заботился о старших.

Бекхан идёт по жизни с честью и достоинством! Вектором жизни его были и остались слова деда: «Твори добро ради Всевышнего».