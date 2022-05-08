В этом материале мы расскажем об участниках Великой Отечественной войны одной из самых что ни на есть гуманных профессий — учителях.

Они жили в мирное время, были призваны давать детям знания и учить их добру и миру. Но на их долю выпало тяжёлое для страны испытание. Им пришлось познать, что такое боль потерь товарищей, огонь сражений, пришлось видеть разрушение и смерть и с оружием в руках защищать свою родину. Безусловно, они рисковали своими жизнями, которые для многих закончилась там, на поле битвы, а некоторым из них посчастливилось вернуться домой с победой и начать новую жизнь, продолжать дарить детям тепло и рассказывать им о патриотизме и любви к своему Отечеству. Вы спросите, во имя чего? Ответ прост: они были людьми долга и чести.

Алероев Хамид Дадиевич, 1921 г. р., уроженец селения Пседах, с раннего детства тянулся к знаниям. Окончив в 1935 году школу, он поступил в Чечено-Ингушское педучилище, хотел стать учителем. После обучения с 1935 по 1939 год вернулся в родное село. Работал в должности инструктора Пседахского РК ВКП(б). Был честным и внимательным работником. Вскоре началась война. Брат Магомед находился на фронте. Беспокоило то, что все реже и реже приходили от него письма. А враг к тому времени приближался уже к Малгобеку.

После долгих хождений по различным инстанциям Хамид добился зачисления на курсы усовершенствования командного состава Северо-Кавказского военного округа.

Первый бой его состоялся под Новошахтинском. Он был уже заместителем командира роты ПТР в 613-м полку 91-й стрелковой дивизии 51-й армии Южного фронта. Отсюда его направили в Пушкинское танковое училище. Вскоре, как командир танка Т-34, Хамид Алероев получил назначение сначала в 143-ю отдельную танковую бригаду 1-го Прибалтийского фронта, чуть позже — в 39-ю гвардейскую отдельную танковую бригаду 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в жесточайших боях за освобождение Белоруссии, Латвии. О нем в то время писали с восхищением во фронтовых газетах: «Здесь три танка Т-34 под командованием лейтенанта Хамида Алероева с ходу овладели станцией Войнады, разбив фашистский бронепоезд, а затем удерживали станцию до подхода наших частей».

В августе 1944 года Алероев, гвардии старший лейтенант, командир танковой роты Т-34, в составе 39-й гвардейской танковой бригады участвовал в кровопролитных сражениях при освобождении городов Митавы, Седы, Бауска, Риги, Болдони и других. У города Болдони три советских танка под командованием Хамида Алероева оказались в окружении. Героически сумел он вырваться из него. «Пятнадцать атак врага отразил экипаж Алероева, будучи окруженным со всех сторон», — писали в те дни в газете II Прибалтийского фронта «Боевой натиск» (№ 200 от 20 декабря 1944 г.) в заметке «Героический экипаж».

На боевом счету старшего лейтенанта Хамида Алероева, по материалам фронтовой и послевоенной печати, «14 подбитых вражеских танков, несколько уничтоженных артиллерийских батарей, один бронепоезд, множество огневых пулеметных точек, немалое количество уничтоженной живой силы ненавистного врага». Он награжден орденами Отечественной войны I и II степени.

Умер Хамид Дадиевич Алероев в 1981 году.

Алиев Алаудин Дзаимович, 1918 г. р., был мобилизован в 1940 году. До службы он окончил Ингушский педагогический техникум в городе Орджоникидзе, работал учителем, а затем — директором школы в селении Средние Ачалуки. Его отец старался дать образование своим сыновьям.

Алаудин Алиев ушел в армию за год до начала Великой Отечественной войны.

Окончив краткосрочные военные курсы, стал лейтенантом и командовал экипажем танка. В 1942 году в боях под Ленинградом его танковый экипаж лицом к лицу столкнулся с немецкими танками «Тигр». Эти танки-монстры значительно превосходили по военным характеристикам бронемашины Красной армии. В этом тяжелом бою, защищая стратегически важный участок фронта, и погиб Алаудин. Лаконичная казенная бумага — «похоронка» — гласила о его героической гибели.

С тех пор прошло более 70 лет. Победный салют 1945 года навеки разделил бойцов на дошедших и недошедших, заживо сгоревших в танках...

Родные бережно хранят фото Алаудина Алиева, на которой запечатлен молодой офицер — лейтенант Красной армии.

Нуреддин Габертович Ахриев (он же — Мусост), 1904 г. р., уроженец г. Владикавказа, учился в кадетском корпусе; во 2-м Владикавказском реальном училище; на физико-математическом факультете Горского института народного образования. Работал учителем математики в одной из школ города.

В 1927 году Н. Г. Ахриев работал научным сотрудником в Северо-Кавказском краевом Горском НИИ в городе Ростове-на-Дону; участвовал в подготовке учебников на родных языках для ингушских и чеченских школ в Северо-Кавказском национальном издательстве. В 1928 году преподавал в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ), одновременно и в военных вузах. В 1940 году Н. Ахриев с отличием окончил арабское отделение Московского института востоковедения.

Н. Г. Ахриев — крупный исследователь-энциклопедист, востоковед, знаток военной истории, в совершенстве владевший арабским, французским и английским языками помимо кавказских, был из категории особо востребованных специалистов. В годы Великой Отечественной войны Нуреддин находился на Закавказском, Крымском и IV Украинском фронтах, являлся начальником 7-го отдела политуправления Закавказского военного округа и Закавказского фронта, занимал должность командира дивизиона курсантов, был старшим преподавателем Тбилисского артиллерийского училища, заместителем командира 16-го зенитно-артиллерийского полка.

В 1941 и 1942 годах он неоднократно выезжал в «военные командировки в Иран», а в 1943 году находился в составе советской рабочей группы, подготавливавшей Тегеранскую конференцию глав государств антигитлеровской коалиции.

Нуреддин Ахриев в 1945 году вернулся к преподавательской деятельности в Москве — в Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР и Московский государственный университет. Являясь патриотом своего народа, он не скрывал своего осуждения политики депортации народов, за что поплатился на некоторое время свободой.

Известный ингушский кавказовед, востоковед Нуреддин Габертович Ахриев, 40 лет преподававший в Московском государственном университете, до конца жизни был авторитетным консультантом многих кавказоведов и востоковедов в стране, имел широкую известность в научном мире страны и зарубежья. Нуреддин Габертович Ахриев умер в 1987 году. Похоронен он в горной Ингушетии, в родовом селе Ахриевых — Фуртоуге.

Мухтар Мехтиевич Барахоев, 1917 г. р., уроженец предгорного селения Эрш. Накануне войны Мухтар Барахоев окончил Ингушский педагогический техникум и работал учителем в сельской школе. Он ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка, созданного из числа добровольцев. По словам домочадцев, он лихо вскочил на своего коня по кличке Мальчик и со словами известной песни «Вей деций, вай к1антий деций...» выехал со двора. Он был отличным наездником. С ним в один день ушли на фронт из села 20 молодых мужчин.

Командиром полка был майор Японц Абадиев, начальником штаба — майор Мавлид Висаитов, который был назначен командиром полка в мае 1942 года вместо Абадиева, получившего к тому времени новое назначение.

С начала Сталинградской битвы полк принимал в ней активное участие. Мухтар Мехтиевич был физически сильным человеком и надежным боевым другом. Он был мужественным воином. В огне сражений Мавлид Висаитов мог дать ему срочное поручение, зная, что он выполнит и не дрогнет. В ходе боев под Сталинградом полк понес большие потери, численность бойцов полка сократилась. В этих боях был ранен и Мухтар Барахоев. И даже получив ранение, он продолжал оставаться в строю. Но лечение в госпитале было необходимо.

После госпиталя, в конце 1943 года, М. М. Барахоев был демобилизован. Боевые заслуги Мухтара Мехтиевича Барахоева были отмечены наградами «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. Однако, оказавшись в депортации вместе со своим народом, Мухтар ими не дорожил. Он не мог скрыть боли от несправедливой ссылки его народа в Казахстан. Жил вместе с матерью Гуди. Свою семью так и не создал. Он опекал и воспитал племянника Бахаудина Барахоева, оставшегося с детства круглым сиротой.

Окончил Мухтар Барахоев сельскохозяйственные курсы и работал до конца жизни полеводом, был членом правления колхоза, ярким общественным деятелем, сильным и благородным человеком.

Умер Мухтар Мехтиевич Барахоев в 1952 году в Казахстане.

Газдиев Ибрагим Эльбердович, 1916 г. р., уроженец селения Базоркино, после окончания Ингушского педагогического техникума во Владикавказе работал в школе родного населенного пункта учителем. В январе 1940 г. был призван на действительную военную службу. Служил в Закавказье.

В 1941 г. был направлен на фронт. Вместе с ним служили его земляки Саадал Арсамаков, Гири Балаев, Хож-Умар Балаев, Юсуп Саутиев, Бексултан Цуров.

Ибрагим Газдиев был командиром минометного отделения. Это был мужественный и достойный человек. Погиб он на фронте в 1943 году, закрыв собой дзот врага. Очевидцем этого подвига был Саадул Арсамаков, который поделился с семьей Ибрагима Эльбердовича воспоминаниями о его службе и подвиге.

«После Туапсе наша дивизия шла через Кубань, через станицы Северскую, Ильскую, Ахтырскую, Лабинскую и др. Затем нас повернули на юг, мы с боями заняли небольшой поселок. Предполагали, что, видимо, двинемся на Новороссийск. Разведка не обнаружила неприятеля, и дивизия ночью без боя несколько продвинулась вперед. Мы окопались, ожидая атаки фашистов. Однако оказалось, что это был тактический замысел противника, и мы оказались в окружении, в «мешке». Огонь неприятель вел непрерывно, кукурузное поле рядом с нами было словно скошено снарядами и пулями. Все эти дни мы питались этой кукурузой, другой еды не было. Ситуация с каждым часом становилась все хуже и хуже.

Нужно было уничтожить огневые точки противника. Было 17 дзотов — из строя вышли 17 человек, готовых совершить подвиг. Каждый должен был уничтожить одну огневую точку. В этом ряду мы встали рядом с земляком Гири Балаевым, когда между нами протиснулся Ибрагим. Стали уговаривать его выйти из строя, говоря, что кто-то должен остаться, чтобы рассказать о нас дома, мы вытолкнули его из шеренги. Он ушел и встал в строй с другого конца. Когда я шел к своей огневой точке, меня ранило в голову и, теряя сознание, я увидел Ибрагима, бросившегося на амбразуру и прикрывшего своей грудью пулемет», — вспоминал С. Арсамаков.

Ибрагим Газдиев совершил подвиг, за который по праву мог быть представлен к высокому званию Героя Советского Союза.

Газиков Умар Мурцалович, 1920 г. р., уроженец селения Редант, до войны был учителем в сельской школе.

В 1940 году, в апреле, Умар Газиков был призван на срочную воинскую службу и направлен в часть у западной границы. Рано утром 22 июня 1941 года гарнизон был разбужен гулом вражеских самолетов, взрывами бомб. Умар Газиков оказался среди тех, кто участвовал в первых сражениях в Брестской крепости. О боевом пути Умара Мурцалиевича рассказывает книга А. Николаенко и У. Газикова «Партизанскими тропами», написанная в 1978 году. Полк, в котором служил Умар, находился на передней позиции у реки Буг. В этих тяжелых боях Умар был ранен. Ему вместе с бойцами удалось вырваться из окружения и уйти в лес. В белорусских лесах они встретились с партизанами.

С ним в отряде были земляки: Осман Сатуев, Шамиль Чадаев и Ханжири Цаболов. Они были приняты в состав отряда «За Родину», который входил в бригаду имени Дзержинского.

В Белоруссии его знали как Моисея Моисеевича. В боевой характеристике, выданной Белорусским штабом партизанского движения от 24 августа 1944 года за № 24778, о партизане У. М. Газикове, воевавшем с 1942 по 1944 год в глубоком тылу противника, можно прочитать: «Находясь в партизанском отряде имени Дзержинского, Газиков У. М. выполнял все задания командования. Принимал непосредственное участие в трех диверсионных операциях по взрыву вражеских эшелонов, техники и живой силы в Белостоцкой, Брестской, Барановичской областях Западной БССР. В 1944 году перед декабрем месяцем поджег четыре вражеских моста на реке Нарев Белостоцкой области Западной БССР. Принимал активное участие в работе с мирным населением. Имел благодарности от командования отряда».

Умар Мурцалович Газиков был награжден медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени», «Партизан Польской народной республики», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Последние годы Умар Мурцалович жил в городе Малгобеке. Умер в 1979 году.

Дзарахов Магомед Ахружевич, 1920 г. р., накануне войны жил в селении Галгай-Юрт (Камбилеевка). Окончил рабфак во Владикавказе, знал несколько иностранных языков. Его учителями и наставниками были Осман Ахриев и Орцхо Мальсагов. После окончания работал учителем школы в селе, позже — в администрации колхозного хозяйства «Горец». Образованные люди, тем более со знанием иностранных языков, были особо востребованы и в тылу, и на войне. Магомед ушел служить в ряды Красной армии в октябре 1940 года. «Враг приближается к границам. Я не имею права быть в стороне», — только и сказал он перед уходом.

Первое письмо от Магомеда пришло из Белостока. Белостокская группировка стояла на границе с Польшей и считалась довольно сильной. Из Белостока воины с боями отошли в Брест. Видя силу натиска фашистов, с заботой об оставшихся дома стариках и детях, Магомед писал иносказательно: «Ловзар чог1а отта торло... Бераш лоам хьалдига» (т. е., возможно, сильная будет битва, уведите детей в горы). Последняя весточка от него была о том, что он находится в госпитале.

В декабре 1941 года Магомед Ахружевич пропал без вести. Последним местом службы был 4-й эскадрон 144-го кавалерийского полка.

Оздоев Ибрагим Абдураскиевич, 1905 г. р., уроженец селения Плиево, после окончания школы поступил в Ингушский педагогический техникум в городе Владикавказе (1928); работал преподавателем родного языка в том же техникуме. Возглавил Чечено-Ингушский институт усовершенствования учителей (1938), был назначен инструктором республиканского обкома ВКП(б) (1940), позже переведен на должность заведующего сектором Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, русского языка и литературы. Накануне Великой Отечественной войны Ибрагим Оздоев поступил в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института.

После нападения гитлеровцев на нашу страну вместе с братьями Ибрагим добровольцем ушел на фронт. Окончив краткосрочные курсы политруков в Ростове-на-Дону, Ибрагим Абдураскиевич Оздоев стал комиссаром батареи 225-го отдельного кавалерийского полка. История 225-го полка и участие его в самых тяжелых сражениях Великой Отечественной войны общеизвестна.

Летом 1942 года фашисты развернули наступление на юг с целью выхода к нефтяным районам Кавказа, плодородным районам Дона, Кубани и Нижней Волги. Вместе с другими в схватке под Тундутово отличился в боях Ибрагим Оздоев. В сражениях под Сталинградом он был награжден за мужество и героизм орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда».

Будучи раненым, Ибрагим попал в немецкий плен, но сила духа и мужество не покинули его. Он выдержал пытки, помогал раненым, не раз пытался бежать из плена. В 1945 году советских военнопленных, среди которых был Ибрагим Абдураскиевич Оздоев, освободили войска союзников.

В 1946 году он вернулся к семье в Казахстан. Отца уже не было в живых, братья пропали без вести на войне.

Позже, вернувшись на Кавказ, Ибрагим устроился работать учителем, защитил кандидатскую диссертацию по филологии в Институте языковедения Академии наук Грузинской ССР. До конца жизни занимался он исследовательской деятельностью, издал множество книг, чем внес большой вклад в развитие гуманитарной науки Ингушетии.

Умер Ибрагим Абдураскиевич Оздоев в 1983 году.

Султыгов Хасан Эсмурзиевич, 1919 г. р., уроженец селения Яндаре, выпускник Ингушского педагогического техникума 1939 года в городе Орджоникидзе, работал учителем в родном селе. В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт.

В годы Великой Отечественной войны был минером. Ему довелось участвовать в Сталинградской битве, в битве на Курско-Орловской дуге.

«При выполнении боевых заданий по разминированию полей Султыговым снято 300 мин. При июльском наступлении противника в 1943 году им было установлено 200 мин. Кроме того, ему было приказано охранять проход в минном поле. С поставленной задачей справился», — говорил о мужестве и храбрости Хасана Султыгова командир роты, старший лейтенант Акентьев в характеристике, данной 23 июля 1943 года.

Хасан Султыгов освобождал Украину и Белоруссию.

«Пожалуй, самым памятным событием того времени было участие в битве на Курско-Орловской дуге, притом на самом напряженном участке танкового сражения — под Прохоровкой. О мужестве советских воинов, участвовавших в тех боях, написано немало. До конца выполнили свой воинский долг и саперы моего взвода. Тысячи мин установили они на главных направлениях вражеского наступления. И там нашли свой конец многие фашистские танки.

А разве можно забыть, как с группой бойцов я оказался под Мелитополем в окружении? Штыком и гранатой пробивали мы себе путь к побережью замерзшего Азовского моря, а затем по торосистому льду добирались к своим. Потом был Дон, который форсировали по мостам, затем освобождали от захватчиков Воронеж. Помню бой за город Картаяк в Воронежской области. Враг забрасывал нас минами, прижимая к земле огнем из пулеметов. Но вот с флангов послышался громкий возглас «ура!». То пошли в атаку соседи. В это время во весь рост встал наш комбат и устремился вперед, увлекая за собой бойцов. Подавив сопротивление противника, мы освободили город», — вспоминал Хасан Эсмурзиевич Султыгов.

В ходе проведения одной из боевых операций Султыгов был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Подвиги его были отмечены многочисленными наградами и орденами, в том числе орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и др.

Хасан Эсмурзиевич Султыгов после войны работал на базе «Маслопром» в Павлодаре заведующим складом, затем на механическом заводе в городе Кокчетав.

С 1957 по 1993 год работал в колхозе «Победа» Сунженского района. Был настоящим патриотом своего народа и участником движения по восстановлению ингушской государственности, вёл активную общественную работу на посту председателя Комитета ветеранов Сунженского района.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть» и многими другими.

Ушёл из жизни в 2009 году.

Хамхоев Хусен Мусиевич, 1916 г. р., уроженец селения Мужичи.

Со временем семья переехала в Ахки-Юрт Пригородного района. Хусен был любознательным мальчиком. Его тягу к знаниям поддерживали в семье. После школы он окончил аграрный техникум в селении Гамурзиево, рабфак, учительские курсы во Владикавказе и до войны работал учителем в селе Ахки-Юрт.

На действительную военную службу в Красную армию был призван в феврале 1940 года. Служил в 599-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии. Со службы Хусен Хамхоев попал на войну.

В кровопролитных боях дивизия сражалась с врагом под Смоленском и под Рославлем. В ходе боев часть дивизии была отрезана и оказалась на захваченной фашистами территории. В числе одной из групп, которая выходила из окружения, был и Хусен Хамхоев.

Вырвавшись из вражеского кольца, эта группа влилась в партизанский отряд № 8, действовавший в Витебской области. Партизанский отряд все время пополнялся. Отряд наносил серьезный урон вражеским силам, корректировал свои действия с Красной армией, имел поддержку среди местного населения.

Со временем отряд был переименован в отряд имени Багратиона и вошел в состав партизанской бригады имени Ворошилова. Партизаны наносили ощутимые удары по врагу.

В ноябре 1943 года Хусен Хамхоев был тяжело ранен. После излечения вновь продолжил борьбу. С 8 августа 1944 года по 11 марта 1945 года он служил бойцом истребительного батальона при Молодечненском РО НКВД.

В составе Красной армии воевал до конца войны.

За мужество, проявленное в сражениях, Хусен Хамхоев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной войны», медалью Жукова и др. Демобилизовался в 1946 году.

После возвращения из депортации жил в селении Яндаре. Создал хорошую семью, отмечался многочисленными наградами за свой труд, ценил людей и мир на земле.

Хусен Мусиевич Хамхоев ушел из жизни в 2007 году.

Хучбаров Ахмед Мусиевич, 1923 г. р., учился в одном классе с летчиком-истребителем, ставшим Героем России, Ширвани Костоевым. После окончания восьмилетней школы Ахмед Мусиевич остался работать учителем в той же школе. 2 сентября 1941 года он, вместе с друзьями — директором школы Артаганом Орцхоевичем Базгиевым, Алаудином Ахмедовичем Дзейтовым, Магомед-Баширом Иналкиевичем Накостоевым, Ахмедом Саадовичем Гайтукиевым, добровольно ушел на фронт через Галашкинский райвоенкомат.

Первые шесть месяцев бойцы проходили обучение в кавалерийском полку на станции Незлобная в городе Ставрополе. Здесь они познакомились и вместе прошли боевой путь с призывниками из села Алхасты — Идрисом Ибрагимовичем Галаевым и Бексолтом Бутиевичем Булгучевым. Всего в роте было восемь ингушских бойцов.

В 1943 году вышел указ Ворошилова о необходимости пополнить ряды пехотинцев, согласно которому рота была направлена в состав 606-го полка 220-й дивизии, пехотной части № 39581 Красной армии под командованием капитана Успенского. Свой боевой путь полк начал в Воронеже, но уже 1 апреля был направлен в город Азов. Заняв круговую оборону, защищали бойцы город от значительно превосходящего в количестве и вооружении врага.

Ахмед был наводчиком противотанкового орудия. В должности старшего связиста он постоянно обеспечивал связь со штабом армии, его помощником был М.-Б. Накостоев. От Ростова до Керчи прошла 220-я дивизия. Тяжелым и кровопролитным для бойцов оказался август 1943 года, Гайтукиев Ахмед в это время получил ранение, после санчасти вернулся в строй и дошел до Венгрии, где пропал без вести.

12 июня 1943 года в боях за 15-ю сопку под Ростовом пропали без вести Базгиев Артаган и Булгучев Бексолт. В начале августа Ахмед Хучбаров попадает в госпиталь, а рота его, как позже выяснилось, полностью погибла.

После госпиталя Ахмеда направляют в артиллерийский полк, и он продолжает сражаться в качестве наводчика «катюши». На его боевом счету десятки уничтоженных складов оружия и других важных объектов врага. Осенью 1943 года Ахмед был ранен в очередной раз и на три месяца оказался прикованным к постели, а после демобилизован.

В 2009 году прервалась жизнь ветерана Ахмеда Мусиевича Хучбарова, кавалера орденов Отечественной войны I и II степени. Среди его наград медаль «За боевые заслуги» и более десятка других.