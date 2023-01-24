Скажем, итальянцев мы отождествляем прежде всего с красивыми, мелодичными голосами и музыкой, французов — изысканностью манер и модой, немцев — пунктуальностью и обстоятельным отношением к мирской жизни, русские ассоциируются с разудалостью и широтой души.

Но есть и малочисленные народы со своими «брендами» (другое популярное ныне словечко), впившимися, что называется, в их плоть и кровь, и которых также можно «идентифицировать» по определенным признакам, присутствующим только у них одних.

Едва ли в сообществе народов, населяющих нашу матушку-землю, можно сыскать этнос, для которого строительство являлось бы более значимым среди сфер его жизнедеятельности, чем для ингушей. Даже в этимологии его самоназвания заключена эта сущность. Ингуши (и это давно доказано) исконно населяли Кавказ. И вопреки всем злоключениям, гонениям и притеснениям со стороны супостатов (Чингисхана, Тамерлана, Сталина), им и в голову не приходило покидать эту землю. И всегда надежным убежищем, укрывавшим ингушей от врага, являлись боевые башни.

Другим атрибутом, идентифицирующим наш народ в обозримой истории, являются солнечные могильники, по-ингушски «малхара-кашмаш» — место вечного упокоения наших предков. По понятным причинам, эти некрополи мало изучены: после вскрытия могилы Тамерлана, накануне Великой Отечественной войны, тревожить обитателей потустороннего мира опасались даже закоренелые атеисты.

И тем шокирующей для жителей Ингушетии оказалась картина, представшая после обрушения в прошлом году наземного склепа средневекового замкового комплекса «Цори», расположенного в Джейрахском районе республики. О подробностях этой удивительной истории мы беседуем с неутомимым подвижником изучения древней материальной культуры нашего народа, заместителем директора Археологического центра имени Е. Крупнова Умалатом Гадиевым.

— Умалат, недавнее событие, когда под завалами солнечного могильника в горах Ингушетии взору местных жителей открылись многочисленные свидетельства прошлого наших предков, стало резонансом. Расскажи поподробнее об этом.

— В октябре прошлого года сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника совместно с представителями тейпа Цароевых совершили внеплановый выезд в селение Цори Джейрахского района, в ходе которого из обрушившегося наземного склепа были извлечены многие артефакты, а также человеческие останки.

Средневековый замковый комплекс «Цори» расположен в восточной части Джейрахского района, в Гулойхийском ущелье, в 23 км от храма «Тхаба-Ерды», в пограничной зоне. На сегодняшний день в селении сохранились две боевые башни, более двух десятков жилых башен различной степени сохранности, склеповые сооружения, мавзолеи, а также раннемусульманские наземные захоронения.

Тем не менее, обрушение средневековой коллективной склеповой усыпальницы было зафиксировано еще раньше — 30 августа. Причина — обвал берега в результате подмывания грунта водой реки Шаги-хи, а также ливневые дожди. В итоге часть содержимого склепа вывалилась на берег реки, уцелевшая часть склепа также находилась в аварийном состоянии под угрозой дальнейшего обрушения. Наблюдалась высокая вероятность попадания артефактов и костных останков в реку, из которой производится водопой домашнего скота, также это зона рекреации и место традиционного отдыха населения. В связи с этим возникла необходимость принятия экстренных мер по сохранению данного памятника и предметов его материальной культуры.

Учитывая труднодоступность объекта, ограниченность технических и материальных ресурсов, для организации работы были привлечены представители тейпа Цхьорой. В результате проведенных работ из склепа было извлечено более двухсот человеческих останков и около пятидесяти наименований артефактов, в том числе курхарсы — женские головные уборы, обувь и их фрагменты, стрелы, музыкальный инструмент, сабля, кинжал, предметы домашнего обихода, ткацкие иглы, берестяное письмо, женские украшения, неизвестные предметы и т. д.

В целях защиты жизни и здоровья населения все работы проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора. Извлеченный материал представляет большой научный интерес с точки зрения культуры, истории, этнографии, археологии республики. После проведения соответствующих реставрационных работ артефакты были переданы на хранение в краеведческий музей республики.

— Какие еще интересные вещи там были обнаружены?

— В склепе Цори был обнаружен обширный ассортимент вещей, представляющих различные стороны жизни средневековых ингушей. Каждый обнаруженный археологический предмет важен для науки. Это предметы быта, военного дела, хозяйствования и т. д. Здесь в значительном количестве найдены бронзовые наперстки, кресала, наконечники стрел, ножи, сабля, серьги, кольца, перстни, курхарсы, боевые мужские наголовья и др.

Иногда в тех или иных памятниках обнаруживаются редкие находки, уникальные не только для конкретно данной местности, но и целого региона. Не является исключением и склеп в Цори. Так, нами, вместе с представителями тейпа Цороевых, при расчистке отвала из заполнения склепа была выявлена редчайшая монета времен Османской империи. Она отчеканена при внуке Султана Великолепного Мурада III и датируется последней четвертью XVI века. Это может быть одним из свидетельств наличия торгово-экономических контактов между Ингушетией, Кавказом и государственными образованиями Ближнего Востока в период позднего средневековья. Все эти находки изучают специалисты.

— Имеют ли они опыт подобной работы?

— Безусловно, да. Специалисты-антропологи, работающие в горной Ингушетии и конкретно с костным материалом из Цори, имеют большой опыт работы. Это высококвалифицированные научные работники, представляющие один из флагманов отечественной науки — Институт этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук. За плечами этих специалистов сотни и тысячи исследованных костных человеческих останков во многих регионах нашей страны, а наставником для некоторых из них в молодости был сам Михаил Герасимов — корифей отечественной антропологии. На Кавказе, и в частности в Ингушетии, они работают как минимум на протяжении последних 10 лет.

— Время — жестокий учитель. Оно безжалостно над материальными ценностями, которыми дорожит человек. Как нам сохранить подольше зодческое наследие наших предков?

— Разрушение башен — комплексная проблема. Она связана как с антропогенным, так и природным факторами. В целях сохранения наших горных башен необходимо вести постоянный мониторинг, определять степень разрушений на тех или иных объектах, принимать своевременные решения по предотвращению их дальнейшего разрушения. И здесь время играет ключевую роль, ибо природа, как мы знаем, находится в постоянном движении, в активном развитии и напрямую влияет на состояние архитектурных комплексов. Склеп в Цори обрушился как раз из-за воздействия природных сил. Местная река во время паводков постоянно подмывала рыхлое по своей структуре основание берега, на котором стоял склеп, что и привело к его обрушению.

Очень важным является и проблема соблюдения законодательства в сфере охраны культурного наследия. Сегодня законом четко регламентированы вопросы выявления, учета и сохранения памятников, определены государственные органы, на которых возложены надзорные и контрольные функции, поэтому нет никакой необходимости «изобретать велосипед» и заниматься «отсебятиной» в отношении тех же архитектурных объектов. Не стоит их «реставрировать» на свой взгляд и вкус, доделывать или переделывать: надо просто обратиться в Управление культурного наследия при правительстве Ингушетии, и там все разъяснят. Тем более что ЮНЕСКО отсекает всякого рода новоделы от включения в объекты Всемирного наследия человечества, находящиеся под угрозой исчезновения.

— А законы? Есть ли какое-то нормативно-правовое основание для того, чтобы всякие «тейповые» активисты, под прикрытием адатов, не лезли реставрировать башни?

— В настоящее время в республике действует утвержденная программа по сохранению и восстановлению объектов архитектурного наследия горной Ингушетии. Кроме того, Главой республики Махмуд-Али Калиматовым озвучены объемные и беспрецедентные планы в сфере развития культурного наследия Ингушетии на ближайшие годы, под которые подведена серьезная финансово-экономическая база.

— В мире не так много мест, где строительный гений давно ушедших поколений способен поразить воображение нашего современника. «Солнечные могильники» ингушей — одно из них. Как они появились?

— В средние века в каждом ингушском селении был «город мертвых». «Человеку при жизни нужна башня, а после смерти склеп», — так говорили предки ингушей. «Солнечные могильники» располагались недалеко от жилых сооружений, чтобы, как казалось нашим предкам, человек размышлял о мире вечном и совершенствовал свою душу.

Надземные склепы по своей форме напоминают домики с пирамидальными крышами. Во время эпидемий заболевшие уходили жить туда вплоть до своей кончины либо до полного выздоровления. Сородичи передавали им пищу на длинных шестах. Продолжительное время после принятия ислама в середине XIX века смертельно больные старики, верные законам предков, уходили умирать в склепы. Эти склепы были фамильными. Да и сейчас, в современное время, у каждого ингушского рода есть свое родовое кладбище. До принятия ислама загробная жизнь у ингушей представлялась продолжением земной, только солнце для мертвых светило в то время, когда оно скрывалось от живых.

— И последний вопрос: не забросили ли вы издавать популярный сборник «Вестник Археологического центра»? Многие наши жители с нетерпением ждут выхода в свет его нового выпуска.

— Конечно же, мы стараемся чаще выпускать наш научный сборник. В этом издании мы публикуем результаты наших полевых и лабораторных изысканий, информируем общественность о новых достижениях в археологии, архитектуре и иных смежных научных дисциплинах.

Сейчас нами готовится седьмой выпуск «Вестника», в котором аккумулированы результаты исследований сотрудников нашего Археологического центра на территории архитектурных ансамблей Барах, Мяшхи, поселения Даттых. Интересным, представляется, будет введение в научный оборот археологических находок из разрушенного склепа в Цори, а также материалы святилища Галь-Ерды, обнаруженные сотрудниками центра несколько лет назад. В общем, ждите очередного выпуска.