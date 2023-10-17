Умопомрачительная «зебра»
Культурная столица Ингушетии Назрань, только что отпраздновавшая очередную «днюху», с годами превратилась в такой «муравейник» из пешеходов и автомобилей, что дорожникам вкупе с Госавтоинспекцией приходится выдумывать пешеходные дорожки по самым невообразимым направлениям и в самых неожиданных местах (например — параллельно автотрассе).
Но если муравьи в своем, на первый взгляд, хаотичном движении на поверку все же действуют рационально, то это же самое нельзя сказать о людях. На фото — центр города, где в беспорядочной застройке торговых и прочих точек после уничтожения всех автовокзалов нашли себе нишу водители маршрутных такси (они арендуют площадь у хозяев автозаправки).
Здесь же с самого утра томятся от безделья юнцы на тонированных легковушках, привлекая внимание студенток, отправляющихся в Магас. Полагаю, что эта умопомрачительная «зебра» и должна напоминать молодым людям о ПДД. Проймет ли — бог весть...