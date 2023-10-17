Фотофакт

Умопомрачительная «зебра»

0

Культурная столица Ингушетии Назрань, только что отпраздновавшая очередную «днюху», с годами превратилась в такой «муравейник» из пешеходов и автомобилей, что дорожникам вкупе с Госавтоинспекцией приходится выдумывать пешеходные дорожки по самым невообразимым направлениям и в самых неожиданных местах (например — параллельно автотрассе).

Но если муравьи в своем, на первый взгляд, хаотичном движении на поверку все же действуют рационально, то это же самое нельзя сказать о людях. На фото — центр города, где в беспорядочной застройке торговых и прочих точек после уничтожения всех автовокзалов нашли себе нишу водители маршрутных такси (они арендуют площадь у хозяев автозаправки).

Здесь же с самого утра томятся от безделья юнцы на тонированных легковушках, привлекая внимание студенток, отправляющихся в Магас. Полагаю, что эта умопомрачительная «зебра» и должна напоминать молодым людям о ПДД. Проймет ли — бог весть...

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели мероприятие в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО»
На форуме-выставке «Россия» Ингушетия представит культуру и продукцию предприятий
В Астраханской области ингушское землячество провело мероприятие с молодежью
В Ингушетии пройдет учебно-тренировочный сбор юношеской сборной команды России по классической борьбе
В Ингушетии проходит II этап антинаркотической акции
Готовность модернизируемого водозабора в Ингушетии составляет 75%
Пропавшую 17-летнюю девушку из Ингушетии нашли во Владикавказе
В Ингушетии состоится сельскохозяйственная выставка-ярмарка
Студентов Ингушетии приглашают на «Финтрек»
Избивших жителя Ингушетии неизвестных разыскивают правоохранители
В Магасе появится аллея в честь героев СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 