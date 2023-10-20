— Три года на посту уполномоченного по правам человека в Ингушетии — большой срок. С какими неожиданностями вам пришлось столкнуться на этом посту?

— Безусловно, за время моей деятельности на посту уполномоченного произошло немало серьезных ситуаций, требовавших оперативной реакции как с моей стороны, так и со стороны сотрудников аппарата. Особые коррективы в нашу правозащитную работу за последние три года внесли пандемия Covid-19 и специальная военная операция.

Коронавирусная эпидемия коренным образом изменила жизнь людей. Режим повышенной готовности и беспрецедентные меры, которые предпринимались властью в целях спасения людей от смертельной болезни, изменили привычный образ жизни каждого из нас и заставили перестроить работу всех госорганов, предприятий и учреждений. Конечно, это коснулось и аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия. Нами была организована круглосуточная горячая линия, принимались обращения по электронной почте, проводились приемы граждан с полным соблюдением плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В условиях проведения специальной военной операции и объявления частичной мобилизации на территории Российской Федерации, для максимально оперативного реагирования на обращения о нарушении прав граждан в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия также функционировала круглосуточная горячая линия. Было налажено тесное взаимодействие с военным комиссариатом республики и соответствующими подразделениями Минобороны России в целях недопущения нарушения прав граждан. Обращения граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и членов их семей рассматривались во внеочередном порядке.

Несмотря на все трудности и задачи, возникающие перед нашим госучреждением, мы стараемся максимально вовлекаться в проблемы граждан и искать пути их разрешения.

— С какими вопросами и проблемами наиболее часто обращаются граждане?

— Основные категории жалоб, поступающих к нам от граждан, по вопросам защиты социальных и пенсионных прав, жилищных прав, в том числе по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, соблюдения права на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых прав и прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

— Менялась ли на протяжении трех лет структура жалоб, которые вы получаете от граждан?

— В целом стабильно лидирующую позицию занимают социальные вопросы. Меняются лишь подкатегории. К примеру, в прошлом году на первом месте по обращениям — просьба о защите жилищных прав. На втором месте право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья. В этом году поступает много жалоб по вопросу нарушения прав на пенсионное и социальное обеспечение.

— Какие наиболее распространенные нарушения по таким направлениям, как оказание медицинской помощи, образование, доступная среда зафиксированы у нас в регионе?

— Нарушения, связанные с оказанием некачественной медицинской помощи, непредоставлением лекарств. Вопрос обустройства детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Что касается доступной среды, это, конечно, преимущественно вопрос приспособления жилых помещений для нужд инвалидов, а также наличие общественного транспорта с соответствующим механизмом для данной категории граждан.

— Что делается для решения возникающих проблем?

— Есть проблемы индивидуального характера, а есть те, которые необходимо решать поэтапно. Как правило, последние касаются целых категорий граждан, к примеру, проблемы предоставления жилья сиротам невозможно решить в одночасье, так как требуется скрупулезная и комплексная работа всех ветвей региональной власти.

В рамках нашей компетенции мы проводим правовой анализ ситуации и, если усматриваем в ней нарушение прав человека, направляем заключение о восстановлении нарушенных прав. В ряде случаев мы также привлекаем правоохранительные органы.

— Что, на ваш взгляд, важнее для омбудсмена: решать глобальные, системные проблемы или помогать каждому конкретному человеку, есть ли такая дилемма в вашей работе?

— Содействие в защите прав человека на всех уровнях, будь то глобальные проблемы или индивидуальные случаи, — одна из основных задач уполномоченного. Здесь не может быть дилеммы, поскольку эти явления взаимосвязанные и взаимозависимые. К примеру, оказанная помощь конкретному человеку в конечном итоге может иметь прецедентное значение. Бывает так, что защита прав определенного гражданина становится отправной точкой выявления общей системной проблемы и формирования решений по ней.

— Какие еще были в 2023 году конкретные случаи, когда вам удалось помочь людям?

— Как я упоминал ранее, в этом году у нас большой поток обращений, связанных с нарушением пенсионного права. Есть случаи, когда удалось восстановить пенсионное обеспечение с доплатой по пенсии за неучтенный период свыше 100 тыс. рублей, и это не единичные ситуации. Также были нарушения жилищно-коммунального характера, благодаря решению которых с заявителей списывались неправомерные долги в размере 200 тыс. рублей и более.

— Как вы думаете, в Ингушетии права человека чаще нарушаются или соблюдаются?

— Однозначно — соблюдаются. При этом есть сферы жизнедеятельности нашего общества, которые остро нуждаются в правовой защите, по большому счету они касаются прав наиболее уязвимой части населения, такой как дети-сироты, инвалиды, пенсионеры, малоимущие и нуждающиеся в улучшении жилищных условий и т. д. В целом мы наблюдаем положительную тенденцию по разрешению указанных вопросов непосредственно в органах, в чью компетенцию они входят.

— На ваш взгляд, уполномоченный по правам человека должен иметь непременно еще и личное стремление, чисто человеческую заинтересованность в защите прав граждан?

— Абсолютно. Человекоориентированность — главный инструмент в работе любого правозащитника, тем более уполномоченного по правам человека. Без эмпатии к людям, понимания ответственности перед ними невозможно эффективно выполнять эту деятельность.

— Были ли обращения в связи со специальной военной операцией?

— Всего по вопросам обеспечения прав военнослужащих из Ингушетии, проходящих военную службу в зоне проведения СВО, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей было 45 обращений. В основном они были по вопросам оказания содействия в установлении местонахождения без вести пропавших военнослужащих в зоне СВО и освобождения незаконно удерживаемых на территории Украины военнослужащих из Ингушетии. В обращениях по вопросам частичной мобилизации затрагивались вопросы освобождения от мобилизации по основаниям, предусмотренным законодательством и оказания помощи и мер поддержки членам семей мобилизованных.

— На что больше всего жалуются люди?

— Чаще люди жалуются на нарушение социальных и пенсионных прав, на нарушение жилищных прав, в том числе права на получение земельного участка для ИЖС, по вопросам оказания жилищно-коммунального обслуживания, и на нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

— Сколько всего было обращений в текущем году?

— С начала года в аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии всего поступило 816 обращений, из которых удовлетворено 232 обращения, это почти третья часть поступивших жалоб.

— Напомните, как можно обратиться к вам с жалобой, в случае чего?

— Алгоритм действий простой. Гражданин обращается с жалобой по тому или иному вопросу нарушения его прав, в разрешении которого ему необходима помощь, для этого рекомендуется с собой иметь документы, удостоверяющие личность. Если решение проблемы в рамках нашей компетенции, сотрудники аппарата помогают составить заявление, и мы принимаем его на дальнейшее рассмотрение по существу.

Кроме того, можно воспользоваться иным способом, направив обращение со всеми доводами на официальный электронный адрес аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — upch_ing@mail. ru. Полная информация есть на нашем официальном сайте upch-ingushetia.ru.

— Расскажите о приоритетах работы в 2024 году?

— Как и в прошлые годы, нашей первостепенной задачей остается — добиваться того, чтобы каждый человек ощущал должный уровень внимания к своей проблеме со стороны государственных органов.

Особое внимание направлено на правовое просвещение граждан, задача которого заключается в повышении уровня осведомленности населения о своих гражданских правах и обязанностях, формировании понимания основных принципов правового государства и фундаментальных прав человека. Для этого аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия проводятся выездные образовательные кампании в общеобразовательных учреждениях, правовые марафоны для пенсионеров, направленные на развитие в сфере правовой культуры, социальной адаптации людей старшего поколения и т. д.

— Спасибо большое за интервью!