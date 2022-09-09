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Главное — защита прав людей

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии оказывает поддержку жителям Донбасса

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Жители Ингушетии не меньше, чем в начале конфликта еще в 2014 году, оказывают помощь и проявляют сочувствие многострадальному Донбассу. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев.

«Специальная военная операция стала просто необходимостью, поскольку гибли мирные люди: женщины, дети старики. Как отметил Президент России Владимир Путин, «мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», — напомнил он.

По его словам, многие организации республики, как государственные, так и общественные, регулярно объявляют сбор гуманитарной помощи для пострадавших; они продолжают оказывать ее — и тем, кого конфликт заставил покинуть регион и перебраться в Россию, и тем, кто сейчас находится в Донбассе.

Не так давно уполномоченный по правам человека в Ингушетии при содействии предпринимателя из региона доставил в город Кировск Луганской Народной Республики гуманитарную помощь.

В Кировскую среднюю школу № 3 была передана школьная мебель на 100 ученических и 5 учительских мест, а также классные доски. Кроме того, в городскую больницу передали медикаменты для первой медицинской помощи на 100 человек.

В ночь с 13 на 14 августа 2022 года поселок городского типа Червоногвардейский подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате было уничтожено здание учебно-воспитательного комплекса № 18 г. Кировска, расположенного в указанном поселке. Новая начальная школа будет организована на базе поселковых яслей-сада и школы № 3 в г. Кировске.

Цечоев принял участие в международном форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии», проходившем столице ЛНР. Он поддержал предложение своего луганского коллеги о создании международного независимого судебного органа для защиты прав человека и установления справедливости в отношении граждан Донбасса.

В своем выступлении уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия напомнил, что главной обязанностью государств является защита прав человека, проведение эффективных расследований, гарантирование получения правовой защиты и возмещения ущерба, а также отметил факт острой необходимости установления истины грубых и массовых нарушений прав человека, допускаемых и поощряемых военно-политическим руководством Украины.

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