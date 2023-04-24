Делается, в том числе и во время беременности, чтобы проверить состояние здоровья ребенка. Это совершенно безвредно и безболезненно. Сделать УЗИ малого таза в Москве можно сразу в нескольких клиниках и диагностических центрах, которые, как правило, являются многофункциональными и многопрофильными.

Цены на эту процедуру очень разные: в целом от 1000 до 28000 рублей. Конечно, стоимость может варьироваться в зависимости от того, какое у пациента заболевание, и насколько оно прогрессирует. Если это обычный осмотр по желанию клиента, то это одно. А если уже направление от врача с подозрениями на серьезный диагноз, то совсем другое. В любом случае лучше предварительно позвонить в клинику и уточнить цены на предоставляемые услуги.

Какие заболевания у женщин может выявить ультразвуковая диагностика

● рак яичников и матки;

● миома;

● любые инфекции маточных труб;

● причины кровотечений;

● внематочная беременность;

● бесплодие.

У пациентов-мужчин исследуют болезни мочевого пузыря и предстательной железы (аденома или рак простаты, прямой кишки).

УЗИ органов малого таза бывает:

● трансабдоминальным: устройство располагается на уровне живота пациента, то есть — стандартная процедура;

● трансвагинальным: похоже на гинекологический осмотр, когда датчик смазывается гелем, защищается специальным презервативом для УЗИ и вводится во влагалище;

● трансректальным: процедура, аналогичная предыдущей, только датчик направляется в анус (как при ректоскопии).

После завершения исследования врач обязательно распечатывает ультразвуковые изображения и пишет заключение. В нем подробно описываются имеющиеся патологии органов малого таза или плода (у беременной пациентки). Если есть проблемы с работой кровеносных сосудов, то это описывается отдельно с обязательными рекомендациями по поводу дальнейшего лечения.

Что нужно знать об УЗИ органов малого таза

Мочевой пузырь обязательно должен быть полным, даже переполненным (при трансабдоминальном УЗИ). Для этого надо выпить воды (желательно не меньше трех стаканов). Если проводится трансвагинальный вариант, то тут все наоборот: пациентка должна обязательно перед процедурой сходить в туалет.

Надевается свободная удобная одежда, чистая и привычная, поскольку в кабинете врача придется раздеваться. Это необходимо для комфорта самого клиента.

Если УЗИ делается женщине, то нужно подгадать запись под начало менструального цикла. При необходимости УЗИ повторяют на 5, 7, 9 и 14 дни. Но такие тонкости уже следует обсудить непосредственно с врачом.

В Интернете можно без труда найти адреса наиболее проверенных и надежных московских клиник, оказывающих данную услугу.

Таким образом, записаться на прием к врачу и сделать полноценное УЗИ органов малого таза в Москве довольно просто.

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