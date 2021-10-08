Центр творчества детей и юношества функционирует на территории города воинской славы уже давно. Для юных жителей города здесь ведутся различные кружки: танцевальный, театральный, кройки и шитья, а также кружок по технике аппликации.

В центре никогда не было недостатка детей, но с текущего года их количество значительно увеличилось. Связано это с появлением дополнительных занятий в совершенно новом направлении, сообщила пресс-служба мэрии Малгобека.

Каждый из этих кружков очень популярный среди детей. Нельзя не отметить, что данные занятия, помимо полезного досуга, также являются отличным условием для всестороннего развития ребёнка.

Кружок робототехники начал функционировать в центре не так давно, но заинтересовал большое количество детей. Всего через пару занятий для каждого ребёнка стали доступными понятия «ось», «зубчатое колесо», «9-модульная балка».

«Ученики с большим интересом участвуют в учебном процессе. Каждый из ребят хочет узнать больше, конструировать лучше и выделиться своими знаниями среди сверстников. А робототехника — отличный способ добиться этой цели. Она учит программированию, основам информатики и конструированию. Данные навыки очень востребованы в современном мире. И в будущем они помогут детям самореализоваться», — отметила преподаватель центра Милана Аушева.

Такие кружки дополнительного образования успешно внедрены практически во все школы города воинской славы. Целью проекта «Успех каждого ребёнка» является увеличение охвата дополнительным образованием детей школьного возраста. Также он направлен на обновление содержания и методов дополнительного образования, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.