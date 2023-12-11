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Панацея

В Ингушетии нашли живительное снадобье от всех болезней

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Всегда знал: фармакология — это мафиозная структура, боссы которой дурят простолюдинов, чтобы наживаться на них. Ведь есть же панацея от всех недугов — простой яблочный уксус! Одного пункта лишь в этой рекламе недостает — «воскрешает после смерти».

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