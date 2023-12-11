Всегда знал: фармакология — это мафиозная структура, боссы которой дурят простолюдинов, чтобы наживаться на них. Ведь есть же панацея от всех недугов — простой яблочный уксус! Одного пункта лишь в этой рекламе недостает — «воскрешает после смерти».