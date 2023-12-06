Друзья и знакомые, памятуя о моей авторской рубрике «Фотофакт» в газете «Ингушетия», часто скидывают мне на мессенджеры и странички в соцсетях забавные и не очень (я бы сказал — возмутительные) фото из повседневной жизни. Некоторые из них заставляют посмеяться и поднять себе настроение. Однако большинство зафиксированных ситуаций навевают грустные мысли. Хочется надеяться, что они приведут к разумным выводам. Интереснее всего читать комментарии, которыми сопровождаются фотоснимки авторов, именно здесь раскрывается их талант!

Вот фото с изображением красивого ландшафтного дизайна на территории медицинского центра «Авиценна» в Назрани. Импровизированный макет боевой башни предков мой знакомый озаглавил так: «Деятельность хомо эректусов». Видно, как бойницы башни заполнены... Нет, не защитниками, отбивающимися от супостата, а обыкновенными потребительскими отходами.

P. S. Хомо эректусы — вымершие предки современного человека, главная цель которых заключалась в поиске пропитания.