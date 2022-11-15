Мероприятие, организованное ингушским республиканским отделением Российского Красного Креста, прошло в парке имени Карцхала Мальсагова в городе Назрани.

В чемпионате принимали участие школьники от 12 лет и студенты до 18 лет включительно.

"В соревнованиях по оказанию первой помощи приняли участие школьники 4 школ и студенты 6 колледжей. Чемпионат проходил в 4 этапа: 1 этап «Тестирование «Основы оказания первой помощи», 2 этап "Практическое задание «ЧС в торговом центре «Витрина», 3 этап "Практическое задание «ЧС в буфете театра «Люстра», 4 этап «Практическое задание «ЧС на водоеме», — рассказывает Мадина Буружева, исполнительный директор республиканского отделения РКК.

В ходе мероприятия участники смогли применить знания, которые получили на мастер-классах республиканского отделения Российского Красного Креста.

«С марта 2022 года у нас реализуется программа, которая называется „Обучение школьников и студентов первой помощи“. Мы выезжаем на мастер-классы по первой помощи, где стараемся дать хотя бы минимум той информации, которая необходима для оказания первой помощи. То есть, алгоритм поведения при ЧС. Что нужно делать, куда надо пойти, куда нужно позвонить... Обучение включает себя, в том числе, и практическое занятие: как правильно набрать экстренную службу», говорит Мадина Буружева.

Подобные чемпионаты Всероссийского Красного Креста прошли по всей стране. Победителем регионального чемпионата по оказанию первой помощи стал медико-технологический колледж города Карабулака, второе место заняла средняя образовательная школа номер 3 с. п. Нестеровское, третье место заняли студенты гуманитарного колледжа инноваций имени Г. А. Гагиева в городе Сунжа.

«Чемпионат прошел интересно. Очень важно для детей проводить подобные мероприятия. Это не первый опыт, у нас в регионе мы проводили такие мероприятия, но в таком масштабе и с привлечением одновременно и школьников и студентов впервые. Мы постараемся сохранить этот темп и в дальнейшем также проводить такие чемпионаты у нас в регионе», — Султыгов Магомед председатель ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста.