«В результате сильных проливных дождей в июне этого года произошло затопление частных домов и земельных участков жителей, проживающих ниже подножия Сунженского хребта в районе улиц Солнечная, Грузинская, Базоркина и Трудовая.

По многочисленным жалобам жителей города Сунжи специалисты из отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприроды, совместно с МЧС по республике и администрацией города провели обследование территории», — рассказал представитель министерства.

По словам местных жителей, на этих участках рядом с проходящей линией газопровода ранее находились канал и небольшая земляная насыпь, которые предотвращали негативное воздействие водных потоков.

Тем не менее, со временем арык засыпался, а дождевые потоки унесли земляную насыпь.

В связи с этим комиссия считает целесообразным создать открытый водоотвод и построить земляную защитную дамбу.

«Для возведения дамбы можно использовать извлекаемый грунт и соответствующие укрепления, обеспечивающие прочность и устойчивость откосов», — полагают специалисты.

В рамках выезда, эксперты МЧС, Минприроды Ингушетии и мэрии проверили и гидротехническое сооружение в городе Сунжа.

Комиссия выявила, что в результате июньских паводковых вод произошло разрушение гидротехнической конструкции недалеко от дома № 1 по улице Энгельса.

По предварительным оценкам, разрушенный участок протяжностью около 26 метров понес значительные повреждения.

В силу крайне неудовлетворительного технического состояния берегоукрепления и учитывая угрозу дальнейшего размыва из-за воздействия стихийных факторов, специалисты пришли к выводу о необходимости провести капитальный ремонт ГТС.

Ранее сразу несколько ведомств республики отреагировали на обращение жителей города Сунжи на сайте газеты «Ингушетия» с просьбой организовать масштабные работы по укреплению берегов на окраине улиц Энгельса и Зеленой, для недопущения дальнейшего разрушения береговой линии.

Пресс-служба республиканского МЧС сообщала, что регулярное подмывание прибрежной зоны происходит в городе Сунжа, с двух сторон — на улице Зеленой и окраине улицы Энгельса. Берега реки со временем осыпаются под разрушительным влиянием воды. Вода постепенно подмывает берег и подбирается к жилому сектору. Надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается.

Сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с представителями министерства природных ресурсов, отделом водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления республики, отдела ГО ЧС администрации Сунжи, главного управления МЧС России по региону осматривали участок обвала.

Члены комиссии составили акт проведения обследования берегов реки Сунжа.

Жители республики направляли письмо в республиканское МЧС с просьбой укрепить берега реки на окраине улиц Энгельса и Зеленая бетонными плитами.

«На основании обращения жителей города Сунжи в кратчайшие сроки специалисты отдела ЧС министерства по поручению руководителя ведомства подготовили всю необходимую документацию, которая передана в мэрию Сунжи. Согласно порядку, вопрос должны вынести на рассмотрение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятое членами комиссии решение направляется в МЧС Ингушетии и республиканское правительство», — сообщал представитель министерства.

Сунженцы заявляли, что из-за регулярного подмыва под разрушительным влиянием воды берега реки рядом с этими улицами со временем осыпаются. По их словам, вода подбирается к жилому сектору. Обрушение берега они наблюдали и несколько месяцев назад, люди выходили на улицу, услышав грохот в ночное время. Оказалось, что это падение грунта в реку в результате подмыва берега.

Специалисты отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Сунжи вместе с активистами проверяли участок обвала. На тот момент угрозы подтопления не было. Они заявили, что без поддержки республиканских и, конечно же, федеральных властей самостоятельно органы местного самоуправления провести масштабные работы не в состоянии.

Первый переулок на улице Зеленой оказался подтопленным в результате повышения уровня реки в 2020 году. Вода проникла в огороды, сараи, подвальные помещения, хозяйственные постройки. Был нанесен ущерб жителям.

Горожане считают, что надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается. После наводнения в 2002 году были проведены работы по укреплению берегов, но почему-то остановились до поворота на улице Зеленой. Хотя удар стихии каждый раз приходится на этот участок, рабочие не стали продвигаться дальше. По проекту они должны были и там забетонировать, но не сделали этого. Тогда затопило и улицу Энгельса, а также улицу Сухая Сунжа, людей эвакуировали грузовиками. На стороне улицы Энгельса не стали класть плиты, просто сделали гравийную насыпь, что ненадежно. Сунженцы считают, что необходимо построить объекты инженерной защиты, укрепительные сооружения, сплошь закрывающие берега, нельзя ограничиваться гравийной насыпью.

Через газету «Ингушетия» они обращались к муниципальным, республиканским и федеральным властям с просьбой организовать масштабные работы по укреплению берегов на окраине улицы Энгельса и Зеленой для недопущения дальнейшего разрушения береговой линии, повтора пагубных последствий ЧС 2002 года.

Кроме того, жители обратились к властям с просьбой освободить закрытые бессовестными домовладельцами арыки и оросительные каналы на холмах, что привело к небывалому подтоплению жилья, хозяйственных построек, подвалов в нижней части ул. Энгельса в результате недавнего ливня.