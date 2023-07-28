Главная цель тематических мероприятий, которые проходят в разных учреждениях республики, в медицинских организациях, в средствах массовой информации это повышение уровня знаний населения о гепатитах, факторах риска, мерах профилактики и осложнениях.

Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики занимается устранением проблемы неосведомленности жителей региона и медицинских работниках о методах профилактики вирусных гепатитов, и о вакцинации, как о главном методе. Инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхороева расскажет, что вакциннация один из главных методов профилактики этого заболевания:

— Вирусные гепатиты— это воспалительное заболевание печени. Оно может быть вызвано инфекционными и неинфекционными факторами, поэтому различают инфекционный (вирусный) гепатит (А, В, С, D и др.), токсический гепатит (алкогольный, гепатиты при отравлении различными химическими веществами), аутоиммунный гепатит и ишемический гепатит.

Проблема гепатитов крайне актуальна в наше время. Это можно связать с тем, что население и медицинские работники недостаточно информированны о методах профилактики передачи данной инфекции, в частности о вакцинации, так как, вакцинация -является главным методом профилактики вирусного гепатита.

Неалкогольная болезнь печени, встречается чаще у женщин, что связанно с нерациональным питанием и малоподвижным образом жизни. Соответственно для того чтобы профилактировать данное заболевание, нужно устранить нерациональное и калорийное питание, и повысить уровень физической активности.

Алкогольная болезнь печени встречается реже, но это проблема остаётся актуальной для определённой части населения нашего региона. Для того чтобы своевременно диагностировать алкогольную болезнь печени, нужно внедрять в практику опросник по оценки вреда употребления алкоголя для здоровья — RUS-AUDIT.

Печень является важным органом, и его значимость для организма трудно оценить. Печень ежедневно защищает организм от жирной пищи, токсических веществ, алкоголя и лекарств, он выполняет множество необходимых функций. Для того чтобы поддержать нормальную работу печени необходимо сбалансированно питаться. Каждый день питайтесь фруктами, овощами, можно в рацион добавить нежирные сорта рыб, молочные продукты, мясо, бобовые, крупы.

Говоря о наиболее распространённых заболеваниях печени, нужно упомянуть и жировую болезнь печени. И здесь тоже главнейшим методом профилактики является рациональное питание и активный образ жизни.

Если говорить о вирусных гепатитах А и Е, то заражение ими происходит разными путями. Чаще всего через загрязнённую воду, пищу, грязные руки и т. д.

Гепатиты В, С и D передаются через кровь. Здесь в риске находится и ребёнок от инфицированной матери, и передача вируса при незащищённом половом контакте.

Наиболее риску заражения вирусными гепатитами B, C и D подвержены люди наркотической зависимости, которые используют один и тот же шприц во время введения наркотических веществ.

Общепризнанно, что наиболее эффективным мероприятием в борьбе с гепатитами А и В является вакцинация, при этом важно знать, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В.

Специфической профилактики гепатита С не существует, то есть нет вакцины. Вирусный гепатит С можно профилактировать лишь снижая риск заражения в медицинских учреждениях.

Среди мер неспецифический профилактики — правильное выполнение инъекций при оказании медицинской помощи; соблюдение техники безопасности при обращении с колюще-режущими инструментами и отходами и их утилизации; оказание комплексных услуг по снижению вреда, связанного с употреблением инъекционных наркотиков; тестирование донорской крови на ВГВ и ВГС (а также на ВИЧ и сифилис) и осторожное обращение при любом контакте с чужеродной кровью, это: иглоукалывании, нанесении татуировок, в маникюрном салоне или в кабинете стоматолога и т. д.

Каждый человек должен быть осведомлен о причинах этого заболевания и методах профилактики. Берегите себя и своих близких