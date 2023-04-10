Богоугодное дело, реализуемое в рамках программы «Рамадан — месяц добрых дел», стало возможным благодаря финансовой поддержке ингушского бизнесмена, пожелавшего остаться неизвестным.

«Мы и раньше проводили такие ифтары, но менее масштабно и с меньшим количеством человек. В этом году эту идею решил поддержать один молодой человек, который захотел остаться неизвестным. Он взял на себя все расходы», — рассказывает председатель правления фонда «Тешам» Хасан Нальгиев.

«Мы планируем каждый вечер в течение месяца собирать по 100 человек из разных сообществ нашей республики», — отмечает общественник.

В первый день на разговение были приглашены мастера и ремесленники республики, также прошел ифтар для конных клубов Ингушетии, блогеров, волонтеров, женщин-активисток, преподавателей, представителей СМИ, IT-специалистов, общественников, студентов, деятелей туризма, сотрудников «Газпрома» и сферы ЖКХ и другие.

«Программа прописана на месяц, и поэтому каждый вечер планируется собрание различных сообществ для коллективного разговения. В программе вечера предусмотрены презентации, конкурсы на знание своего языка, истории, религии, игры на командообразование и наставление богослова», — говорит Хасан Нальгиев.

Цель в проведении коллективных ифтаров не просто совместное времяпрепровождение. Общественники с большим опытом в данной сфере понимают, что единство — это верный путь в созидательной деятельности.

«Мы стремимся к консолидации общества. Это полезно тем, что собирает мусульман, сближает их сердца, ставит их в один ряд друг с другом, знакомит их, способствует возрождению духа взаимопомощи», — делится председатель правления фонда «Тешам».

По словам Хасана Нальгиева, зачастую представители одной или близких по своей деятельности сфер не знают друг о друге. Или еще печальнее — конфликтуют между собой из-за недопонимания или затаенных обид. В связи с этим организаторы надеются, что в такой благоприятной атмосфере, и тем более в месяц Рамадан, люди простят друг друга и придут к взаимопониманию.

Проведением подобного рода мероприятий благотворительный фонд «Тешам» выражает благодарность различным сообществам, которые помимо своей основной деятельности вносят свой вклад в решение общих проблем.