Девятнадцать команд по десять человек в каждой из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии собрались на стадионе имени Дьякова, чтобы побороться за кубок «Юнармейский атлет».

На торжественном открытии фестиваля юнармейцев приветствовали Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, начальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева.

Глава республики отметил, что «Юнармия» — это то поколение, которое в будущем станет в ряды армии, инженеров, учителей, врачей.

«Сегодня юнармейцы поют гимн России и республики, гордость берет, патриотизм — это не слово, это состояние души и разума. Успеха вам, будьте сильными, будущее за вами», — сказал Калиматов и пожелал юным патриотам, чтобы спортивные победы стали для них дорогой к большим личным достижениям.

Татьяна Лебедева пожелала юнармейцам смело шагать по жизни, учиться новому, быть достойными гражданами, защитниками нашей страны, верить в себя и никогда не сдаваться.

Начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный сказал, что для организации большая честь, что первое юнармейское спортивное мероприятие всероссийского масштаба проводится именно в Ингушетии, где собрались настоящие лидеры, настоящие патриоты нашей страны.

«Спорт — универсальный язык, понятный всем. Через него можно выразить любые традиционные ценности, продемонстрировать командный дух, единство и патриотизм. Очень важно своевременно и открыто говорить об этом с молодёжью», — отметил он.

В программе фестиваля были запланированы спортивные активности и командные квесты, включающие сдачу норм ГТО, неполную разборку-сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина 30 патронами, надевание общевойскового защитного комплекта на скорость, дриблинг-паркур, футбольный снайпер, хоккейный снайпер, баскетбольную дуэль и баскетбольный снайпер, а также настольный теннис.

После прохождения всех этапов соревнования участников ждал обед в формате полевой кухни, после чего состоялись мастер-классы, лекции и автограф-сессии от легенд российского спорта — олимпийских чемпионов Никиты Нагорного и Татьяны Лебедевой, а также российского футболиста Руслана Пименова.

Не забыли организаторы фестиваля и о культурной программе. Перед участниками мероприятия выступили юнармейские коллективы и национальные ансамбли. Также были организованы выставки и мастер-классы, посвященные народным промыслам.

Тем временем были подведены итоги соревнований. Первое место заняла команда «Владикавказские барсы» из Северной Осетии, второе — «Беркут» из Малгобекского района Ингушетии, третье — команда школы № 2 города Сунжи.

Торжественную церемонию награждения провели первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов, Руслан Пименов и Татьяна Лебедева. Они вручили победителям и призерам кубки, грамоты и памятные подарки.

Напомним, организаторами фестиваля выступили ВВПОД «Юнармия», АНО «Х-спорт», правительство Республики Ингушетия, Ингушское региональное отделение «Юнармии».