Участником Второй мировой войны СССР стал ровно 80 лет назад. На рассвете, предвестившем жаркий и самый длинный день летнего солнцестояния — 22 июня, Советский Союз оказался вовлеченным в самую кровопролитную Великую Отечественную войну.

Этот день начала войны в России отмечают, как День памяти и скорби. На эту дату пришлись в Ингушетии и горькие события 2004 года, когда на республику было совершено масштабное нападение боевиков Шамиля Басаева. Напомним, что подлое вторжение банды Басаева началось 21 июня около 23 часов ночи. Были атакованы госучреждения Ингушетии, здания МВД, погранотряда.

В налете участвовало, по различным данным, от 200 до 1,5 тыс. бандитов. Активные боевые действия продолжались до трех часов ночи 22 июня. В результате порядка 100 человек были убиты, 113 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть и гражданские.

В связи с этими памятными событиями Глава республики Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям региона с призывом ценить настоящее и дорожить миром.

«Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война 1941-1945 годов, развязанная фашистской Германией. Это была самая кровопролитная и жестокая война, ценой победы в которой стали десятки миллионов человеческих жизней. Священная война навсегда осталась в памяти человечества как великий исторический подвиг советского народа», — сказал Калиматов.

По его словам, «большая общая беда сплотила все народы нашей многонациональной страны в борьбе с общим врагом. Каждый солдат сражался за свою страну, за малую родину, за своих родных и близких. Бесстрашие, мужество и несгибаемая сила духа, вера в победу помогли отстоять независимость нашей Родины, избавить мир от фашизма».

«С первых дней войны среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и представители Ингушетии. Десятки тысяч наших соотечественников героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие не вернулись с фронта, остались лежать на полях сражений, покрыв свои имена вечной славой. Их подвиги навечно вписаны в героическую летопись страны», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что «страна добилась победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Народ защитил честь и независимость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в тылу. И сегодня россияне отдают дань искренней благодарности их бессмертному подвигу».

«Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров. Низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Мы искренне благодарны им за великий подвиг и ратный труд во имя Победы, за мирное небо, под которым мы живём и созидаем уже 76 лет. Вечная память героям-защитникам, павшим в боях за Родину», — добавил Калиматов.

Глава подчеркнул, что для ингушского народа, на долю которого выпало немало суровых испытаний, эта дата вдвойне прискорбна. По его словам, так совпало, что именно в ночь на 22 июня 2004 года произошло нападение группы боевиков на Ингушетию. Несколько сотен членов НВФ, собранных в организованные отряды, одновременно напали на пять крупных населенных пунктов республики. Погибли сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, простые граждане. Более 100 человек стали жертвами этой бесчеловечной акции. Эта трагедия принесла горе и страдания не только семьям погибших, но и всему ингушскому народу.

«Сегодня мы вместе с родными скорбим и чтим память всех, кто отдал свою жизнь во имя спокойствия на земле родной Ингушетии. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Не забывая об этой печальной дате, мы должны ценить настоящее и дорожить миром, беречь тех, кто с нами сегодня рядом, и делать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — отметил Калиматов.

Он пожелал жителям республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин тоже принял активное участие в мероприятиях, посвященных памятной дате.

22 июня наша страна отмечает одну из самых печальных дат в истории России, говорится в его обращении к жителям Ингушетии по поводу Дня памяти и скорби.

«80 лет назад началась Великая Отечественная война — самая разрушительная и кровопролитная. Эта дата напоминает нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Она навсегда осталась в памяти народа как великая и трагическая веха истории страны, свидетельства мужества и стойкости людей», — считает премьер республики.

По его словам, «сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа, не допустил распространения фашистской чумы по всему миру. Кто ценой жизни выполнил свой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество, в том числе и о десятках тысяч представителей ингушского народа, которые не вернулись с фронта, погибли, покрыв свои имена вечной славой».

«Очень важно осознавать то, что мы являемся потомками великого поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять страну. В этот день мы говорим огромное спасибо ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны за великий подвиг и ратный труд. Низкий вам поклон за мужество и стойкость», — подчеркнул Сластенин.

Премьер региона отметил, что для ингушского народа эта дата — напоминание еще об одной трагедии. В ночь на 22 июня 2004 года произошло нападение группы боевиков на Ингушетию, жертвами которого стали более 100 человек. Это одна из самых кровавых террористических акций, проведенных против сотрудников правоохранительных органов и мирного населения республики.

«Прошло 17 лет после тех трагических событий, но не проходит боль и горечь утраты близких и родных людей. Сегодня мы все вместе чтим память о погибших в ночь на 22 июня. Наш долг — хранить память о прошлом, ценить настоящее и дорожить миром, делать все, чтобы в дальнейшем подобные трагедии не повторялись», — добавил председатель правительства и пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой.

Владимир Сластенин также посетил мероприятие, посвящённое 80-летию начала Великой Отечественной войны и Дню памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, которое прошло в городе воинской славы Малгобеке.

«22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровопролитная война, ценой победы в которой стали десятки миллионов жизней, и длилась она 1418 дней и ночей.

Сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа, в том числе по 21 000 наших земляков, ушедших на фронт, из которых, к сожалению, не вернулись и остались на полях сражений более 6000 человек.

Мы помним славных защитников, отстоявших родную землю, мы гордимся их мужеством и стойкостью. И в этот день мы благодарим ныне живущих ветеранов, тружеников тыла, солдатских вдов и детей войны за великий подвиг и ратный труд, и желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах», — сказал он.

Программа мероприятия включала выступления школьников Малгобекской школы № 2 в формате монологов от лиц погибших солдат, выпуск белых голубей, как вестников добра и символа мира, минуту молчания и прочее. Завершилась масштабная акция возложением цветов к подножию обелиска на мемориале славы в парке имени Серго Орджоникидзе в знак уважения и почтения всем погибшим воинам в годы Второй мировой войны.

В связи с памятной датой руководитель Министерства внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин также обратился к сотрудникам правоохранительных органов и жителям республики. Он напомнил, что 17 лет назад правоохранители потеряли более двадцати своих коллег, память о которых будут хранить их боевые соратники и молодое поколение борцов за правопорядок.

Коробкин отметил, что МВД всегда стоит на страже мира и покоя, обеспечивая спокойствие и безопасность для всех жителей и гостей республики. Этот кропотливый и подчас незаметный труд многих людей, несущих каждый на своем участке службу во благо всего общества и каждого человека, наглядно проявляется только в период острого напряжения, большой беды.

«Именно тогда каждый человек, каждый сотрудник правоохранительных органов проявляет то, что составляет его суть, стержневые качества личности», — считает министр.

Он заметил, что каждое общество на том или ином этапе своего развития сталкивается с серьезнейшими вызовами, ставящими под сомнение его способность к дальнейшему существованию.

«К сожалению, беды и испытания не обошли стороной и нашу республику, которой, как и всей России, на рубеже веков пришлось пройти через тяжелые испытания. Но сильное справедливое и развитое духовно общество всегда рождает в своей среде защитников, способных отстоять его идеалы», — подчеркнул Коробкин.

Глава МВД по республике напомнил, что 17 лет назад, в ночь на 22 июня 2004 года, отражая нападение незаконных вооруженных формирований на Ингушетию, министерство внутренних дел потеряло 24 сотрудника, понеся самые большие единовременные потери за всю свою историю и по настоящее время. Среди павших в ту ночь — исполняющий обязанности министра внутренних дел по Ингушетии полковник милиции Абубакар Костоев, начальник МОБ МВД полковник милиции Зяудин Котиев, начальник отдела специальных технических мероприятий министерства полковник внутренней службы Дауд Тутаев.

«Сотрудники ингушской милиции вместе с коллегами из других правоохранительных органов в условиях внезапного и скоординированного нападения многочисленного и хорошо вооруженного врага не дрогнули и не отступили. Отвечая огнем на огонь, защищаясь голыми руками от вооруженных бандитов, они погибали, отстаивая мир и порядок, оставаясь до конца верными присяге», — отметил Коробкин.

По его мнению, человек жив, пока есть на земле те, кто его помнит.

«Ушедшие в ту ночь наши соратники, сотрудники МВД по Республике Ингушетия, действительно шагнули в бессмертие, потому что память о них хранится в сердцах их родных и близких, их боевых товарищей и молодых поколений борцов за правопорядок, приходящих на смену ветеранам», — отметил министр.

Коробкин заверил, что руководство и личный состав МВД «готовы в пределах своей компетенции ответить на любые актуальные и потенциальные вызовы, угрожающие безопасности жителей и гостей Ингушетии».

По случаю годовщины страшной трагедии 2004 года по инициативе руководителя МВД была также организована адресная помощь («саг1а») членам семей погибших сотрудников правоохранительных органов" — им раздали продуктовые наборы.

В домах культуры Ингушетии также прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 21 июня в Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки прошла беседа для школьников «Война. Победа. Память», в ДК Вежарий-Юрта — час истории на тему Великой Отечественной войны, в Верхних Ачалуках — вечер памяти «Строки, опалённые войной». А на следующий день в с. п. Вежарий-Юрт провели беседу, посвященную погибшим сотрудникам МВД «Этот день нельзя забыть!». В Долаково провели беседу с учащимися «Терроризм — это зло, я выбираю жизнь!».

Книжные выставки, музыкально-литературные композиции и другие мероприятия прошли во всех населенных пунктах республики. В основном, аудитория мероприятий состояла из школьников и молодежи, которые с неподдельным интересом слушали рассказчиков, сами декламировали стихи и пели песни о войне, принимали участие в выставках рисунков.

Кроме того, Ингушетия приняла участие в ряде общественных акций. В преддверии Дня памяти и скорби Малгобек присоединился к международной акции «Свеча памяти», участники которой с 2009 года ежегодно зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.

Акция проходила в онлайн-формате путем зажжения виртуальных свечей на сайте «деньпамяти. рф». Таким образом любой человек смог почтить память тех, кто пал на фронте, замучен в плену, умер от ран, голода и лишений, депортирован.

По словам организаторов мероприятия, присоединяясь к акции, участник не просто зажигал свечу, но и увеличивал благотворительный фонд помощи ветеранам ВОВ на 1 рубль.

«Сделать пару кликов и поделиться фотографией может каждый, поэтому не проходите мимо — вместе нас миллионы!» — призвали организаторы памятной акции.

В Малгобеке также провели акцию «Огненные картины войны». Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», в городе воинской славы создали изображения из свечей, которые связаны с вкладом региона в Великую Победу.

В частности, участники акции воссоздали копию Брестской крепости. Было использовано 3 тысячи свечей. Во время мероприятия волонтеры «Юнармии» исполнили песни военных лет. Живая инсталляция была призвана напомнить людям о тех, кто отдал свою жизнь за Победу.

Акция «Луч Победы», предполагающая включение прожекторов на мемориале в вечерней тишине, также была поддержана городом воинской славы. Данная акция — инициатива города-героя Севастополя, который провел ее в прошлом году, приурочив к первому Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В этом году к ней присоединились и другие города-герои и города воинской славы РФ.