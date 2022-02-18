Росгвардия

Лучший подарок на все времена

В Ингушетии росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции «Подари ребенку книгу!»

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Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии поддержали Всероссийскую благотворительную акцию «Подари ребенку книгу!» и пополнили фонд библиотеки нестеровской школы № 3 Сунженского района республики новыми книжными изданиями.

Отныне малыши-школьники смогут познакомиться с новинками детской литературы, а старшеклассники — с рассказами, стихами, народным фольклором и книгами о национальных обрядах и традициях, праздниках, костюмах разных народов.

— Книга была и остается прекрасным подарком во все времена, — сказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы территориального управления сержант Салима Сампиева. — Мы постарались подобрать издания для всех категорий читателей и очень надеемся, что они помогут понять и познать окружающий мир и себя, а также подарят много приятных эмоций ученикам школы.

В свою очередь директор школы Анджела Гулиева поблагодарила росгвардейцев за оказанное внимание, подчеркнув, что общими усилиями можно помочь подрастающему поколению сделать новые открытия и расширить кругозор.

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