Открывая встречу, руководитель региона отметил, что региональным дорожным ведомством с 2019 года построено и реконструировано около 250 км полотна, что является хорошим показателем.

«Я сам участвовал в открытии многих важных магистралей и рад, что дорожники ответственно относятся к своим обязанностям. Эти дороги охватывают города, отдаленные села, связывают их между собой, позволяют нашим жителям комфортно передвигаться, повышают доступность социальных объектов. Возьмите село Даттых, скорая по бездорожью туда добиралась больше часа, сейчас картина изменилась, люди выражают благодарность за, казалось бы, обычные и обязательные условия для проживания в благоустроенном регионе, но такие работы нам еще предстоят, мы и дальше намерены развивать инфраструктуру дорожную и социальную», — подчеркнул он.

Между тем, по словам главы Минавтодора Батыра Хаматханова, в 2022 году общая протяженность автодорог, приведенных в нормативное состояние, составила 53,7 км, в том числе мостовые сооружения протяженностью более 60 погонных метров.

Минавтодор республики досрочно, первым по России, реализовал нацпроект «Безопасные качественные дороги», выполнив все запланированные объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением.

«Планку прошу не снижать. Вы уже в третий раз занимаете ведущую позицию по итоговым данным нацпроекта по стране, что благотворно влияет на формирование авторитета республики и доверия к ней», — поручил Махмуд-Али Калиматов.

Благодаря исполнению программы приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожного сектора, в том числе 2 мостовых сооружения (один из которых переходящий на 2023 год), общей протяженностью более 17 км. Реконструкция затронула Магас, Карабулак, Гайрбек-Юрт, Экажево, Назрань, Сунжу и другие города и села.

Кроме того, в текущем году также реализовано еще 5 объектов по различным программам: капитальный ремонт автомобильных дорог «Экажево — Сурхахи» и «Экажево — Али-Юрт» протяженностью 7,2 км и 7,5 км и другие полотна. В настоящее время продолжается реконструкция 8,7 км направления «Яндаре — Сурхахи», включенного на 2023 год в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального значения».

Проведена работа и по всем поручениям руководителя субъекта, данным в рамках поступивших обращений граждан, в том числе на прямом эфире «Диалог с народом». Так, проведено устройство асфальтобетонного покрытия на улице Херсонской в городе Малгобеке, на улице Партизанской в сельском поселении Плиево, где проживал первый Герой России Суламбек Осканов, а также устроены площадки и парковочные места у Дворца культуры в городе Сунже, площадка и тротуар на территории «ГIоазота-кашмаш» в городе Назрани, заасфальтирована подъездная дорога к средней школе № 4 в Сунже, проложены тротуары в Али-Юрте на проспекте Зязикова и в селе Кантышево на улице Грейдерной.

Подводя итоги встречи, Глава Ингушетии высоко оценил деятельность ведомства.

«Все поставленные перед вами задачи вы выполняете не только с опережением графика, но и качественно. Это командная работа всех работников Минавтодора Ингушетии. И вы отлично с этим справились. Хочу поблагодарить за ответственный подход к возложенным на вас обязанностям», — подчеркнул Глава Ингушетии.