Как рассказал газете «Ингушетия» старший уполномоченный отдела капитан полиции Хамзат Мержоев, целью данного мероприятия является стабилизации криминогенной обстановки, упреждение совершения преступлений с использованием оружия, а также изъятие из незаконного оборота массива гражданского оружия на объектах транспортной инфраструктуры входящей в зону оперативного обслуживания нашего отдела.

«В настоящее время ведется активная работа по организации добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе. За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены денежные вознаграждения. Добровольная сдача оружия сможет обезопасить граждан от возможных противоправных действий, связанных с применением оружия, а также освободить от уголовной ответственности за незаконное приобретение оружия, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Под добровольной сдачей следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или, сообщение органам власти места их нахождения. Добровольность отсутствует при передаче виновным оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств при его задержании сотрудниками правоохранительного органа, производстве обыска или выемки», — отметил Мержоев.

Он напомнил, что статьей 222 УК России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношения оружия его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«В соответствии с примечанием к данной статье лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления», — добавил капитан полиции.