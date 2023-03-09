В строительной отрасли Тамерлан Цицкиев оказался неслучайно. Его отец Чингисхан Висангиреевич — выпускник гидротехнического факультета Казахского государственного сельскохозяйственного института, долгие годы работал в строительной организации «Чеченингушстрой» начальником строительных участков, главным инженером, директором Карабулакского завода железобетонных изделий и т. д. В целом был успешным специалистом в строительной индустрии Северного Кавказа.

Известным политическим и общественным деятелем был и дед Тамерлана — Висангири Цицкиев. В своё время принимал активное участие в революционной борьбе на Северном Кавказе, занимал высокие государственные должности. Был председателем Ингушского облсовпрофа и первым секретарём Пригородного райкома КПСС ЧИАССР, секретарём Назрановского райкома ВКП(б) и председателем Ачалукского районного исполнительного комитета Ингушской автономной области.

Тамерлан Цицкиев хотел стать военным лётчиком-истребителем. Это была мечта его детства. Родители поддерживали сына. Готовился он к поступлению серьёзно. Учился хорошо и занимался спортом — вольной борьбой и футболом. В 13 лет подал документы в суворовское училище, но не прошёл медицинскую комиссию, окулисты нашли проблему с глазами. Вердикт был подписан — негоден.

На выручку пришёл отец. Он предложил поступить в Ленинградское высшее военное инженерно-строительное краснознамённое училище имени Комаровского (ЛВВИСКУ), где можно было получить и воинское звание, и профессию созидателя. Так получилось, что волею судьбы он пошёл по стопам своего отца, о чём никогда не пожалел.

После окончания школы в 1988 году в станице Орджоникидзевской (ныне г. Сунжа) Республики Ингушетия Тамерлан поступил в вышеназванный вуз. Учился хорошо. Знания ему всегда давались легко. Принимал участие в соревнованиях за сборную академии по боевым искусствам. Занимался одновременно кикбоксингом и даже выступал на соревнованиях за город Ленинград.

В 1993 году Тамерлан Чингисханович успешно оканчивает вуз и по распределению, как это было в практике советской образовательной системы, едет работать в Забайкальский военный округ, в город Читу. Здесь он строит автомобильные дороги, работает в федеральном дорожно-транспортном управлении при Минобороне инженером производственно-технического отдела (ПТО). Через четыре года переводится в структуру МЧС по Республике Ингушетия, работает в должности начальника инженерно-технических мероприятий. В 1998 году поступает учиться в Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева в г. Москве на очное отделение. За время учёбы три года подряд принимает участие в военном параде на Красной площади в честь празднования Дня Победы 9 мая.

По возвращении в республику назначается заместителем начальника управления гражданской защиты по МЧС Республики Ингушетия. В 2005 году Тамерлану Цицкиеву присваивается воинское звание полковника. В этом же году он назначается заместителем МЧС Республики Ингушетия.

С 1 июня 2009 года уволен в запас, находится на пенсии, но своё строительное дело продолжает на мирных строительных площадках нашей страны. Работает в Москве в частной строительной компании до 2015 года, занимается строительством малоквартирных жилых домов

В 2015 году по приглашению бывшего главы РИ Ю.-Б. Евкурова приезжает на родину и принимает обязанности заместителя министра строительства Республики Ингушетия.

Но в 2016 году его приглашают в строительную компанию «Строймонтаж-2002», которая в то время занимается строительством метрополитена, на должность главного инженера. При его непосредственном участии были построены такие станции московского метрополитена, как «Савёловская», «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр». Все эти станции относятся к Большой кольцевой линии. Помимо них, он строит такие станции, как «Солнцево», «Юго-восточная» и «Озерное».

— Это была грандиозная стройка, — говорит Тамерлан Цицкиев. — Одновременно было задействовано много строительных компаний. Работа нелёгкая. Подумайте сами, весь рабочий день находиться под землёй, в замкнутом пространстве, глубиной в несколько километров. Я работал на строительстве метрополитена около 5 лет. Принимал участие при запуске первого участка БКЛ из 6 станций — от «Делового центра» до «Савёловской», который был запущен 26 февраля 2018 года.

В марте 2020 года компания «Строймонтаж-2002» была задействована на строительстве новой вирусной больницы в поселении Вороновском.

— Клиника была построена за 37 дней, — говорит Тамерлан Цицкиев. — Причём не временная, а на постоянной основе, которая прослужит многие десятилетия. Строили больницу с использованием быстровозводимых конструкций на чистом поле. Как сказал на открытии Сергей Собянин, «строители действительно совершили подвиг. Теперь слово за медиками».

В 2021 году Тамерлан продолжает своё строительное дело, но уже в городе Пятигорске в частной строительной организации в должности главного инженера. Занимается строительством многоквартирных жилых домов и спортивно-туристических комплексов.

В 2022 году восстанавливал объекты социального назначения и многоквартирные жилые дома в г. Мариуполе.

— Было у меня две мечты, — говорит Тамерлан Цицкиев. — Одна — стать военным лётчиком-истребителем. Вторая — купить лошадь. Военным стал, но не истребителем. Стал созидателем, о чем никогда не пожалел. И лошадь купил чистокровной английской породы по кличке Лаки Монтана.

У Тамерлана Цицкиева четыре сына и дочь. Старший — студент медицинского института, остальные школьники. Кто знает, быть может, кто-то из них станет последователем самой мирной на земле профессии — созидательной.

Тамерлан Цицкиев — кавалер многих наград и медалей, среди них медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «За отличие в военной службе» I, II и III степени, медаль «За спасение погибающих», юбилейные медали «15 лет МЧС России» и «75 лет гражданской обороне». Награждён почетным знаком «МЧС России», нагрудным знаком «За заслуги».

Сегодня Тамерлан Цицкиев работает в столице. Строит новые павильоны на ВДНХ. Называется «Орион». Это парк аттракционов, каждый из них будет напоминать высокотехнологичный механизм из далекого будущего.

— Сегодня строим парк будущего, — говорит Тамерлан Чингисханович, — где буду завтра, время покажет. Работы у нас всегда хватает. Профессия мирная, созидательная, а значит, востребована везде и во все времена.